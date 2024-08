Rapero Fatman Scoop fallece a los 53 años luego de desplomarse en el escenario durante un show

Durante este sábado, la familia del musico y DJ estadounidense, Fatman Scoop. El artista de 53 años sufrió un colapso en medio de un concierto que se encontraba dando en el Town Center Park de Hamden, Connecticut. El momento fue captado por los asistentes y quedó registrado en un video dado a conocer por TMZ.

En el registro se puede ver al rapero acercarse a la mesa del DJ y caer al suelo, causando conmoción en el público. La música se detuvo y los servicios de emergencia debieron subir al escenario para realizar maniobras de reanimación. En paralelo, se informó por micrófono que “El gran hombre necesita relajarse... no tienen ventiladores en este escenario”.

Posterior al hecho, Isaac Freeman III, nombre real del músico, fue trasladado al hospital donde no se entregó mayor información sobre su estado. Solo la alcaldesa de Hamden, Lauren Garrett, comunicó en redes sociales que había sido llevado en ambulancia a un recinto médico y pidió orar por él.

Finalmente, durante este sábado, la familia anunció el deceso del músico mediante un post de Instagram en la cuenta oficial de Scoop. “Es con profunda tristeza y gran pesar en el corazón que compartimos la noticia del fallecimiento del legendario e icónico Fatman Scoop”, se puede leer”. “Anoche, el mundo perdió un alma radiante, un faro de luz en el escenario y en la vida”, continúa el comunicado.

Las causas del fallecimiento del artista aún son desconocidas. De acuerdo a la información recopilada por The Hollywood Reporter, lo único significativo que sucedió antes del concierto fue que el músico tomó una bebida energética antes de subir al escenario. “Nunca había bebido bebidas energéticas, pero sí antes de este espectáculo” fueron las declaraciones de la directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas de Freeman al medio estadounidense.

Fatman Scoop saltó a la fama con el éxito Be faithful de 1999. En 2005 recibió junto a Missy Elliott dos nominaciones nominaciones al Grammy por la canción Lose control, una en la categoría Mejor Canción de Rap y Mejor Corto Musical, quedándose con esta última estatuilla. Ese mismo año colaboró como Mariah Carey en It’s like that.

La fatídica jornada de este viernes coincidió con el estreno de un nuevo video donde Scoop colabora con Dyce Payso en la canción Let it go el clip se ha transformado en un espacio donde sus seguidores han ido a dejar comentarios para recordar al artista.