Jerry Cantrell a fondo: “Este disco es una pieza única en mi carrera”

Hay una máxima que ha sido acuñada por distintos filósofos a lo largo de la historia que afirma que la vida es cíclica. De ese mantra no escapa nadie, ni siquiera Jerry Cantrell, fundador de la icónica banda de Seattle, Alice in Chains. El músico norteamericano lanzó recientemente un disco en solitario llamado I want blood, el quinto de su carrera, y que lo ve cerrar un nuevo ciclo que se reactivó en 2021 con su anterior LP, Brighten.

Los anteriores trabajos en solitario de Cantrell también habían llegado en pares, pero hace casi 20 años, cuando publicó Boggy Depot (1998) y Degradation Trip (2002). “No lo planeé de esa manera, pero la vida es cíclica y haces las cosas tratando de seguir la corriente”, explica el músico a este medio.

Este nuevo registro del líder de Alice in Chains cuenta una vez más con la colaboración de destacados músicos como Robert Trujillo, bajista de Metallica, Duff McKagan, bajista de Guns N’ Roses y Mike Bordin, baterista de Faith No More.

“Es realmente alucinante, hombre. Tengo que pellizcarme cuando estoy en una habitación con esos tipos, ¿sabes? Gil Sharone, Greg Puciato… Son todos increíbles músicos... Abe Laboriel Jr (baterista de Paul McCartney) en mi último disco, jodidamente increíble. Todos ellos son tipos que admiro y con los que hemos trabajado desde hace un buen tiempo. Ellos han tocado en mis discos y yo he tocado en los de ellos. Cuando trabajo con ellos trato de encajarme a la visión que ellos tienen, no voy y hago como si esa música se tratara de mí. Lo mismo pasa con ellos cuando vienen a colaborar en lo que estoy haciendo. Es siempre algo que te hace apreciar la humildad que tienen tipos de ese calibre para trabajar y ponerse a disposición abrazando tu visión musical”, afirma Cantrell.

Lanzado el 18 de octubre pasado, I Want Blood es un sólido conjunto de canciones que cuenta con el característico timbre musical de las composiciones de Cantrell, tanto en solitario como con Alice in Chains, y que se expande más allá de los límites convencionales del grunge para fusionarse con elementos del hard rock y el rock alternativo. “Publiqué el mejor disco que pude con un grupo de personas que son mis amigos y colegas, y que tiene un sonido único y se siente vivo. Espero que pueda resonar con todos aquellos que le den la chance”.

Siguiendo la corriente

Al ser consultado por cuáles son sus metas con este nuevo álbum, el músico afirma que sus objetivos son simples y aterrizados.

“Creo que para mí, esto decanta en mantener las cosas simples y orgánicas. Estoy tratando de escribir buenas canciones y elevar en algo mi juego, tal vez. Tratar de hacer cosas que no había hecho antes o hacerlas de una manera distinta. Sentir como que estás volviéndote mejor en tu arte, ¿sabes? Y cuando juntas un grupo de canciones que son lo suficientemente buenas y te sientes confiado, y empiezan a tomar forma, sientes que realmente tienes un álbum. Siempre es interesante para mí ese proceso porque nunca me planto con una noción preconcebida de qué tipo de disco voy a hacer. Me dejo llevar por la corriente y por las sensaciones que me dejan las personas con las que estamos tocando y eso moldea de manera orgánica finalmente el tipo de álbum que saldrá”, reflexiona Cantrell.

“Siento que llegué con este disco a un pedazo de terreno en el que no había estado antes y que si bien es parte del mismo paisaje sonoro, es una pieza única en mi carrera”, sentencia el músico.

Lo que dice Cantrell se ajusta bastante bien a lo que es “I Want Blood”. Si bien es un disco donde se puede reconocer claramente las piezas que construyen el ADN de Alice in Chains, el estadounidense lleva el sonido a lugares más experimentales en temas como “Afterglow”, pero especialmente en la atrapante “It Comes”, pista que cierra este trabajo.

“Cada álbum es una cápsula de tiempo que transmite como estaba el mundo en ese momento. Me gusta dejar las cosas a la interpretación de cada quien que escucha estas canciones. Por eso trato que las letras reflejen distintos temas y no hacer un álbum más conceptual que hable solo de una cosa. Es interesante para mí que cada vez que regresas a una canción le vayas encontrando un nuevo significado. Ese tipo de música es mi favorita porque puedes regresar años después y sigues encontrando cosas interesantes”, explica el músico nacido en Washington.

A la hora de escoger una canción favorita de este nuevo registro, Cantrell no tiene una respuesta. “De verdad que no tengo una, son todas favoritas para mí. Son todas partes esenciales de este trabajo y si le sacaras una, la forma final de este disco no sería la misma. Todas tienen su personalidad propia, pero se mezclan perfectamente para construir I Want Blood. Las he escuchado todas, tantas veces, que ya llegué a un punto donde no quiero escucharlas de nuevo”, dice el músico entre risas.

Chile y el futuro de Alice in Chains

Si bien Cantrell ha estado al menos tres veces en Chile junto a su banda principal, Alice in Chains, esta será la primera vez actuando en solitario y lo hará en el marco del Festival Fauna Primavera 2024, donde comparte cartel con artistas como The Smashing Pumpkins, Franz Ferdinand, Air y Dinosaur Jr. Será esta tarde en Ciudad Empresarial. De hecho, ya aprovechó ayer de salir a recorrer Santiago.

De sus memorias sobre el país, hay dos anécdotas que recuerda con claridad. “La última vez que tocamos allá, me hice un muy buen amigo que luego se mudó acá a Los Angeles y al cual todavía veo de vez en cuando. Es un buen tipo. Lo otro que recuerdo es que después de ese show terminamos en un pequeño bar haciendo karaoke”, dice entre risas, para luego agregar que “siempre es genial tener la chance de recorrer el mundo tocando tus canciones. Ser un músico que viaja mucho puede ser cansador a veces porque te alejas de tu hogar y familia, pero por el otro lado, en el lado positivo, te aleja de tu hogar y famlia”, concluye riendo Cantrell.

Sobre el futuro de su banda principal, Alice in Chains, Cantrell entrega optimistas noticias para sus fanáticos. Si bien aún no hay nada concreto en relación a nueva música, adelanta que estarán tocando en vivo el 2025. “Estaremos haciendo algunos shows el próximo año. Tenemos agendados algunos festivales y shows, creo que uno de ellos es con Metallica. Sé que en mayo tenemos varios con Alice in Chains. Así que estaré yendo y viniendo, haciendo shows por mi cuenta y con la banda en 2025″, revela el músico.