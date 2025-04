Quién es Kaitlyn Dever, la actriz que impactó en The Last of Us: “Mis días antes de esta escena fueron horribles”

Se robó la atención del segundo capítulo en la nueva temporada de The Last of Us. A sus 28 años, Kaitlyn Dever está en el centro de las conversaciones de los grupos de Whattsapp de los amigos y las sobremesas del almuerzo en la oficina por su brutal escena junto a Pedro Pascal, en que su personaje, Abby Anderson, mata a Joel Miller, acaso el personaje más querido de la serie.

Lo cierto es que la oriunda de Phoenix, Arizona el 21 de diciembre de 1996, Dever comenzó desde pequeña en el mundo del teatro y la actuación. De hecho, a los cinco años fue inscrita por sus padres en una escuela de actuación en el Dallas Young Actors Studio. Luego pasó a Los Angeles, California para seguir perfeccionándose.

Hasta este episodio, quizás su rostro no es tan recordable para el gran público pero lo cierto es que Dever ya tiene una trayectoria en la pantalla. En 2009 obtuvo un pequeño rol en la película An American Girl: Chrissa Stands Strong. Ello le abrió las puertas para ir de a poco subiendo escalones.

Así, en 2011, fue elegida para un papel estelar de la comedia de Last Man Standing, junto al protagónico Tim Allen. Luego, apareció en Laggies (2014), Detroit (2017) y Beautiful Boy, en que compartió con Timothée Chalamet.

Su gran salto fue en 2018, cuando fue parte de la serie Dopesick. Por su trabajo obtuvo una nominación tanto en los Globos de Oro como en los Premios de la Crítica Cinematográfica. Eso mismo se repitió por su rol en la miniserie de Netflix Unbelievable, de 2020. Fue nominada como mejor actriz de miniserie o telefilme en los Globos de Oro y como mejor actriz en miniserie en los Premios de la Crítica Cinematográfica.

Dever volvería a obtener otras nominaciones, como en los Premios BAFTA 2021 por ser Estrella emergente, además fue nominada a los Emmy Awards 2022 nuevamente por Dopesick. En todas estas nominaciones no obtuvo ningún galardón. Así, llegó al elenco de The Last of Us, al que -según informó Hollywood Reporter- fue sondeada en la primera temporada para hacer de Ellie, pero el papel fue adjudicado a la inglesa Bella Ramsey. Tendría su revancha.

Una escena compleja entre café y donas

Como parte del Frente de Liberación de Washington (WLF), Abby Anderson es un personaje intenso y complejo, y para la menuda actriz (de solo 1,57 metros de estatura) la escena en que asesina a Joel Miller no fue tan simple. El hecho de que el homicidio fuera presenciado por Ellie (Bella Ramsey) le otorgó mucha cuota de dramatismo.

“Los vi en la primera temporada (a Pascal y Ramsey) su relación era preciosa. Ver el final fue muy, muy difícil para mí, como espectador”, dijo Dever en charla con el sitio especializado Entertaiment Weekly (EW).

De hecho, la primera escena en que Dever interactuó con Pascal fue justamente...la muerte de Joel Miller. Incluso, según detalla el EW, fue lo primero que Dever hizo en el rol de Abby. “Fue una escena enorme, tanto emocionalmente como en cuanto a bloqueos. Había muchísimas partes en movimiento y muchos aspectos que abordar”, dijo la actriz.

Para hacer todo más difícil, Dever atravesaba un duro momento personal al momento de filmar la escena. “Para ser lo más honesta posible, solo diré que mis días antes de esta escena fueron horribles”, dijo al DW.

Es que tal como Abby Anderson perdió a su padre, Kaitlyn Dever perdió a su madre debido a un agresivo cáncer de mama, a pesar de luchar por 14 años, finalmente la enfermedad acabó con su vida en 2024.

“Perdí a mi madre dos o tres semanas antes de rodar esta escena [en The Last of Us ] -dijo Dever- y el funeral de mi madre fue tres días antes de mi primer día. Así que estaba como aturdida. Estaba como aturdida”.

Kaitlyn Dever y Pedro Pascal

Ese día, el co-showrunner Craig Mazin dio pocas instrucciones. Como un DT que ya tiene tan aceitado su once titular que este ya sabe cómo jugar. Aunque Dever decidió hacer pequeños cambios para poder ajustarse a lo que iba a vivir. En la charla con EW recuerda haber consumido muchas donas y café a destajo, a la vena. “Era lo único que me apetecía”, dice.

“Debido a mis circunstancias, no podía seguir con mi rutina habitual como actriz, lo cual fue muy interesante porque me preocupaba un poco. Normalmente, si tengo un monólogo así, lo memorizo ​​tres semanas antes. Tenía un enfoque diferente, y creo que le sirvió mucho al personaje. Pude, en cierto modo... no sé, simplemente dejarme llevar y no pensar demasiado en ello, porque las palabras escritas son muy poderosas”.

De aquí en adelante, Dever reconoce que simplemente está entregada a la reacción del público. “Estoy tomando todo esto como viene”, continúa Dever. “Sinceramente, no sé qué hacer. No sé cómo planificarlo. No sé cómo reaccionará la gente. Espero que aprecien lo que hice con el papel, y eso es todo lo que puedo hacer. Me siento bien en ese espacio, simplemente porque realmente no tengo ningún control".

“Ya está hecho. Lo que hice está ahí, va a suceder. Creo que al interpretar el papel, obviamente quería hacerle justicia al personaje del juego, pero también aportar mi propia autenticidad y humanizarla lo mejor posible. Con la ayuda de Craig y Neil en el desarrollo de quién sería ese personaje, estoy muy, muy orgullosa”.