Lollapalooza anuncia las fechas de su edición 2025, alista su venta de entradas y presenta nueva modalidad

Ya se conocen los primeros detalles de la próxima edición del Festival Lollapalooza, evento que se desarrolla en el país desde el año 2011 y se ha consolidado como un imperdible en la cartelera de eventos musicales de la temporada.

Como ha ocurrido desde 2022, el festival tendrá como sede el Parque Bicentenario de Cerrillos. El evento se desarrollará entre 21, 22 y 23 de marzo de 2025, en su edición de tres días como ha venido ocurriendo en los últimos años.

En su pasada edición, de marzo, debutaron nuevos espacios como Lolla Upgrade y el Beer Garden, también una mejor experiencia y potencia en sonido, un escenario con un pabellón de sombra, junto a más sectores de descanso y sombras, entre otras mejoras.

Para el 2025, habrá una nueva modalidad destinada al público, la Comunidad de LollaCL, LollaFam. Se trata de una comunidad de personas que han ido mas de 5 veces seguidas al festival, a las que se les va a premiar con algunos beneficios únicos y exclusivos por ser fan del festival. Entre estos acceder a compras preferenciales, descuentos y regalos, de acuerdo con la frecuencia en que asisten al festival.

Respecto a la venta de entradas, esta se iniciará el 30 de julio al mediodía en Ticketmaster con los tickets Early Bird y Pases 3 Días en Preventa 1 en adelante.

También habrá descuentos de las marcas vinculadas al evento. Cenco Malls, presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá de 15.000 descuentos de un 20% de forma limitada y distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Es un descuento válido hasta agotar stock. Para hacerlo efectivo, hay que ingresar a la APP Mi Mall, descarga tu código e ingrésalo en Ticketmaster al momento de realizar la compra.

En tanto, Banco de Chile, también presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá para clientes Banco de Chile 15.000 descuentos del 20%, pagando con tarjetas del Chile, en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, y pagando hasta un 25% del total con dólares premio, distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock.

La edición más reciente del evento tuvo a destacados números como Blink 182, Arcade Fire, Ana Tijoux, Sam Smith, The Offspring, entre otros. A lo largo de su historia en el país, han pasado artistas como Kanye West, The Killers, Foo Fighters, Björk, Pearl Jam, New Order, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Jack White, Kings of Leon, Robert Plant, Eminem, The Black Keys, MGMT, Florence + The Machine, Metallica, The Strokes, The Weeknd, entre otros.

Más adelante se darán a conocer más detalles de la edición número 13 de Lollapalooza Chile. Para más detalles, visita www.lollapaloozacl.com o sigue las redes sociales del festival.