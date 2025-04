Ale Sergi de Miranda!: “Muchos chicos de las nuevas generaciones nos vieron por primera vez en el Festival de Viña”

El dúo argentino Miranda! hizo un breve viaje a Chile, en una visita que tenía como objetivo promocionar su nuevo show en el país. Sin embargo, incluyó un listening party exclusivo de las canciones, aún no publicadas, que conforman el nuevo disco Hotel Miranda!. Culto asistió a la cita en el Planetario de la USACH, lugar donde conversamos con Ale Sergi, cantante de Miranda!

El entonces grupo se fundó en 2001, con hits como Don, Traición y Perfecta incluídos en los primeros álbumes. Hasta 2023, publicaron once producciones que exploraban distintas facetas musicales; las voces principales siempre fueron las de Juliana Gattas y Ale Sergi; destacando por un sonido particular, que mezclaba el éxito de la época con vanguardias y excentricidades. Esto también se extrapola a lo visual, con estéticas variadas que aportan a la identidad musical del ahora dúo.

En abril de 2023, marcaron un antes y un después. Hotel Miranda! causó gran expectación desde antes de su estreno, no solo habían pasado dos años desde las últimas canciones, si no que se presentaba como un proyecto que traía al presente singles del inicio; y lo más interesante: con colaboraciones.

“A nivel artístico y musical (Hotel Miranda!) trajo una renovación a nuestro show que medio que no sabíamos que necesitábamos, porque estamos súper cómodos con el feedback y con hacer todos los hits. No somos una banda que reniega. Nos alimenta un montón hacer las canciones de toda la vida, que la gente responda”, comentó Gattas a Culto en enero del año pasado, previo a la tercera fecha del dúo en el Festival de Viña.

La renovación de Hotel Miranda!

En esta nueva publicación de Hotel Miranda!, Sergi y Gattas fusionan varios elementos de su trayectoria. Toda la escenografía y visualidad del proyecto vienen del ya conocido hotel, pero contrario a lo que ocurrió en la primera entrega, que tuvo solo regrabaciones, esta estará compuesta por diez canciones inéditas; por supuesto, con nuevas colaboraciones.

“Aprovechamos el talento y la creatividad de todos los colaboradores, porque si no, para qué los invitamos; tenemos a toda esa gente dispuesta a colaborar con nosotros, y a nosotros nos gusta escuchar sus ideas y desarrollarlas, más que las nuestras, porque si no haríamos siempre el mismo disco”, comenta desde el Planetario Sergi a Culto.

Las colaboraciones, en ambos discos, no han decepcionado. En el primero, destacan María Becerra, Emilia, Andrés Calamaro, Lali, Sofía Reyes, Ca7riel y la chilena Francisca Valenzuela. Ahora, ya se encuentran disponibles los singles con Diego Torres, Conociendo Rusia, Abraham Mateo y Ana Mena; faltarían entonces seis, y en el evento intergaláctico del Planetario, se dieron a conocer los nombres que se suman al nuevo Hotel Miranda!: Tini, Nicki Nicole, Vicentico, Leo Rizzi, Fito Páez y el chileno Young Cister.

“Es una fortuna muy grande poder contar con todos estos nombres en un disco. Es algo medio impensado, hace unos años no lo hubiéramos podido hacer y ahora aquí está. Entonces, con Hotel Miranda! no solamente aprovechamos desde lo marketinero, viste que las colaboraciones están a la orden del día y llaman mucho la atención, la realidad es que a nosotros lo que más nos gusta es el trabajo en sí”, agrega Sergi.

El oriundo de Haedo, explica que muchas de las colaboraciones se hicieron sin un encuentro presencial. Así fue el caso con Fito Páez, en el evento comentaron con Gattas que hace más de veinte años que se conocían, que incluso tocaron en vivo en alguna ocasión más privada, pero que no se había concertado, ahora, sin embargo, era el momento: “Fito grabó en España. Le enviamos la canción y no nos hizo comentarios, dijo que confiaba en nuestra música. Nosotros grabamos un par de semanas después en el mismo estudio, pero no nos vimos. Esas coincidencias extrañas”, confiesa el cantante.

