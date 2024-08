We Are The Grand inicia celebraciones de sus 15 años con show en Club Chocolate

Un momento célebre en la historia de We Are The Grand es lo que se prepara para el 13 de diciembre en el Club Chocolate, de Santiago, donde se iniciarán los festejos por los 15 años de su formación como banda.

La invitación es para quienes han acompañado la carrera de WATG en sus distintas etapas: “nos encantaría encontrarnos con la gente que ha disfrutado de nuestra música, y nos ha apoyado en las distintas etapas de la banda. Son 15 años, muchos discos, muchas historias y este show es para celebrar eso, un largo recorrido por toda nuestra historia”, comentan sus integrantes.

Y es que la carrera de We Are The Grand ha estado trazada por su estilo rock-pop, con tintes de rock latino e indie rock, influenciados por bandas de los años 80 y 90, y considerándose una de las bandas esenciales para entender la proliferante generación del nuevo pop chileno y sus variantes sonoras.

Con esta premisa, los capitalinos prometen un show de larga duración y que realizará un íntegro repaso por toda su discografía, la agrupación capitalina pretende contemplar repertorio de sus EPs The Grand (2009) y Chasing Lights (2010), para dar paso a los discos Until the Morning (2013), Volver (2016), Raíz (2018), El niño que vivía entre sombras (2023) y el reciente Corazón Negro (2024).

”Será un show único, larga duración, en donde desempolvaremos canciones que han estado guardadas por muchos años, además de nuestras favoritas, las favoritas de la gente y todas las que ya son un clásico de nuestro repertorio”, añaden sus integrantes.

Es, en este mismo marco celebratorio, que la banda visitará previamente Ciudad de México, el 6 de septiembre; así como las ciudades de Concepción, el 15 de noviembre; y Talca, el 29 de noviembre.

Las entradas para el show de los 15 años de We Are The Grand, en el Club Chocolate, están disponibles bajo sistema Passline, con precios desde los 10 mil pesos. Evento solo para mayores de 18 años.