Manu Chao lanza su nuevo disco Viva Tú: lo puedes escuchar aquí

Este 20 de septiembre ha visto la luz Viva Tu, el nuevo trabajo de Manu Chao.

“El álbum es una especie de pasaporte a la diversidad y a sus paradojas inherentes. Las canciones de Manu Chao derriban fronteras y se inspiran en todos los rincones del planeta con total libertad”, presenta un comunicado.

Siguiendo la estela de sus singles ya estrenados Viva Tú, São Paulo Motoboy y Tú Te Vas (con la colaboración de Laeti), llega Heaven’s Bad Day, un dueto con la leyenda del country, Willie Nelson.

Las raíces musicales americanas de Manu Chao vienen de lejos. Antes de tocar con Mano Negra, ya versionaba canciones de rockabilly y country con su grupo Hot Pants.

“No es casualidad escuchar a estos dos artistas en una misma canción en 2024. Es el encuentro de dos almas que decidieron no someterse a lo establecido y que siempre han mirado al mundo a los ojos. Son un par de trotamundos rebeldes. Es lógico que sus caminos se hayan cruzado en este momento”, reza el texto.

“Siempre he cantado rock and roll y música country, son géneros con los que crecí. El country norteamericano es bueno… pero lo que a mí me atraía era el country irlandés. Lonnie Donegan, las viejas glorias. Es country, pero también punk. No creo que Mano Negra hubiera existido sin Lonnie Donegan. Era lo más. Escuchábamos hip-hop y también country punk. Nos divertíamos mezclando ambos… Siempre he escrito canciones de esta forma híbrida”, dice el músico en torno a Heaven’s Bad Day.