George Harris reaparece en Miami con show donde se burla de Viña y los chilenos: “Es como si Don Francisco me hubiera dado un coñazo”

George Harris está de estreno. Como cada semana, el comediante venezolano acaba de estrenar una nueva rutina en su canal de YouTube, la que muestra el show que realiza todos los jueves en el club de Miami donde se presenta de forma habitual.

El video -subido este 10 de marzo- presenta al humorista que materializó uno de los mayores bochornos de Viña 2025 ovacionado de pie por el público presente, como una suerte de apoyo a lo vivido hace dos semanas, cuando fue devorado por el “Monstruo” y su espectáculo desató una guerra de aplausos y pifias entre chilenos y venezolanos presentes en la Quinta Vergara.

Qué dijo George Harris en su show en Miami

“¡Qué vaina lo que nos ha pasado! Yo que estaba tan contento que iba para mi vaina, primer venezolano invitado a un festival internacional, yo estaba pletórico, lleno de mi mismo. Estaba tan feliz, me voy para Chile, que son nueve horas de vuelo”, parte el humorista, luego de agradecer la “ola de amor” que la han entregado “colombianos, cubanos, puertorriqueños” y toda la gente que le ha dado ese “amor” estos últimos días.

“La gente pensó que yo no iba a hablar de esto, se jodió... vamos a profundizar en este tema”, sigue en el inicio de la rutina, sin contar aún chistes. “Uno tiene que reírse de la situación, la gente pensaba que me iba a poner a llorar”, sigue.

“Lo que pasó fue como cuando Will Smith le metió el coñazo a Chris Rock. Uno se queda, marico, con la cabeza... la diferencia es que en ese festival no existe Will Smith. Si hubiera una figura importante es como si Don Francisco me hubiera metido un coñazo. No es lo mismo el brazo de Will Smith... sentí lo mismo. Yo sentí una vaina como: marico, ¿qué pasó? Íbamos a tener dos hijos, gaviota 1 y gaviota 2″.

Luego describe un proceso que calificó de “fastidiosísimo”, donde relata que debió enviar varias veces su libreto a los organizadores del certamen. “No se lo recomiendo a un ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada”, asegura.

También dijo que presentarse después de Marc Anthony fue hacerlo luego de un “Monstruo” y que el cantante salsero lo reconoció.

“Me subí en esa vaina sin saber lo que me esperaba. Yo no tenía ni remota idea de esa vaina que estaba toda montada, una vaina xenofóbica, que odian a los venezolanos, tienen cuatro meses conmigo en pantalla de TV diciendo ´¿por qué invitaron a un venezolano?´, algo patético, una cosa violenta. No me lo esperaba”, siguió.

Luego continuó: “El chileno no sabe que nosotros tenemos el cuero crecido, porque nosotros emigramos, no vivimos en nuestro propio país”.

“A mí no me insultan que me digan veneco. Somos unos venecos, ¿cuál es el pedo? Los medios chilenos han agarrado esa imagen y han hecho lo que me han dado la gana. Agarraste con un comediante para hacer trizas un país entero. Nos metiste a todos en un mismo saco y dijiste ‘este es el culpable de todos nuestros males’. La gente del sur es muy depresiva, nosotros siempre con un merengue, porque nosotros la tristeza la pasamos de manera diferente”.

George Harris se desahogó en redes sociales tras su fallido show en el Festival de Viña.

Ahí, atacó directamente a los chilenos: “No se les entiende cuando hablan”. Y también comentó: “Es muy raro que los caribeños vayamos a terapia para superar nuestros problemas. En el sur la gente es distinta”.

Luego matizó: “El pueblo chileno no tiene culpa de lo que pasó y lo que se montó durante mucho tiempo”. También dijo que entendí el resquemor de algunos chilenos por los venezolanos que han ido a país “a portarse mal”.

“La organización del Festival siente que la cagaron”, remató.