Cinco discos para entender a George Harrison, el Beatle incomprendido

Cuando Los Beatles se separaron en 1970, nadie podía presagiar que George Harrison iba a ser el primero en destacar por su carrera solista. Considerado el Beatle más reservado, Harrison vivía a la penumbra de la dupla Lennon-McCartney, constantemente cuestionado y tomado por sentado. Así, fue tras la inminente separación de la banda aquel año que el ex Beatle finalmente logró brillar, afinando tanto su talento en la guitarra como en la composición y mostrándole a sus fanáticos un pedazo de su mundo interior.

All Things Must Pass (1970)

En muchos sentidos, All Things Must Pass nunca estuvo destinado a ser un álbum en solitario. Al igual que su álbum debut, Wonderwall Music, gran parte de las canciones que aparecieron en el disco fueron escritas teniendo a Los Beatles en mente. No es novedad que durante los años en los que George Harrison fue el guitarrista de la destacada banda, el artista se veía constantemente limitado por su funcionamiento interno, donde Lennon y McCartney llevaban la batuta.

El álbum está lleno de temas que fueron rechazados por la dupla, incluyendo All Things Must Pass, Hear Me Lord y Let It Down, los cuales Harrison presentó a la banda en enero de 1969 mientras grababan las sesiones de Get Back.

“El problema era que John y Paul habían escrito canciones durante tanto tiempo que era difícil. En primer lugar, porque tenían tantas canciones y automáticamente pensaban que las suyas deberían ser una prioridad”, reveló Harrison en una entrevista para Crawdaddy Magazine. “Siempre tenía que esperar diez de sus canciones antes de que escucharan siquiera una de las mías. Por eso All Things Must Pass tenía tantas canciones porque era como si estuviera estreñido”.

Ese año, tras la separación definitiva de la banda, All Things Must Pass se convirtió en una suerte de liberación del sistema para Harrison, algo que le permitió demostrar su propia capacidad como artista y compositor.

Living in the Material World (1973)

Publicado por el sello Apple Records en 1973, Living in the Material World es el cuarto álbum de estudio de George Harrison y el segundo después de la separación de la banda. Si su éxito como solista no había quedado claro con All Things Must pass, este fue el álbum que lo consolidó como un artista destacado. Después de que Living in the Material World llegara a las tiendas, tanto el álbum como el sencillo principal, Give Me Love (Give Me Peace On Earth), encabezaron simultáneamente las listas en los Estados Unidos.

Si bien más sencillo que su predecesor, el álbum refleja la búsqueda de Harrison por una iluminación espiritual en medio del caos del estrellato. Grabado con un núcleo reducido de músicos, incluidos Nicky Hopkins, Gary Wright, Klaus Voormann y Ringo Starr, canciones como Give Me Love (Give Me Peace on Earth), The Lord Loves the One (That Loves the Lord) y Try Some, Buy Some, sin duda profundizan en el creciente interés de Harrison por la filosofía hindú.

George Harrison (1979)

Publicado en 1979 y grabado entre julio y noviembre del año anterior, el disco homónimo de Harrison es un reflejo del contento familiar que había alcanzado en la época, coincidiendo con su matrimonio con Olivia Trinidad Arias y el nacimiento de su único hijo, Dhani.

De hecho, la mayoría de las canciones fueron escritas por el artista en un viaje a Hawaii junto a su esposa Olivia. Así, temas como Dark Sweet Lady y Your Love Is Forever sin duda reflejan este estado de felicidad doméstica.

El disco de 12 canciones también incluye la renombrada No Guilty, compuesta originalmente para el doble álbum blanco durante las jornadas de Meditación Trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi que protagonizó la banda en a fines de la década de los 60. Si bien la canción no terminó formando parte del álbum, en 1996 fue agregada a la compilación Anthology 3 de la banda.

Cloud Nine (1987)

A fines de la década de 1980 y después de que el ex Beatle hiciera una pausa musical tras su innegable fracaso con Gone Troppo en 1982, Harrison se sintió nuevamente inspirado para volver a hacer música y comenzó a trabajar en lo que sería su octavo álbum de estudio, Cloud Nine. Con el single Got my mind set on you, el artista llegó a su primer número uno desde 1973.

“Ha estado en mi cabeza como veinte años y salió en este álbum. Una buena canción para una buena elección”, reconocía Harrison en las entrevistas promocionales. Su tributo a The Beatles, When We Was Fab, publicado posteriormente como sencillo, también supuso otro éxito, alcanzando el Top 30 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Sin embargo, la importancia de este disco radica en más que solo su éxito, y es que se convirtió en el último álbum de estudio que Harrison lanzaría en vida después de morir de cáncer en 2001, dejando inconcluso Brainwashed, terminado y lanzado en 2002 por su hijo Dhani y su esposa Olivia.

Live In Japan (1992)

Después de The Concert for Bangla Desh, publicado en 1992, Live in Japan es el segundo álbum en directo de la carrera musical de George Harrison y su último tour, que recoge los conciertos ofrecidos en Japón entre el 1 y el 17 de diciembre de 1991 junto al destacado guitarrista y confidente de Harrison, Eric Clapton.

Mientras que ocho de las 19 canciones del álbum doble se remontan a su época con los Beatles, el resto aborda cada época de su carrera solista, desde All Things Must Pass hasta Cloud Nine. “Fueron elegidas porque eran un sencillo, tal vez un disco exitoso, o porque tenían algún tipo de sentimiento para mí de que sería una buena canción”, dijo Harrison durante una conferencia de prensa japonesa.

Live in Japan no solo simbolizó el último adiós de Harrison, sino que también hizo eco de una amistad entre dos músicos que perduró hasta el día de su muerte.