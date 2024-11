“Hace apología a la sexualización de menores”: la polémica canción que terminó con las disculpas públicas de Karol G

“Una canción que decepciona, hace apología a la sexualización de menores y prende alertas”, así fue como la revista Rolling Stone describió +57, la colaboración entre los más grandes artistas del reggaeton colombiano que pretendía celebrar el género musical como un movimiento cultural que se ha convertido en un estilo de vida.

Con la participación de Karol G, Feid, DZFM, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y Ovy on the Drums en la producción, la canción fue lanzada junto a su video musical el jueves 7 de noviembre después de haber generado grandes expectativas en el mundo de la música. Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que comenzaran a surgir críticas en torno al mensaje de la canción.

“Una mamacita desde los fourteen / Entra a la disco y se le siente el ki / Mami, estos shots yo me los doy por ti”, cantan Feid y Maluma, letra que fue ampliamente cuestionada por hacer una apología a la sexualización de menores.

“Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones. Sin importar de qué género musical se trate, cantar sobre niñas que “están buenas” no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores”, escribió Rolling Stone.

A esta crítica se le suman una variedad de comentarios de miembros del gobierno del país, incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien expresó desde su cuenta de X que la canción refleja una “confrontación cultural” entre la “superficie y el fondo de las cosas”, una lucha que, según él, la juventud está librando principalmente en los barrios.

Las disculpas de Karol G

Este lunes 11 de noviembre, después de la oleada de comentarios negativos que recibió la canción, Karol G -la única mujer en formar parte del sencillo- emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram en que pidió perdón por la polémica letra.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, comenzó.

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos” (...) “En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió.

Mientras colaboradores como Feid y Maluma ignoraron la polémica, otros artistas como Ryan Castro y Blessd confesaron en un video que no les “importan” las críticas y que si no les gusta el tema, “no lo escuchen”.

Por su parte, J Balvin compartió la historia que subió Karol G agregando un mensaje de apoyo. “Reina acá estamos con vos! Nos has dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza, además el tema es nuestro, así que aquí estamos incondicional”, expresó.

Karol G culminó su mensaje agradeciendo el apoyo de sus fanáticos y recordando a sus compañeros con quienes escribió la canción: “Quiero agradecer una vez más a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo, y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el cora la energía bonita con la que trabajamos ese día. Gracias a todos. Carolina”.