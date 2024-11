Nick Drake: el artista folk que alcanzó la leyenda sin lágrimas ni obituarios

Cuando Nick Drake murió el 25 de noviembre de 1974, no hubo obituarios en la prensa ni documentales, tampoco hubo recopilaciones ni tributos a su nombre. El mundo se mantuvo en silencio, o más bien, no dejó de sonar. El cantautor tenía tan solo 26 años y había alcanzado a lanzar tres álbumes folk a su nombre: Five leaves left (1969), Bryter Lyter (1971) y Pink Moon (1972). En su momento, ni siquiera los tres discos juntos llegaron a vender 15.000 copias.

Nacido el 19 de junio de 1948 en una familia amante de la música, el artista tomó su primera guitarra a los 16 años. De ahí no la volvió a soltar. En 1969, a los 20 años, firmó con Island Records en Londres, con quienes lanzó aquellos únicos tres álbumes. La fama nunca fue su objetivo y, sin embargo, el artista se retiró de la música poco tiempo después de lanzar su último disco debido a su limitado éxito. Su personalidad reservada y carácter esquivo no ayudaba. El músico se negaba a ofrecer shows en vivo y promocionar sus discos, por lo que solo se presentó sobre el escenario en 30 ocasiones. “Solo hubo dos o tres conciertos que me parecieron bien, y en todos los demás algo andaba mal”, dijo en 1971 para la revista Sounds -una de las únicas dos entrevistas de prensa que daría en su vida-.

Fue entonces cuando Drake decidió volver a vivir con sus padres: “He fracasado en todo lo que he intentado hacer”, le dijo en una ocasión a su mamá. Consumido por la depresión, el artista visitó a psiquiatras, pasó cinco semanas en un centro psiquiátrico e incluso fue tratado con terapia electroconvulsiva. Falleció el 25 de noviembre de 1974 en la casa de sus padres. La causa de muerte: sobredosis de medicamentos antidepresivos.

El éxito de la mano de un comercial de Volkswagen

El tiempo pasó y a pesar de que nadie en los medios hablaba de la muerte de Drake, sus padres comenzaron a recibir un número cada vez más grande de fanáticos en la puerta de su casa. Ya a fines de los años 80, álbumes recopilatorios comenzaron a lanzarse, mientras que grandes artistas de la época como R.E.M., Kate Bush y Everything But the Girl citaban a Drake como una influencia importante. Los medios comenzaron a prestar atención y en 1999, después de que la BBC emitiera el documental A Stranger Among Us — In Search of Nick Drake, The Guardian ubicó a Bryter Layter en el primer puesto de su lista “Top 100 álbumes alternativos”, mientras que la revista Rolling Stone colocó los tres álbumes que editó Drake en la lista de “Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos”.

Sin embargo, no fue hasta el año 2000 que el artista realmente alcanzó insertarse en la cultura mainstream luego de que la reconocida marca de autos, Volkswagen, usara la canción que le da el nombre a su tercer álbum, Pink Moon, para un anuncio publicitario en Estados Unidos. Así, de un día para otro, la venta de los discos de Drake se multiplicó y la canción llegó a posicionarse en el quinto puesto de la lista de ventas de Amazon, apareciendo en populares películas de Hollywood como Hideous Kinky, The Royal Tenenbaums, Serendipity y Garden State.

Hasta el día de hoy, muchos críticos aseguran que Drake predijo su destino años antes de su muerte en la letra de su canción Fruit Tree. “La fama no es más que un árbol frutal. Tan endeble que nunca puede florecer hasta que su tronco esté en la tierra. Así que los hombres de fama nunca pueden encontrar un camino hasta que el tiempo haya volado lejos del día de su muerte”, canta el artista.