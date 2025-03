Fontaines D.C. se baja de Lollapalooza Chile y cancela gira por Latinoamérica

Durante la jornada de este lunes, la producción de Lollapalooza Chile confirmó que la banda irlandesa Fontaines D.C. no se presentará en la próxima edición del festival musical, debido a problemas de salud de su líder Grian Chatten.

La propia agrupación de post-punk ocupó sus redes sociales para informar la cancelación de su show programado para el viernes 21 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, así como el resto de sus fechas programadas en el resto de Latinoamérica.

“Estoy devastado de anunciar que, debido a una hernia discal, debemos cancelar nuestro concierto en México mañana por la noche y nuestras próximas fechas en Chile, Argentina, Brasil y Colombia”, informó el propio Grian Chatten en la cuenta de Instagram de la banda.

“Llevo años con muchas ganas de tocar en estos hermosos países y me duele mucho estar aquí en la Ciudad de México y no poder subir al escenario, pero hoy me han informado que necesito atención médica urgente. Estamos muy agradecidos por todo su apoyo y, de todo corazón, lamento no poder tocar para ustedes. Grian”, concluye el mensaje posteado por el lider de la banda de Dublín.

En este contexto, desde la organización de Lollapalooza Chile señalaron: “Lamentamos comunicar que, debido a una seria hernia discal de Grian, el show de Fontaines D.C. programado para el viernes 21 de marzo en Lollapalooza Chile deberá ser cancelado, así como también toda su gira por Latinoamérica, incluyendo México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Le deseamos una pronta recuperación”.

Hasta la noche de este lunes, la productora del evento no había informado un eventual reemplazo en el cartel del viernes 21 de marzo.