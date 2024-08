Los hermanos Gallagher al fin firman la paz: Oasis vuelve a la vida luego de 15 años

De seguro los seguidores de Oasis no pudieron conciliar el sueño este fin de semana. Suena exagerado, pero así fue: la prensa británica -en particular el Sunday Times- informó el pasado domingo 25 de agosto que la vuelta del grupo era un asunto inminente, cuestión de tiempo para ver reunida a la banda insigne del brit pop y una de las más populares surgidas en la isla.

Se trataba además de la cuenta regresiva para materializar la reconciliación de los hermanos Noel y Liam Gallagher, luego de 15 años distanciados entre peleas, dardos cruzados o simple frialdad, tras un caótico y virulento show en Francia en 2009 donde se fueron hasta los golpes.

El comidillo se siguió alimentando horas después con una críptica publicación en las redes sociales de Oasis y de cada uno de los propios Gallagher. “27.08.24, 8am”, decía el mensaje, avisando que pronto se vendría un anuncio de proporciones.

Y finalmente llegó el día. Este martes 27 de agosto, a las tres de la madrugada de Chile, Oasis anunció su reunión y materializó una de las noticias más relevantes del año en materia musical. En lo concreto, el proyecto de retorno se llama This is it, this is happening -así fue presentado en redes sociales- y contempla fechas en Cardiff, Londres, Manchester, Edimburgo y Dublín. Los tickets salen a la venta este 31 de agosto.

La última vez que Oasis estuvo junto fue el 28 de agosto de 2009, en París. Antes de salir a escena, no pudieron más con sus diferencias y decidieron sepultar todo. “Es con cierta tristeza y gran alivio decirles que dejo Oasis esta noche”, dijo en Noel en un comunicado en ese momento. De ahí, los hombres de Wonderwall fueron historia.

Mientras Liam se consagró a proyectos como Beady Eye, su hermano hizo lo propio con los consistentes Noel Gallagher’s High Flying Birds. Pero ninguno pudo replicar el suceso telúrico de su banda madre.

Noel (izquierda) y Liam Gallagher (derecha). Foto: Getty Images.

Por lo pronto, no hay anuncio para otras latitudes del planeta en esta primera fase. En Chile, sólo han estado tres veces: el 14 de marzo de 1998 en el Estadio San Carlos de Apoquindo; el 12 de marzo de 2006 en el Velódromo del Estadio Nacional; y finalmente el 5 de mayo de 2009 en el Movistar Arena, meses antes del adiós definitivo.

El conjunto además comunica su resurrección justo cuando este 29 de agosto se cumplen tres décadas de su emblemático debut, Definitely Maybe (1994), uno de los títulos que marcó a fuego los años 90 gracias a sus melodías bien cuidadas, sus guitarras aguerridas y, sobre todo, la evocación a esos años 60 diseñados por The Beatles, los que maravillaron a toda una generación por esos días.