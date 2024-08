La “pesadilla” que dejó la abrupta salida de Joaquin Phoenix de un rodaje: los otros casos de actores renunciados

Joaquin Phoenix dio una sacudida a la industria del cine tras abandonar abruptamente uno de sus proyectos a solo cinco días de iniciar el rodaje. La noticia la dio a conocer IndieWare a inicios de agosto y las repercusiones están lejos de terminar.

De hecho, la cinta en cuestión fue un proyecto que el mismo Phoenix comenzó. Su idea era llevar a la pantalla un romance homosexual ambientado en 1930, con escenas explícitas y el coprotagonismo de Danny Ramirez, actor conocido por sus papeles en Top Gun: Maverick (2022) y la próxima apuesta de Marvel, Captain America: Brave New World (2025).

Para concretar su idea, el actor se contactó con el director ganador del Oscar Todd Haynes (Lejos del cielo y Carol) y con sus productores de confianza de Killer Films, Christine Vachon y Pamela Koffler. Así, el proyecto se puso en marcha con locaciones en México.

La salida de Joaquin Phoenix no fue el primer escándalo que rodeó a la cinta sin título. Diversas voces criticaron que un actor heterosexual interpretara a un personaje de la comunidad LGBTQ+. El principal argumento de defensa de la productora y de los realizadores era que, al ser un proyecto de Phoenix, era lógico que él lo protagonizara. Además, sostenían que gran parte del equipo de trabajo sí pertenecía a la comunidad.

Ahora bien, el éxodo de Phoenix fue de la noche a la mañana, y solo cinco días antes del rodaje. Después de casi dos semanas de revelarse la noticia, aún se desconocen las causas de su renuncia. Una de las teorías de The Wrap, es que el actor de Jocker (2023) habría dado un paso al costado debido a las escenas sexuales gráficas del proyecto.

Sin embargo, el director Todd Haynes declaró a Variety: “Joaquin fue quien me empujó a ir más allá. Esta sería una película NC-17″.

El abandono del proyecto supone un perjuicio para todo el equipo de grabación. “Ha habido una enorme indignación”, dijo un ejecutivo de estudio a The Hollywood Reporter sobre la reacción de los productores de Hollywood ante la partida de Phoenix.

Christine Vachon, productora de la película inconclusa, compartió en su cuenta de Facebook un artículo que recogía la historia, acompañado de un comentario en el que aseguró que el suceso “ha sido una pesadilla”. Además, Vachon aprovechó para defender la producción de las voces críticas por haber contratado a Phoenix, heterosexual, para interpretar a un personaje gay.

Aún se desconoce si se tomarán acciones legales contra el actor de Her (2012). No obstante, hay que considerar que, según estimaciones, el gasto de la cinta que no llegó a puerto ascienden a los 10 millones de dólares.

Asimismo, no es la primera vez que Joaquin Phoenix se enfrenta a un escenario similar. De acuerdo a lo revelado por fuentes de The Hollywood Reporter, el actor amenazó con dejar Napoleón (2023) de Ridley Scott, a menos que contratan a su cineasta de The Master (2012), Paul Thomas Anderson, para hacer las reescrituras.

Joaquin Phoenix en Napoleón (2023) de Ridley Scott.

La controversial salida de Phoenix de este proyecto se da ad portas del estreno de Jocker: Folie à Deux (2024)—4 de octubre—, aunque se espera que esta polémica no afecte el alcance del filme con Lady Gaga. Eso sí, diversas voces creen que Phoenix podría ser menos cotizado en la industria, por el riesgo que supondría trabajar con él en futuros títulos.

Otros casos

Joaquin Phoenix no está solo. En la historia del cine, diversos rostros connotados han abandonado proyectos por razones personales, contractuales, o disgustos en el set.

En 1991, un tribunal determinó que la actriz Kim Basinger (Batman, 1989) incumplió un contrato verbal para protagonizar la película Boxing Helena (1993) de Main Line Pictures. Por esa razón, Basinger fue condenada a pagar a la compañía al menos 8,92 millones de dólares por daños y prejuicios. Ese fallo fue revocado al año siguiente, y Basinger finalmente llegó a un acuerdo en 1995, acordando pagar 3,8 millones de dólares.

Bruce Willis también abandonó un rodaje, con nada más y nada menos que el gigante de Disney. Se trata de la comedia romántica Broadway Brawler (1997), que tras la salida de Willis nunca vio la luz. Como resultado, el actor tuvo que hacer otras tres películas de Disney, a un precio inferior a su precio de mercado, como compensación. Así nacieron los éxitos Armageddon (1998) y El sexto sentido (1999).

Foto: AFP/Angela Weiss.

Sylvester Stallone igual entra en la lista, tras dejar—por motivos desconocidos— Godforsaken, a nueve días de comenzar el rodaje. En el filme, el actor iba a interpretar a un exconvicto que, tras enterarse del asesinato de su hijo, intenta proteger a su familia mientras busca venganza.

Aliens: El regreso (James Cameron, 1986) también sufrió una baja importante en plena grabación. Michael Biehn no fue el primer Hicks. En un inicio, el elegido fue James Remar, pero por motivos familiares abandonó el set para nunca volver. Según rumores, varios responsables técnicos descubrieron que tenía algún problema con sustancias ilegales.

Al Pacino, a su estilo, retiró su voz de un proyecto. El actor de El padrino (1972) decidió que no quería darle vida a El Macho en Gru 2: Mi villano favorito. En su lugar, Benjamin Bratt fue el elegido para el cambio.