Engelbert Humperdinck cambia fecha para su regreso al Teatro Caupolicán

El cantante británico Engelbert Humperdinck finalmente se presentará en el Teatro Caupolicán el sábado 12 de octubre, es decir una semana después de la fecha dada a conocer inicialmente (5 de octubre). El cambio obedece a motivos operacionales internos y de último momento del artista, que impedían sus traslados hasta Santiago en la fecha antes acordada.

Considerado uno de los grandes baladistas de todos los tiempos, Humperdinck encabezó en la década del sesenta, los principales rankings de la música desde el Reino Unido a Europa y gran parte del mundo, gracias a canciones como; “Tha Last Waltz”, “After the Lovin”, “This Moment in Time” y “Reléase me”, este último, fue su primer sencillo grabado en 1967 y que entró al libro Guinness por pasar 56 semanas consecutivas en las listas musicales.

Humperdinck es uno de los grandes nombres de la década de 1960, época en que junto a Tom Jones y otras importantes estrellas de la canción, lideraban las listas de popularidad y las portadas de las principales revistas de espectáculos que lo destacaban permanentemente. Fue a mediados de esa década en que comienza a trabajar con el productor y empresario Gordon Mills quien consigue su primer contrato con la compañía disquera Decca Records.

Con el tiempo Engelbert Humperdinck se fue afianzando en el mundo del espectáculo y relacionándose con otros grandes nombres como Bert Kaempfert quien le entregó tres de sus canciones; “Spanish Eyes”, “Wonderland by Night” y “Strangers in the Night”. Esta última grabada también por Frank Sinatra años antes. Todas estas canciones le dieron el envión necesario que lo comenzó a catapultar en la industria. Tiempo después graba “Blue Spanish Eyes”, canción que se transformó en el primer gran hit del cantante. De ahí en adelante, el éxito no se hizo esperar y comenzó a pavimentar un camino que lo llevó a conquistar mercados de todo el mundo incluyendo Sudamérica, donde su música aún es recordada.

Engelbert Humperdinck ha vendido a lo largo de su carrera más de 140 millones de álbumes, que le han hecho merecedor de 64 discos de oro, 35 de platino, cuatro nominaciones al Grammy, un Globo de Oro, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en el Paseo de la Fama de Leicester.

Este año visitará nuestro país para saldar la deuda con el público chileno en el Teatro Caupolicán a las 20.30 horas del 12 de octubre en un espectáculo que promete momentos emocionantes.

Las entradas para ver a este astro de la canción mundial ya están disponibles a través del sistema Puntoticket.