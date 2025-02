Las pifias a humoristas en los festivales en Chile: más a mujeres que a hombres y de diversos estilos

El segmento de la comedia en los festivales siempre es muy esperado y visto por el público. Y es que tanto los comediantes como los espectadores saben que la incertidumbre está viva. Los humoristas, a pesar de su éxito en otros escenarios, nunca tienen las risas del público aseguradas y el factor sorpresa por parte de la audiencia siempre está.

Varios comediantes han sido abucheados en certámenes importantes, como el Festival de Viña y el Festival de Olmué, lo que ha dejado muchas veces una huella indeleble en sus carreras.

Pero teniendo en cuenta los 10 últimos años de festivales, hay algunas una variables que causan curiosidad: las mujeres concentran en su mayoría las pifias y el monstruo del Festival de Viña se ha replicado en otros festivales. Son siete mujeres y cuatro hombres los que han sido pifiados en los festivales más importantes de Chile. ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿El estilo de comedia afecta en la recepción de los espectadores? ¿Ha cambiado el público con los años? ¿El factor género afectará en las pifias?

Rudy Rey, tuvo un paso duro por el Festival de Viña. Su humor fue abucheado por el público de Viña y sus actos musicales mezclados con comedia le disgustaron al público, quienes en grandes masas abuchearon al comediante. Después de su paso por el evento viñamarino, acusó ser congelado en televisión “Después de ese programa me congelaron. No me llamaron más”, dijo el comediante aludiendo a un programa de Mega.

En 2016, Ricardo Meruane subió nuevamente al escenario de la Quinta Vergara, convencido de que esta vez si triunfaría. Pero se equivocó. Luego de unos minutos de rutina, el ruidoso público comenzó a abuchear y no pocos recordaron su frase “gracias, gracias, no se molesten”. Con su evidente nerviosismo, intentando calmar al público, con su célebre “apaga la luz”. Luego de unos minutos, rechazó la petición de la gaviota de plata y ante las pifias debió bajar del escenario.

“Si te ponen a tirar bromas después de Luis Miguel o Ricky Martin, o algún galán pop que dejó a la Quinta gritando 20 minutos por más, claro que te van a pifiar. Pero Fabrizio Copano dio una clase sobre cómo salir del entuerto”, dice Cristian Farias, periodista de espectáculo en referencia a que el ex Club de la Comedia logró sortear las pifias del “Monstruo” que pedía de regreso a Christina Aguilera.

En 2018, se vivió un fenómeno curioso, cuando Mariela Montero subió al escenario dentro de la rutina del reconocido y consagrado comediante Bombo Fica y desarrolló un número musical, pero tampoco fue del agrado del público.

El Festival de Viña en 2023, con una parrilla variada en el humor que tenía nombres como Yerko Puchento, Belén “Belenaza” Mora, Pamela Leiva, Rodrigo Villegas, Fabrizio Copano y Laila Roth, y dos de esos números de la comedia se vieron afectados. Belenaza y Laila Roth no lograron encantar al público y tuvieron que salir del escenario antes de lo estipulado debido a las pifias del público.

Por su parte, la rutina de Belenaza fue decayendo a medida de que el show avanzaba. Los remates de sus chistes tardaron en llegar y aparentemente, eso fue lo que aburrió al público, por lo que las pifias no demoraron en llegar. Si bien obtuvo una gaviota de plata ante una audiencia notoriamente incómoda, tuvo que interrumpir su rutina y bajar antes del escenario.

En 2019 Jani Dueñas, la reconocida voz en off y comediante, cayó ante el monstruo de viña. La rutina fue reprobada y a pesar de que logró seguir con su stand-up, no pudo. “Yo voy a continuar chiquillos”, dijo la comediante y el público respondió “chao”.

En 2024 la historia se repitió con Javiera Contador, quien ya tiene años de trayectoria en la comedia. El show no fue del agrado del público y fue abucheada. Logró terminar su rutina con ayuda del elenco de Casado con Hijos, quienes presentaron un sketch de la recordada serie.

Respecto a esto, Cristian Farias menciona que el público ha sido generoso. “Las comediantes en Viña -excepto Gloria Benavides y su “Cuatro Dientes”- aparecieron hace poco más de una década y han recibido el mismo trato que los hombres. Las celebran y se llevan un puñado de galvanos, o terminan haciendo pucheros y con la autoestima en el suelo como Javiera Contador”.

Lo mismo pasó con la comediante argentina Laila Roth, quien trajo su rutina de stand-up a Chile. Su guión jugaba con elementos en el escenario, como un curioso sopapo que incluyó en su stand-up. Luego del show, Roth confesó que iba a incluir una piscina en su rutina, pero tras ganar la gaviota de plata y escuchar las evidentes pifias, decidió bajar del escenario. Al parecer el público del certamen viñamarino no entendió su espectáculo. En aquel momento varios criticaron que su rutina no se ajustó a nuestro país. ”Me olvidé del remate de los chistes”, dijo cuando finalizó su show.

“Las pifias han bajado con el tiempo de manera considerable. Hace diez, 20 o 30 años a Laila Roth -fiasco de Viña 2023- la hubiesen tapado a abucheos y bajado del escenario a los cinco minutos. Y ahora la aplaudieron y hasta le entregaron Gaviota. Una ternura”, apunta Cristian Farias respecto a este fenómeno.

El Festival de Las Condes -que arrancó en 2018- tampoco ha estado exento de pifias y en 2023 Pablo Zúñiga no agradó a los asistentes del certamen y entre pifias desarrolló su rutina. Lo mismo pasó en 2025 con el comediante Juan Pablo Flores, quien después de años de pausa en la comedia, volvió a los escenarios, con un guion flojo, lo que provocó que durante todo el show que pudo desarrollar casi en su mayoría, fuera pifiado por el público.

El Festival de Olmué se ha caracterizado por ser más familiar y por tener un público no tan efusivo y crítico con los comediantes. Pero esto ha cambiado con los años. En 2023, Nathalie Nicloux, alcanzó a estar menos de media hora en el patagual.

El pasado enero de 2025, la actriz Yolanda Carmín presentó su show lleno de música, pero solo eso, ya que en ningún momento hubo un atisbo de comedia. Es por eso que bajó del escenario. Otros comediantes como Ignacio Socias y Claudio Michaux no corrieron la misma suerte y fueron ampliamente aplaudidos.

“Es un circo romano. Un abuso. Ningún humorista, cantante o el artista que sea, con carrera y nombre, se merece que lo hagan llorar y hundan su carrera por un par de malos chistes”, dijo Cristian Farias, periodista de espectáculos.