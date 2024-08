Paul McCartney realiza sorpresiva aparición cantando en pequeño club neoyorquino

De no creerlo: estás en una noche en un bar de la localidad de Amagansett, en el estado de Nueva York, mirando un tranquilo show del músico y productor Andrew Watt y del baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, cuando de pronto un invitado sube a escena.

El pequeño puñado de presentes se da cuenta que no es cualquier comensal: el hombre en cuestión es nada más y nada menos que Paul McCartney, divinidad de la música ofreciendo un minuto de terrenalidad pura.

Eso sucedió la noche de este martes 20 de agosto en el pequeño local conocido como Stephen Talkhouse, hasta donde llegó el inglés aprovechando que desde hace décadas tiene una casa en el lugar, en particular en el enclave playero de los Hamptons.

En el escenario, Macca se subió relajado y despreocupado para cantar versiones de Rockin’ in the Free World, de Neil Young, y I Saw Her Standing There, uno de los himnos formativos de The Beatles, en medio de gritos de alegría e incredulidad de la multitud.

La novia de Watt, Charlotte Lawrence, también se sumó a la diversión y tomó un micrófono para cantar con McCartney durante Rockin’ in...

Según informa la revista Spin, Watt participará en un próximo proyecto discográfico de McCartney, aunque los detalles siguen siendo escasos. La pareja trabajó anteriormente junta en el álbum de The Rolling Stones, Hackney diamonds (2023), el que Watt produjo y en el que Paul participó como invitado en la canción Bite My Head Off.

El ex Beatle se presentará ante un público mucho más multitudinario este 11 de octubre en el Estadio Monumental de Santiago, como parte de su gira Got Back donde repasa gran parte de su catálogo.