Heartstopper según su creadora: “Nunca hubiera esperado que explotara, porque es una historia queer”

Todo partió cuando Alice Oseman (29 años, Reino Unido) decidió hacer un comic, como un divertimento, y confiesa a Culto que nunca estuvo en su cabeza la idea de publicarlo como una novela gráfica, menos que se convirtiera en una serie para Netflix. “Heartstopper comenzó como un webcomic, por lo que solo estaba en línea y fue un verdadero desafío publicarlo, originalmente tuve que autoeditarlo. Entonces, la idea de que fuera un programa de televisión, era como si ni siquiera estuviera en mi cerebro porque es algo muy raro que suceda. Así que ha sido increíble”.

La serie, un romance adolescente entre Charile (Joe Locke) y Nick (Kit Connor), dos compañeros de clase, se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia, tanto es así que acaba de estrenar su tercera temporada por las pantallas de la “Gran N”, la que estará centrada en la salud mental de Charlie. “Hemos visto durante las temporadas uno y dos que ha estado luchando con su salud mental, específicamente con la alimentación, y en la segunda temporada se ha dado a entender que probablemente tenga un trastorno alimentario, por lo que en la tercera temporada está empezando a volverse muy severo y Nick realmente está comenzando a darse cuenta de que algo anda mal, por lo que Nick tiene que descubrir cómo puede ayudar a Charlie, mientras que Charlie realmente no quiere abrirse al respecto en absoluto. Entonces, la tercera temporada nos lleva principalmente en ese viaje en el que Charlie acepta que necesita ayuda para su trastorno alimentario y también Nick descubre cómo puede ayudar, pero también que no siempre puede resolverlo todo”.

Alice Oseman.

¿Cómo surgió esta historia?

En realidad, Nick y Charlie en eran personajes de un libro que escribí antes de Heartstopper llamado Solitario. Y en ese libro son personajes secundarios, no son personajes principales y realmente no aprendemos mucho sobre sus vidas. Solo sabemos que están en una relación y que son muy felices juntos, pero no sabemos cuál es su historia de fondo. Y cuando terminé de escribir Solitario, supe que quería contar su historia de alguna manera. Así que decidí escribirlo como un cómic y así fue como nació Heartstopper.

¿Te ha sorprendido la respuesta del público a Heartstopper?

Sí, completamente. Nunca imaginé que podría explotar tanto. Realmente ha alcanzado un nivel de éxito extremadamente raro que muy, muy pocos autores llegan a ver. Y nunca hubiera esperado que Heartstopper lograra eso. Es especialmente regular porque es una historia queer. Realmente no se ve como parte de la corriente principal y, sin embargo, ha entrado en la corriente principal y eso no es algo que hubiera predicho todavía.

¿Qué significa para ti que la serie y el libro hayan conectado con tanta gente?

Es realmente sorprendente y especial y, a veces, me emociona mucho saber cómo Heartstopper trajo tanta alegría y esperanza a la gente. Creo que, como artista, siempre esperas que tu trabajo afecte a las personas de alguna manera y las ayude de alguna manera. Entonces, que Heartstopper haya hecho eso a una escala tan amplia es realmente especial y me siento muy agradecida.

¿Sientes algún tipo de presión o la obligación de cumplir con algunas expectativas? ¿Cómo vives con esto?

Sí, definitivamente. Ha llegado al punto de popularidad en el que no puedo complacer a todos. Siempre habrá personas que no estarán contentas con la dirección que tomo la historia o que tendrán opiniones negativas sobre la historia por cualquier motivo. Y eso es algo que viene junto con cualquier cosa que tenga tanto éxito. Definitivamente siento que a menudo quiero intentar complacer a todos con lo que escribo y asegurarme de que todos los fans estén siempre contentos con lo que sucede en la historia. Pero tengo que aceptar que simplemente no puedo porque hay muchas opiniones y esperanzas diferentes sobre lo que habrá en la historia, particularmente ahora que estoy escribiendo el próximo volumen de las novelas gráficas. Entonces sí, a veces puede ser difícil lidiar con eso.

¿Revisas en las redes sociales las opiniones de la serie y los comentarios positivos y negativos?

No puedo evitarlo. No debería, lo sé. Debería intentar evitarlo un poco más de lo que lo hago, pero es porque siempre he estado muy presente en línea, crecí en línea y siempre he sido muy activa en línea. Por eso quiero saber qué piensa la gente sobre esta historia que tanto me importa. Y las opiniones positivas son maravillosas, estoy muy agradecida por ello y amo absolutamente el fandom de Heartstopper que es tan apasionado, creativo y amable. Pero los comentarios negativos, ya sabes, no son agradables de leer. Es difícil y definitivamente no debería intentar buscar esas cosas, pero de alguna manera siempre encuentran su camino hacia mí y eso es algo difícil de evitar. Así que es parte del proceso de hacer que algo tenga éxito, sí.

¿Será la última temporada o habrá otra?

No lo sé todavía. No hay planes actuales. Estoy trabajando en el último libro de Heartstopper, así que hay más historia, pero aún no lo sabemos.

¿Qué esperas que sienta el público al ver esta nueva temporada?

Con suerte, habrá personas que se identifiquen con el viaje de Charlie, personas que hayan pasado por enfermedades, particularmente enfermedades mentales. Espero que haya gente que se identifique con la historia de Nick siendo la pareja de alguien que está pasando por eso y realmente no sabe cómo ayudar. Pero como siempre, espero que la gente vea Heartstopper y sienta alegría porque esa es la premisa central de la serie: ya sabes, no importa cuán oscura y dolorosa pueda ser la vida, siempre hay alegría y esperanza por encontrar.

Finalmente, en un ejercicio de ficción, ¿quién te gustaría que actuara en Heartstopper?

Esa es una buena pregunta. Tori Spring, definitivamente Tori Spring. Ella es muy divertida, pero también, ya sabes, un personaje introspectivo y complejo. Siento que sería muy divertido verla actuar en la serie.