Sophie Ellis-Bextor lanza nuevo single “Freedom of the night”: escúchalo acá

Una canción enérgica, divertida y brillantemente pegadiza, Freedom of the Night ve a Sophie entrar en una nueva era con un regreso seguro a su icónico y estimado sonido disco-pop. Trabajando con colaboradores tanto clásicos como nuevos, la canción vuelve a ver a Sophie junto con Biff Stannard (Kylie, JADE) y Shura y colabora con Chris Greatti (Willow Smith, The Dare) y David Wrench (Jamie XX, Hot Chip).

Sophie dice: “Siempre he sido alguien que necesita música para ayudarme a recalibrarme y ‘Freedom of the Night’ trata sobre ese sentimiento. La música como una forma de liberación y un poco de hedonismo. Siempre he necesitado esa energía en mi vida, y sé que no estoy sola. Como dice la canción, a veces necesitas ceder ante lo que quieres”.

Con una impresionante carrera musical que abarca más de 25 años, Sophie ha logrado cinco álbumes entre los 10 primeros y ocho sencillos entre los 10 primeros. Con éxitos que incluyen ‘Murder on the Dancefloor’, ‘Take Me Home’, ‘Get Over You’, ‘Heartbreak (Make Me a Dancer)’ y muchos más, ‘Freedom of the Night’ es el comienzo de un regreso al estilo distintivo de Sophie. sonido, abrazando sus raíces musicales en el pop, la música disco y el dance.

Más recientemente, después de aparecer en la escena final épica de la película Saltburn de Emerald Fennell, el querido éxito de Sophie de 2001, Murder on the Dancefloor, experimentó un gran resurgimiento, ubicándose en el puesto número 2 en la lista de singles del Reino Unido y en el puesto 58 en el Billboard Top 100. , y la canción alcanzó más de 11 mil millones de reproducciones globales en todas las plataformas sociales y de transmisión.

Recientemente, Sophie realizó giras con espectáculos con entradas agotadas en Europa y EE. UU., apoyó a Nile Rodgers y apareció en festivales de todo el mundo, incluida una actuación con Peggy Gou durante su presentación en Glastonbury, después de su propia presentación en el legendario Pyramid Stage en 2023.

A continuación, Sophie apoyará a Take That en Australia en noviembre y a The Human League en todo el Reino Unido en diciembre. Pronto más noticias y anuncios de la gira, incluido un vídeo del lanzamiento de Freedom of the Night el próximo viernes.