Mr. Bungle anuncia su regreso a Chile: mira fechas y entradas

Mr. Bungle, la afamada banda que lanzó una peculiar propuesta de rock alternativo, anunció una presentación en Chile.

Inicialmente compuesta por Trey Spruance, Mike Patton y Trevor Dunn, la banda se expandió posteriormente para incluir a Danny Heifetz y Bär McKinnon.

La singular trayectoria de la banda incluye un fichaje sorpresa con Warner Bros. Records en 1989 y un período en el que evitaron el reconocimiento de la crítica a pesar de su influyente música.

Hasta el año 2000 lanzaron tres álbumes -Mr. Bungle (1991), Disco Volante (1995) y California (1999)-, recorrieron buena parte del hemisferio occidental y evitaron cualquier tipo de aclamación de la crítica.

En 2020, surgió un Mr. Bungle revitalizado con los miembros originales Dunn, Patton y Spruance, junto con Scott Ian de Anthrax y el ex baterista de Slayer, Dave Lombardo. Esta formación lanzó una versión oficial de su demo inédito, “ The Raging Wrath of the Easter Bunny ”, junto con un nuevo álbum en vivo, “The Night They Came Home”

El grupo se presentará en el país el próximo 8 de octubre en Movistar Arena, como parte de su gira por Sudamérica.

La venta de entradas se iniciará con una preventa Artista, agendada el 24 de abril, a las 15:00 horas. Luego, una venta General, el 25 de abril, también a las 15:00 horas. Los tickets saldrán a la venta en www.puntoticket.com