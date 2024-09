Lady Gaga: “Me siento muy segura como actriz, porque he creado personajes durante toda mi carrera”

Hay dos palabras que en el léxico de Lady Gaga (Nueva York, 1986) se reiteran: definible e indefinible. En su carrera ha rehuido de lo primero y ha buscado lo segundo con determinación, desde que sacudió la industria del pop a fines de los 2000 y hasta que se unió a Tony Bennett en sus memorables duetos, pasando por sus incursiones en el cine y la televisión.

Ese ímpetu ha permitido que cada nuevo trabajo discográfico, presentación en vivo y estreno cinematográfico sea una oportunidad para conocer una nueva cara de una entidad multifacética y creativamente voraz.

Foto: Niko Tavernise/™ & © DC Comics

“Soy Stefani y soy Gaga. Soy ambas cosas”, dice un viernes de septiembre en un hotel de Beverly Hills, California. “Creo que al ser una mujer en el arte, la gente intenta todo el tiempo decirte quién eres. O por ejemplo (te preguntan): ¿puedes explicarme? ¿Puedes explicarme quién eres? Realmente creo que existe mucha libertad en decir que no, porque no estoy segura de saber completamente quién soy. Pero definitivamente sé que la música, el cine, el escenario, las actuaciones, el maquillaje y la moda son otras formas a través de las que me comunico”.

Según la óptica de Stefani Germanotta (su nombre real), es difícil clasificar a Lee Quinzel, el personaje al que da vida en Guasón 2: Folie à deux, la segunda parte del largometraje que debutó en las salas en 2019. Tal como ocurrió en la cinta original con el rol interpretado por Joaquin Phoenix, se compone de una doble identidad: Lee y Harley Quinn.

“Ella es realmente un personaje muy complejo. Lee es un poco indefinible. No puedes asediarla”, resume en conversación con Culto y un pequeño grupo de medios de diferentes lugares del mundo.

A medida que la instancia progresa, reconoce que “pensé mucho en cómo sería en esta época interpretar a una mujer que está obsesionada con un hombre y define todo su ser, cada elección, todo lo que hace, en base a un hombre. Y en cómo eso la vuelve frágil, pero también está totalmente a cargo en todo momento”.

Foto: Luca Dammicco/Warner Bros.

En el filme, que se estrena este jueves 3 de octubre en cines locales, Arthur Fleck (Phoenix) se encuentra con ella al interior de Arkham, el asilo psiquiátrico al que fue ingresado luego de haber matado a cinco personas. Un día el guardia lo autoriza a asistir a la clase de canto que imparten en el lugar, donde se le acerca una joven que ya había conocido de vista. Mientras Fleck aguarda por el inicio del juicio –donde su abogada espera que lo declaren inimputable–, Lee lo alienta a que deje salir el lado del que se enamoró por televisión: el Guasón, ese hombre de cara pintada y comportamiento impredecible que se transformó en un referente para buena parte de Ciudad Gótica.

Mezcla de musical, drama carcelario y thriller legal, el filme de Todd Phillips incrementa la ambición de la producción original. Al centro está la dualidad del protagonista y la relación que forma con el personaje de Gaga. Una representación que, por cierto, guarda pocas similitudes con la versión que Margot Robbie encarnó en tres largometrajes entre 2016 y 2021.

“Yo quería volverla lo más real posible y construir su alma en torno a la historia. Y también encontrar a alguien que fuera compatible con el Guasón y con Arthur Fleck, porque en esta película el Guasón también es Arthur Fleck”, explica. “Me divertí mucho y también fue un desafío construir su tormenta. Diría que puse mucho dentro de ella”.

Foto: Niko Tavernise/™ & © DC Comics

-¿Qué fue lo que más le impresionó de la primera Guasón? ¿Qué sintió cuando recibió la oferta para hacer esta secuela?

Creo que lo que me impresionó del primer filme fue la profundidad que Joaquin le dio a ese personaje. Todavía veo esa película y me dan ganas de llorar, porque me importó mucho ese personaje. Cuando me ofrecieron estar en este filme, me sentí muy, muy honrada de que confiaran en mí para continuar esa historia. Por supuesto, me encantó interpretar a Lee y me encantó interpretar a Harley. Pero parte del trabajo es también apoyar al actor con el que estás trabajando y asegurarte de que estás apoyando al director y estás contando la historia. Y quería ayudar (a contar) el resto de la historia de Arthur. ¿Quién puede decir que alguien como Arthur no podría amar? Me pareció que eso era genial de esta película, que él tiene la capacidad total de amar. Ella es tan completamente ella misma y también a veces tiene que borrar por completo quién es, porque no conoce nada más que a él. Cada momento de su vida es él. Mi Lee... Mi Harley no es una víctima y está todo el tiempo tratando de sacar al Guasón de Arthur. Eso es lo que ella quiere. Creo que depende del público descubrir por sí mismo cómo se sienten respecto a sus intenciones.

-En la música Ud. puede controlar cada aspecto, porque es su creación. ¿Se siente igual de segura como actriz que como cantante?

