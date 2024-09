“No tenía ningún control sobre este brazo”: el derrame cerebral que sufrió Brian May, el guitarrista de Queen

Brian May (77), guitarrista de Queen, informó a través de un video en redes sociales que sufrió un derrame celebrar leve la semana pasada, que lo dejó incapaz de tocar su brazo izquierdo y, por ende, de tocar la guitarra.

En el registro, que también está disponible en su página web, explicó que había sufrido un problema de salud y que fue diagnosticado con un “derrame cereblar menor”, tras acudir al hospital porque no podía usar su brazo.

El guistarrista es conocido por ser uno de los fundadores de Queen y por estar tras las letras de grandes éxitos de la banda como We Will Rock You y Who Wants to Live Forever.

“La buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los acontecimientos de los últimos días”, comentó en el video. “Fue un poco aterrador. Recibí la atención y el cuidado más fantástico del Hospital Frimley”.

Conducir, subirse a un avión o aumentar su frecuencia cardiaca, son las actividades que enumeró como vetadas. Asimismo, dedicó unos minutos a promover su documental recientemente lanzado, que detalla su campaña para detener la matanza de tejones en Gran Bretaña, una lucha que se alinea con su activismo con por la protección animal.

Problemas de salud previos

El músico y astrofísico ya había presentado una serie de problemas de salud en los últimos años .

En mayo de 2020 sufrió un ataque cardíaco, tras lo cual le colocaron tres stents (tubos cortos de malla de alambre que actúan como un andamio para ayudar a mantener abierta una arteria) para aliviar el peligro de que se bloqueara el suministro de sangre al corazón.

Después, May dijo al programa de televisión Good Morning Britain que casi muere cuando sufrió una serie de complicaciones, incluida una hemorragia estomacal como resultado de la medicación que estaba tomando para el corazón.