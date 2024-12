Elton John sufre: revela que perdió la vista y que le cuesta ver su nuevo musical

Un problema de salud tiene a mal traer por estos días a Elton John (77). El músico comentó este domingo que le resultó difícil ver su nuevo musical, The Devil Wears Prada, debido a que su ojo derecho está afectado por una infección ocular contraída en el pasado verano boreal.

El cantautor asistió a la noche de apertura del filme en Londres y le dijo al público que “no he podido venir a muchas de las previas porque, como saben, he perdido la vista. Por lo tanto, es difícil para mí verlo, pero me encanta escucharlo y, vaya, sonó bien esta noche”, afirmó.

En rigor, en septiembre pasado comentó que la infección le había dejado “con visión limitada en un ojo”. Al respecto, posteó en Instagram: “Estoy sanando, pero es un proceso extremadamente lento y tomará algún tiempo antes de que la vista regrese al ojo afectado”.

La última actuación en directo de Elton John fue en 2023 durante el festival de música de Glastonbury, que marcó su último concierto en el Reino Unido como parte de una gira de despedida, el ‘Farewell Yellow Brick Road tour’, que cerró en Estocolmo (Suecia).