Sí, me siento muy segura como actriz. Creo que probablemente porque he estado creando personajes durante toda mi carrera a través de mis álbumes, y también porque he actuado desde que era pequeña. Para mí todo se trata de cambiar la gravedad y en cada ocasión crear un nuevo universo. El universo de Lee es completamente diferente al mío cuando estoy en el escenario. La forma en que actúo siempre está ligada a mi historia y a mi experiencia, pero también suele estar ligada a un sueño. Y creo que eso es, en muchos sentidos, muy similar a cuando estás actuando.

Foto: Todd Phillips

Gaga detalla que uno de los principales motivos para involucrarse en la cinta fue un paralelo que realizó con su propia trayectoria musical.

“Lo que creé en mi carrera musical fue, en muchos sentidos, esta rebelión total. Esa fue la gran rebelión de mi vida. Creo que eso se refleja de muchas maneras en este personaje. Y también es parte de la historia desde el primer filme: cómo usamos nuestra identidad como arma para comunicarnos y tal vez decir cosas que no sabemos decir cuando no somos esa otra persona”.

Y teoriza: “Creo que es por eso que la gente se enamoró del primer filme. Porque Arthur es un personaje increíblemente poderoso que la gente podría dejar completamente de lado en la vida cotidiana, pero el Guasón es alguien a quien no puedes quitarle los ojos de encima. Él controla la habitación cuando está en ella. Eso es muy interesante. Él es la misma persona. Es sólo que la gravedad de él cambia totalmente. Respecto a Harley Quinn, hablamos mucho sobre cuándo ocurriría su cambio en esta película y de qué manera cobra vida debido a que Arthur la quería y necesitaba. Y cuál sería la versión de Harley Quinn que Arthur tiene en su mente y cuál es la versión de ella, porque la forma en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que nuestros enamorados nos ven es totalmente diferente”.

Los ecos en su carrera musical

Lady Gaga tiene un secreto que no puede compartir en este encuentro con la prensa: Harlequin, un disco que concibió para acompañar el estreno de Guasón 2: Folie à deux y que anunció apenas días antes de su lanzamiento, el viernes pasado. Se compone de covers y dos composiciones nuevas: Folie à deux y Happy mistake. Todas aparecen en la película, pero las versiones no son exactamente las mismas.

Foto: Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Pictures

Además de un fruto de su participación en la cinta, ese trabajo puede leerse como una continuación de sus coqueteos con el jazz y como un paréntesis antes de volver al pop (LG7, su nuevo LP, llegará en febrero de 2025).

¿El filme seguirá ejerciendo influencia en su carrera musical? “Definitivamente. Ya lo ha hecho. Cada personaje que yo creo afecta mi música, porque todo es parte de lo mismo. No soy alguien que sienta que las cosas que crea tienen que estar en secciones, compartimentos o marcas. Creo que en realidad es muy divertido dejar que colisionen. Algunos de mis artistas favoritos de la historia son aquellos que ves su trabajo y dices: parece que todavía está influenciado por esto que hizo antes. Quiero decir, eso siempre me emociona mucho”.

“En realidad (quiero) permitir que esta experiencia (la película) me permita celebrar eso incluso más y no ponerme ninguna presión para ser definible”, plantea.

A diferencia de Ally, el rol que encarnó en Nace una estrella (2018), Lee no es una cantante profesional, lo que supuso su propio desafío. La otra parte del reto consistió en que su despliegue vocal varía dependiendo de la secuencia.

“Lee no es una cantante. Si su voz se volvía más fuerte, me preguntaba por qué estaría sucediendo eso. Creo que muy a menudo en este filme sería por lo que Arthur estaba soñando. Cómo sería la mujer que él necesitaba en ese momento. Y hay otras veces en las que yo estaba cantando para calmarme. Ella tiene una cualidad incómoda”, apunta.

Foto: Niko Tavernise/™ & © DC Comics

-¿Cómo trabajaron la química con Joaquin Phoenix? ¿Ensayaron durante mucho tiempo?

En realidad, nunca ensayamos ninguna escena. Nunca. Filmamos inmediatamente mientras estábamos trabajando, por lo que todo era muy crudo, muy fresco. Pero hablábamos de ello, hablábamos de la escena, hablábamos de lo que nos decíamos el uno al otro. Buscábamos la verdad, pero no ensayábamos antes. Y en términos de la música, realmente dependía del momento. Para mi personaje yo canto de diferentes maneras, dependiendo de lo que esté sucediendo y lo que estemos tratando de decir. Entonces, para algunas canciones ensayé más y para otras traté de no hacerlo.

-Esta es la película más grande que ha hecho y en unos meses lanzará su nuevo álbum. ¿Cómo describiría este momento de su carrera?

Me siento muy agradecida. He estado en esta industria desde que era adolescente y es un honor que a la gente le importe lo que tengo que decir como artista. Creo que eso es todo lo que puedes esperar. Algo que quisiera decirles a los jóvenes artistas que están intentando hacer carrera es que ser uno mismo es siempre la parte más valiosa de ser artista, porque tu perspectiva es lo que te hace único. Es por eso que la gente está aquí. Así que estoy muy agradecida de que la gente esté interesada en mi perspectiva, e interpretar a un personaje como Lee, que ya conocían. Es algo genial, porque la gente está interesada en ver cómo lo hice. Me siento muy agradecida. Siempre lo estoy. Eso nunca cambia. No importa el álbum, el concierto o la película. Siempre me siento muy emocionada.