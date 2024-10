Con Franz Ferdinand y Smashing Pumpkins: Fauna Primavera presenta sus horarios 2024

El próximo 8 y 9 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial, es la nueva cita con la que volveremos a disfrutar de la música en directo y con el sello que caracteriza al Festival Fauna Primavera, actos de vanguardia, clásicos y de culto de la música indie, reuniendo también en su cartel estilos alternativos como el folk y la electrónica.

Los nacionales Estoy Bien llegaron a la escena musical con una energía renovadora y disruptiva, con letras que nos hablan de cómo es vivir con ansiedades, miedos e inseguridades en la actualidad. Su disco Apoyo Emocional fue destacado por medios especializados nacionales e internacionales. Canciones como “Ahora”, “Lo Difícil Se Hizo Largo” y “Frente A Frente” se han convertido en clásicos permanentes de sus presentaciones.

El viernes 8 de noviembre, una de las bandas más emblemáticas, iconoclastas e influyentes de todos los tiempos, The Smashing Pumpkins; también el legendario dúo francés AIR que presentará su aclamado disco aclamado Moon Safari; la montaña de trabajo de Jerry Cantrell como solista y compositor principal, guitarrista y covocalista de Alice In Chains se destaca en influencia y respeto. Lianne La Havas es la sensación del soul-funk con sus éxitos como Unstoppable, What You Won’t Do, Bittersweet y el impresionante sencillo Paper Thin and Can’t Fight. También, Usted Señalemelo es una de las bandas más fuertes del panorama musical argentino, con fans en toda la región, Francisco Victoria y Chini.PNG.

El sábado 9 de noviembre, los himnos generacionales de Franz Ferdinand, que lo sitúan en una banda icónica del indie rock. The Kooks que conquistaron el trono del indie pop con singles como “She Moves in Her Own Way” y “Naive”. Antes Dinosaur JR, estos monstruos de la alternativa ruidosa seguramente rockearán con favoritos como “Freak Scene”, “Little Fury Things” y “Feel the Pain”. También, los nacionales Denver, las armonías únicas de The Magic Numbers, Sofía Kourtesis, Las Ligas Menores, Nation of Language con uno de los mejores actos en vivo de los últimos años.

