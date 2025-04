Angelo Pierattini sigue adelantando su LP con “Chocó la Micro” y anuncia concierto especial en SCD Bellavista

Un anticipado y esperado disco que será la consolidación de las mixturas que ha trabajado Angelo Pierattini en su música, que luego de lanzar los singles ‘Pasarita’ –junto a Pancho Sazo– y ‘No voy a cambiar’ –con Cristóbal Briceño–, vuelve a sorprender.

Esta vez es ‘Chocó la Micro’, –titulo que hace alusión al dicho popular que refiere a las rupturas inesperadas– y se trata del primer sencillo completamente producido y arreglado por el músico, algo que ya hace para otros artistas, pero que en esta ocasión lo realiza en su propio arte.

“Es un desafío increíble poder estar en todos los frentes que significa componer y producir una canción; abstraerse y lograr, cuando se necesita, una mirada más de afuera. Lo paso muy bien haciéndolo. Soy muy nerd, y creo que dentro de las tres cosas que más me gusta hacer en la vida, una es estar encerrado en mi estudio grabando y produciendo”, cuenta Pierattini en la recta final de lo que será este LP.

‘Chocó la Micro’ hace convivir los elementos musicales de Pierattini “de una manera muy fluida”, adelanta. Dice que quedó tal cual como sonaba cuando la imaginó. “Tiene actitud, carácter, es muy rockera y a la vez latinoamericana, emocional y desgarrada. Este disco viene increíble, es feo que lo diga yo, pero no estoy para falsa humildad, me encanta cómo va y me encanta haber logrado plasmar la idea en donde este mundo musical que habita dentro de mí, se haga carne”.

Honestidad, cariño por la música sencilla y popular, de tintes claroscuros, emocionales y humanos. En todos los frentes, incluido el de la producción, Angelo cocina este rock cebolla que será celebrado en junto a la banda completa el próximo 16 de mayo en La Previa, concierto a ofrecerse en Sala SCD Bellavista, en Santa Filomena #110, Recoleta, desde las 20:00 horas.