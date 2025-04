Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezan nueva edición de Tiny Fest

Kamasi Washington y Snarky Puppy son los nombres que encabezan el próximo Tiny Fest, evento que nuevamente se llevará a cabo en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins los próximos 30 de agosto y 7 de septiembre, respectivamente.

La primera noche tendrá -el sábado 30 de agosto- estará a cargo de Kamasi Washington, compositor, líder de banda y multi instrumentalista que se ha alzado como uno de los saxofonistas más importantes de las últimas décadas dentro del jazz norteamericano.

Con tres álbumes previos en su discografía y un aclamado cortometraje titulado As Told To G/D Thyself, Washington vendrá en la promoción de su nuevo álbum, Fearless Movement, que se publicará el próximo 3 de mayo y que busca instalarse como uno de los discos más destacados del género en esta temporada.

Junto a eso, el músico compuso e interpretó la banda sonora de Becoming, documental de Michelle Obama que consiguió nominaciones a los Emmy y los Grammy, además de dar vida al supergrupo Dinner Party junto a sus amigos y colaboradores de larga data Terrace Martin, Robert Glasper y el DJ 9th Wonder. El EP de este proyecto, llamado Dinner Party (Dessert), fue nominado a los Grammy como mejor álbum de R&B progresivo.

Con una larga lista de colaboraciones que incluyen a Kendrick Lamar, Florence + the Machine, Herbie Hancock, Flying Lotus, St. Vincent o Childish Gambino, su estilo que mezcla lo clásico con lo innovador tiene cabida en más de un género musical.

La segunda noche - domingo 7 de septiembre- tendrá a Snarky Puppy como show central. Cinco veces ganadores de los Grammy, la banda liderada por Michael League llega después de años presentando el aclamado Empire Central, lanzado en septiembre del 2022, con decenas de sold-out alrededor del mundo.

“Nuestro paisaje sonoro se ha expandido dramáticamente con los años”, dice League de sus composiciones que cuentan con una mezcla única de hard rock, soul clásico, jazz, funk, gospel y R&B. Esta misma inquietud musical lo ha hecho evolucionar con cada producción, asegurando que tienen como regla “no sonar de una forma que hayamos sonado antes”.

Recientemente lanzaron la versión deluxe de We Like it Here a una década de su publicación, el que lleva una selección de canciones inéditas que fueron parte de la banda sonora de Sylva, ganadora de su último Grammy. A esto se suman sus grabaciones con la Metropole Orkest en los Países Bajos como inicio de este 2025, a lo que se sumó después una presentación en el GroundUp Festival de Miami, asegurando en este nuevo paso por Chile la aparición de nueva música.

Además de lo musical, Tiny Fest se afianza como una experiencia que busca satisfacer a todos los sentidos, por lo que contará con espacios para diversas expresiones artísticas, una gran variedad de foodtrucks, venta de discos y vinilos de colección, ropa vinculada al upcycling, merchandising oficial y mucho más. Esto estará acompañado por un beergarden que contará con reconocidas variedades de la Cervecería Kross y estacionamientos privados.

Abonos para ambos días (15% de descuento del valor total) y entradas diarias ya disponibles a través de Ticketmaster con los siguientes precios:

