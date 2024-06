Crítica de discos/singles de Marcelo Contreras: Moby se desvanece, Fu Manchu se mantiene y Sabrina Carpenter triunfa

*Moby - Always centered at night

El vigésimo segundo álbum del músico neoyorquino de 58 años confirma que en la medida que pasa el tiempo, su instinto musical de sofisticado pop electrónico para las masas se diluye en apuestas anodinas e inconducentes. Los 13 cortes de Always centered at night, todos en plan colaborativo con diversos intérpretes suscritos a versiones contemporáneas del jazz como José James y Lady Blackbird, están confeccionados con el oficio y la calidad de producción inherente a un artista que hacia fines del siglo pasado construyó un puente de tráfico fluido entre raíces de canto afroamericano, como amables postales de un campo de algodón, y ropajes programados ansiosos de garbo y categoría, que le reportaron fama y reconocimiento bien ganados.

Always centered at night intenta encarrilar hacia esa misma zona mullida y melancólica fallando miserablemente, en la medida que las piezas no tienen más ambición que una compañía grata, como si se tratara de composiciones para una sala de espera o un ascensor. El efecto balsámico es indiscutido, pero no hay nada detrás que permita identificar la presencia de Moby como un autor con el deseo de transmitir un discurso musical consistente. Las formas son incapaces de suplir la falta de argumentos. Un nuevo paso en falso en una carrera crecientemente desdibujada.

*Fu Manchu - The Return of tomorrow

Los californianos Fu Manchu comparten una escala de valores muy similar a la de clásicos como AC/DC y Ramones, a resguardo de mayores innovaciones en su genética compositiva e interpretativa. En 30 años de lanzamientos, la banda liderada por el cantante y guitarrista Scott Hill ha mantenido una estética identificada con patinetas y furgonetas, martillada con un sonido representativo de la quintaesencia del rock desértico: voces arrastradas en cámara lenta en frecuencia lisérgica (aunque, curiosamente, las drogas no integran el cancionero de la banda), guitarras sumergidas en fuzz con el bajo alineado, y una batería dinámica con algunas licencias solistas del rock clásico de los 70.

The Return of tomorrow es un festival de riffs sabáticos bien engarzados desde Dehumanize en combustión constante gracias al batero Scott Reeder (no confundir con el bajista de Kyuss), que se luce en rápidos redobles y cifras variadas, en cortes como Hands of the Zodiac y la que da nombre al álbum, entre varias. High tide, el último título, coquetea con el space rock echando mano de una sutileza atípica. Así, las revoluciones descienden en un disco intenso que subraya otra cualidad de Fu Manchu: eventualmente hacen lo mismo siempre, pero la repetición les da el beneficio de una especie de juventud eterna.

*Sabrina Carpenter - Please please please

La dinastía de estrellas pop fabricadas por Disney, estirpe nacida con Annette Funicello en 1955 como la primera figura que actuaba, cantaba y bailaba bajo la imaginería del ratón más famoso y poderoso de la historia, tiene a su última representante en Sabrina Carpenter (25), ex figura del canal homónimo. Su sexto álbum Short n’ sweet, programado para el 23 de agosto, es uno de los títulos pop más esperados del año gracias al éxito del primer single Espresso -un corte con el influjo cool y estiloso de Dua Lipa-, seguido de este single producido y coescrito por Jack Antonoff junto a la cantante y Amy Allen, artista que ha compuesto para Harry Styles y Camila Cabello, entre otros.

Nuevamente Sabrina Carpenter despliega coquetería y encanto en una pieza de synth pop donde Antonoff, algo cuestionado por una impronta repetitiva en lo último de Taylor Swift, instala un manto de sintetizadores vintage en espiral, impulsado por una base amortiguada, y el cristalino timbre de guitarras acústicas en plan folk. En el estribillo, Antonoff no se resiste y armoniza a Sabrina Carpenter de la misma manera que lo hace con Lorde y Taylor Swift, ciertamente. Please please please ha sido un triunfo en ránkings, conquistando el tercer puesto en Inglaterra y el segundo lugar en EE.UU..