Una cena con Pablo Picasso y “hermano” de Nelson Mandela: los memorables amigos y conocidos de Quincy Jones

La industria de la música se vistió de luto ante la muerte de Quincy Jones, reconocido compositor y productor estadounidense, que falleció este domingo 3 de noviembre, a los 91 años.

Diversos rostros del mundo del espectáculo publicaron mensajes de pesar, entre ellos Lil-Manuel Miranda, Salma Hayek, el productor Emilio Estefan, Elton John y Lionel Richie. “¡Wow, Q, qué gran viaje! Con amor, siempre”, escribió este último, con quien Jones trabajó en varias oportunidades, incluyendo el himno benéfico We Are The World.

Quincy Jones no solo fue conocido por su impecable trabajo musical y los múltiples premios que recibió —28 Grammy, un Oscar, un Tony y un Emmy —, sino que es recordado por sus cercanos por su calidad humana.

Una amistad que surgió del trabajo fue la que estableció con Frank Sinatra. “Nos hicimos amigos muy rápidamente”, contó Quincy Jones en el documental que lleva su nombre, estrenado en Netflix en 2018. “Lo adoraba. Sé que él también a mí —recordó Jones—. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato, solo nos dimos la mano”.

La amistad con un presidente

Quincy Jones también fue conocido por su lucha por los derechos civiles. Nacido en Chicago en 1933, vivió en carne propia las desigualdades raciales en Estados Unidos. Por esa razón, el mensaje de Nelson Mandela, activista contra el apartheid y el primer presidente de Sudáfrica, hizo tanto sentido para el músico.

Cuando Nelson Mandela realizó la toma de posesión de la presidencia de Sudáfrica, Quincy Jones formó parte de la comitiva estadounidense en el acto oficial, en 1994. Además, cuando el exmandatario cumplió 90 años, ahí estaba Jones, presentándose junto a otros artistas como Amy Winehouse, Amaral, Leona Lewis, Peter Gabriel y Annie Lennox.

Cinco años después, justo después de su muerte, Quincy Jones le dedicó unas palabras a su amigo, en una entrevista a AFP: “Nunca ha habido un hombre más grande, con una mente y un corazón más grandes en la historia, incluido Gandhi. Pasé mucho tiempo con él. Es real. Es un tipo auténtico”, dijo Jones.

Asimismo, el músico le dedicó un extenso texto en sus redes sociales. “Uno de los honores más profundos que he tenido en mi vida fue poder llamar a ‘Madiba’ mi amigo y hermano (…) Como ciudadanos del mundo, todos deberíamos aspirar a ese ideal y a todo lo que representó la vida de Nelson Mandela, reconfortándonos con el conocimiento de que al hacerlo siempre estaremos a la sombra de su grandeza”.

La cena con Picasso

En 1957, Quincy Jones se había mudado a París con 24 años, para trabajar en la compañía discográfica Barclay Records, fundada por Eddie Barclay. “Quería absorber la mayor cantidad de conocimientos posible, pero París estaba cerrado en ese momento, así que me apresuré a ir al sur de Francia para reunirme con Nicole y su esposo, Eddie, en Cannes”, escribió Jones en su página de Facebook el 25 de octubre de 2017, para el natalicio de Pablo Picasso.

El matrimonio y Quincy Jones habían ido a un restaurante cuando un vecino de la villa irrumpió en el local. Eran Pablo Picasso, su esposa Jacqueline Roque y un amigo de ambos. “Se unieron a nosotros, Pablo pidió lenguado a la meunière, comió el pescado con cuidado, acomodó sus cubiertos prolijamente cuando terminó de comer y con cuidado acercó el plato con las espinas de pescado a la luz del sol. Sabía exactamente dónde colocarlo para que se secara lo suficiente como para servir como lienzo del maestro…”, continúa el texto.

“Luego tomó algunos bolígrafos y convirtió las espinas en un diseño multicolor de Picasso. Cuando Nicole dijo: ‘La cuenta, por favor’, Picasso empujó su plato hacia adelante… Su manera de pagar… ¡Al día siguiente, esas espinas estaban en la pared!”, relató Quincy Jones para sus millones de seguidores.

El encuentro quedaría para siempre en la memoria del músico y productor, que en ese momento le dijo a Nicole Barclay: “Quiero ser como él cuando crezca”.

Quincy Jones, mentor

El empresario y manager Benny Medina le había dicho a su representado, el joven Will Smith, que él y Quincy Jones tenían un proyecto televisivo en mente para la cadena NBC. La idea era la siguiente: una serie sobre un chico que se mudaba del humilde barrio de Watts, en Los Ángeles, al lujo de Bel-Air.

Así que le ordenó al novato actor que se presentara en la casa de Quincy Jones, durante su fiesta de cumpleaños. “Si todo sale bien hoy, el papel es tuyo”, le dijo Medina a Smith, como si no fuera suficiente presión entrar en la casa de Quincy Jones y encontrarse con estrellas como Stevie Wonder, Lionel Richie o el director Steven Spielberg.

En medio del cumpleaños, y aprovechando la presencia de los ejecutivos de NBC, Quincy gritó: “Vamos a hacer una audición. ¡Retiren los muebles de la sala de estar!”. Si bien Will Smith opuso resistencia por la falta de preparación, Quincy Jones le insistió para que corriera el riesgo: “Estás a punto de tomar una decisión que afectará el resto de tu vida”.

Así que Smith audicionó en la sala de Quincy Jones, quedó en el papel y se volvió el protagonista de la comedia El príncipe del rap (1990). De ahí en adelante, la relación entre Smith y Jones se estrechó. Ambos, por ejemplo, se reencontraron en el cumpleaños 90 de Nelson Mandela, donde Will Smith fue animador.

“Quincy Jones es la verdadera definición de mentor, padre y amigo. Me señaló las mejores partes de mí mismo. Él me defendió. Él me cuidó. Él me animó. Él me inspiró. Me reprendió cuando lo necesitaba. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes para volar”, escribió Will Smith en sus redes sociales para despedir a Quincy Jones.