Lo multifacético del pop

Miranda! siempre ha destacado por un sonido particular. Si hay que encasillarlos en algún género musical, diríamos que el pop, aunque los arreglos desde la electrónica al rock están presentes en muchas de las producciones; las que se acentúan en estos nuevos sencillos. A pesar de esta versatilidad a la hora de crear música, Sergi dice que les gusta estar en el pop, que no es algo malo tener etiquetas.

“Siempre nos hemos denominado pop, porque sentimos que el pop es super amplio y que hay un montón de cosas que entran ahí. La característica en sí de nuestra música, más allá del género, es que está pensada para compartirse. No hay capas y capas para buscar algún mensaje, que tal vez lo tenga, pero primero tiene que ser súper amigable”, reflexiona.

Así, también se refiere a los ritmos particulares que se encuentran en esta nueva versión inédita de Hotel Miranda!: “Quisimos enfocarnos en los ritmos más house o pop rockeros, por decirlo de alguna manera. No permearnos mucho de ritmos más latinos, que si bien nos encantan, sentimos que estos son los que nos salen más naturalmente”. De la reproducción adelantada del disco en el Planetario se desprenden varias cosas: el sonido se siente fresco, las colaboraciones aportan a la vez que se distinguen y, sin duda, es una invitación al baile. Los invitados del evento así lo demostraban, pocos se podían resistir al ritmo del reggaetón pop de Tini e incluso se oyeron gritos de sorpresa al escuchar la característica voz de Fito.

El Festival de Viña y la renovación de Miranda!

El dúo se ha presentado tres veces en el certamen viñamarino. La primera fue en 2006, compartiendo parrilla con Juan Luis Guerra y Andy & Lucas; luego volvieron en 2010, el mismo día que Raphael y recientemente en 2024. La invitación a este último festival incluyó la mención de Ale Sergi como presidente del Jurado de la Competencia Internacional y Folclórica.

La presentación del lunes 26 de febrero de 2024 partió con el aplaudido Andrea Bocelli y cerró con la excentricidad de los argentinos. El disco había salido hace pocos meses y se tenía expectativas sobre las posibles colaboraciones en vivo, y no fue menor: estuvieron acompañados por Francisca Valenzuela en Enamorada.

Esta instancia, como ha sido históricamente, funciona como un potenciador a nivel internacional, y Ale Sergi también lo reconoce de esa manera: “El Festival de Viña es una pantalla enorme, es impresionante. Desde la primera vez que nos presentamos, nos abrió la puerta de casi todo Latinoamérica. Vinimos la primera vez y a partir de ahí empezó a sonar el teléfono desde Colombia, Perú, México, Ecuador, desde todos lados para que vayamos y eso fue gracias al “Festi”. Ahora cuando volvimos nos tomó de otra manera, porque ya estamos más acostumbrados a salir de gira por estos países, pero sí sirvió para darnos a conocer a un público que no era contemporáneo con nosotros. Muchos chicos de las nuevas generaciones nos habrán visto por primera vez ahí”, agrega.

El impacto multigeneracional y atemporal de Miranda! es un fenómeno que no puede dejarse de lado. A pesar de que el público objetivo del dúo podría estar en los treintañeros, sus oyentes varían entre todas las generaciones, enriqueciendo el discurso y difundiendo la frescura que se siente con estas nuevas canciones. Para el integrante de la banda, esto no es algo planeado, pero sí algo que tienen en cuenta y que respetan.

