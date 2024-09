The Vaccines vuelven a Chile con show en el Teatro Cariola

El grupo británico de indie rock The Vaccines vuelve a Chile el próximo 24 de noviembre. La banda llega con una gira denominada “South America 2024″ que incluye desde el 15 de noviembre, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y concluyendo en el Teatro Cariola de Santiago.

The Vaccines llegan por segunda vez a nuestro país, ya habían tocado en mayo de 2013, y esta vez lo hacen con su aplaudido y sexto álbum bajo el brazo: Pick-Up Full of Pink Carnations, publicado en enero pasado por el sello Thirty Tigers. El álbum, producido por Andrew Wells (Halsey, Phoebe Bridgers), está impregnado de diversión mientras explora las formas en que la vida real nos decepciona.

“The Vaccines hacen que la desilusión se sienta bien” dijo la prensa europea. O por ejemplo,Pick-Up Full of Pink Carnations” encuentra a The Vaccines en su mejor momento”. La revista Guitar World escribió: “Tiene todo lo que se puede esperar de The Vaccines: estribillos pegadizos, melodías contagiosas y abrasadores rasgueos que ponen a prueba la determinación indie rock de la banda”.

The Vaccines han publicado cinco álbumes que han logrado estar entre los cinco primeros del Reino Unido desde su debut en 2010 (el debut más vendido del país ese año). Además, han hecho giras con The Rolling Stones y Muse, Arctic Monkeys y Red Hot Chili Peppers. Además de su gira 2023 con el grupo The Kooks.

La venta de entradas para el evento, levantado por la productora Free Fall, estará disponible a partir del viernes 27 a las 11:00 hrs por www.ticketplus.cl.