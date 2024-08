La trastienda del nuevo himno de la Teletón: a ritmo de mambo entre Kidd Voodoo y otras figuras de la música urbana

Juntos por la Teletón, se titula el nuevo himno de la cruzada solidaria para su edición 2024. Una canción compuesta por un equipo de productores y es interpretada por cuatro artistas nacionales de diferentes estilos y trayectorias. Así, figuran Kidd Voodoo, Dunga (cantante de La Combo Tortuga, quien fue parte del himno en 2021), Pablito Pesadilla y Leo Muena, un expaciente de la institución.

Todo el trabajo para el himno fue coordinado por Roberto López, director musical de la Teletón (puesto que asumió en 2023). El músico suma una larga experiencia en trabajo televisivo, al ser parte de programas como The Voice y este año debutó como nuevo director de la orquesta del Festival de Viña del Mar, sucediendo a Carlos Figueroa.

La canción Juntos por la Teletón, fue compuesta por López junto a un equipo de productores que tuvo a sus habituales colaboradores, Bastian Herrera, Max Donoso y Vicente Cravero (más conocido como Sintezis), además de la participación de Camilo Zicavo (Plumas) como escritor. ”Él es un increíble compositor, entonces lo convocamos para que escribiera con nosotros”, detalla López.

Dunga, cantante de La Combo Tortuga

Así, se trata de un trabajo colectivo. “Unimos fuerza entre todos y salió este temazo, yo lo encuentro muy bueno, me tiene súper motivado lo que pasó”, detalla el productor y bajista profesional. “En la letra de este himno habla de que la Teletón se viva como una fiesta a la que estamos todos invitados, y que en el fondo una a todas las generaciones juntos por la Teletón”, agrega.

El tema es una composición que apunta a un nicho muy específico. “Uno de los principales objetivos este año era apuntar un poco a un segmento etario, la generación Z, que son chicos de entre 15 y 29 años. Es una generación que no vive tanto la Teletón, entonces, la idea es poder unir a este segmento con sus papás, para que sea una cosa mucho más familiar”.

De allí se desprendió la decisión de incluir los cuatro artistas, Kidd Voodoo, Dunga, el DJ Pablito Pesadilla y Leo Muena. “Son artistas que sí o sí esa generación los escucha mucho y la están rompiendo hoy con lo que hacen en sus carreras”, apunta López.

Aquel detalle también permitió definir el arreglo musical, pues se trata de una canción a ritmo de mambo. “Es un género que tiene una identidad súper importante. Nos pareció que un ritmo así, por como suena, también era mucho más fácil para convocar tanto a jóvenes como más grandes. Es decir, es un ritmo que lo puede comprender alguien mayor, pero también puede ser bailable. Por ahí fue la idea”, explica López.

Roberto López

Juntos por la Teletón se grabó en el estudio de Roberto López, e incluyó arreglos de bronces. “Grabamos con un trio de brass, que es el mismo con el que yo trabajo en Viña, es el trio de brass de la Anita Tijoux, entonces es muy bonito todo eso”.

La ocasión marcó el reencuentro de Roberto López con Kidd Voodoo (alias de David León), con quien ya había coincidido en el Festival de Viña y en la ceremonia de los premios Pulsar, donde el cantante participó en el bloque de artistas urbanos, dirigido precisamente por él. Una participación que llega en un momento estelar de la carrera del joven cantante, quien este año tuvo una destacada participación en Viña, primero en la obertura (junto a Soulfía y Consuelo Schuster), además de subir al escenario en los shows de Los Bunkers y Young Cister. Poco después cerró un escenario de la edición local de Lollapalooza y acaba de realizar una exitosa presentación en la Estación Mapocho.

“Es una bonita coincidencia porque yo creo David, en particular, es un artista que está haciendo cosas súper innovadoras dentro del género, y yo creo que en tan poco tiempo ha logrado sobresalir y no solo conmigo, lo invitaron a la Quinta Vergara en distintos contextos. Es muy interesante cuando un artista genera eso de manera más transversa, porque no se queda solo en su género. Aparte, para esta canción escribió para de la letra con nosotros. Tiene una voluntad increíble”, explica Roberto López.

El nuevo himno también incluye a Leo Muena, un expaciente de la Teletón. “Él canta cumbia, es increíble. Fue al estudio a grabar con nosotros, cantó su parte maravillosamente. Entonces, fue súper lindo también hacer esto”, detalla López.

Juntos por la Teletón, está disponible desde este jueves 8 de agosto en las principales plataformas de streaming, como Apple Music, Spotify y Youtube.

Escucha Juntos por la Teletón a continuación