“Los contemporáneos, los del inicio, nos apoyaron siempre. Pero veíamos a chiquitos que nos iban a ver y pensamos que, claro, cuando grabamos las versiones originales, estas criaturas no habían nacido o estaban en la pancita de sus madres, entonces nos pareció muy alucinante. De ahí salió, sin querer, en realidad, la misión de Hotel Miranda!: Regrabar las canciones, para que se escucharan de ahora, no como algo con más veinte años, a pesar de que sí tienen más de veinte años”, suma.

Miranda!. Créditos: Jacqueline Riveros Solís (@j.riverosph).

Miranda! en el Claro Arena

El ex Estadio San Carlos de Apoquindo comenzará a albergar espectáculos musicales masivos dentro de este año, según la calendarización planeada. El primer show será el de Rod Stewart, fechado para el 19 de octubre; posteriormente, será el de Miranda! el 8 de noviembre.

Este segundo show consolida de manera masiva la relación duradera y fiel del dúo argentino con Chile. Ya han llenado varios Movistar Arena seguidos, triunfaron en Viña del Mar, entonces lo que faltaba era un estadio. Igual a como hizo Morat durante 2024, Miranda! anuncia su primera gira de Estadios.

“Ya tenemos descrito el lineamiento general del concierto. Estamos preparando la parte visual, y en el escenario, de alguna manera vamos a cerrar el Hotel Miranda tal como lo conocían, para abrir el nuevo”, adelanta Sergi. La venta de entradas para el gran evento estará disponible en PuntoTicket, con precios que van desde los $32.200 a los $103.500.

La estética y la visualidad son características fundamentales en el proyecto musical. Para Hotel Miranda!, las ambientaciones de los varios videos musicales, eran precisamente en un hotel, donde Juliana y Ale interpretan a los anfitriones; había una serie de trabajadores y, por supuesto, los huéspedes, que eran interpretados por los artistas colaboradores. La novedad de la propuesta era que en estas brillantes y coloridas escenas los cantantes invitados eran, de cierto modo, abducidos por el ambiente y terminaban siendo parte del funcionamiento del hotel. De ahí surge la nueva estética del álbum, que se denomina como intergaláctica, con alienígenas y todo.

“El nuevo Hotel Miranda! está abducido por extraterrestres, está totalmente copado por fuerzas alienígenas y los dueños del hotel, que antes nos desplazábamos a nuestras anchas por las instalaciones, ahora no lo podemos hacer tanto. Ahora nos toman prisioneros y nos dan cosas para que estemos medio adormecidos durante el día y usar las instalaciones como ellos quieren”, explica. En tono irónico y cómico, para no revelar mucho de lo que se verá sobre el escenario, agrega: “No sé qué es lo que pretenden estos extraterrestres, pero ya lo verán. Toda la idea se le ocurrió como siempre a Melanie Anton, directora de todo lo que ha sido Hotel Miranda!, el de antes y el nuevo”.

Miranda! en perspectiva

Como reflexión final, Sergi habla del momento actual de Miranda!, de los avances que han tenido en los últimos años, y en el amplio recibimiento que han sentido por parte de sus pares artistas, que según dice, se han mostrado emocionados por colaborar en todo lo que está siendo Hotel Miranda!.

“Estamos muy ansiosos, con ganas de mostrar el disco y de iniciar la gira. Además, por más que no queramos, porque no somos muy de mirar atrás, hacemos también un balance. Ya se hizo evidente el peso de nuestra carrera en nosotros, hay cosas que pasan y que no puedes dejar pasar por alto, cosas buenas, me refiero”, analiza Sergi.

En tono reflexivo, se refiere también al impacto generacional, a través de los años, considerando la ampliación de los escenarios y de la cantidad de público a la que convocan en cada recital: “Ver a varias generaciones, a la madre, la abuela y a la hija cantando juntas nuestras canciones, en nuestros shows, es un orgullo y una alegría muy grande. Nos sentimos contentos y felices de todo lo que logramos y muy agradecidos, porque si bien trabajamos para eso, sentimos que nos ganamos lo que tenemos”, cierra.

