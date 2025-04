Reseña de libros: de Jonathan Coe a Haruki Murakami

Bournville, de Jonathan Coe (Anagrama)

Las noticias sobre el virus se habían vuelto inquietantes. Lorna se encuentra en Alemania, en su primera gira como parte de un dúo de jazz. Las ciudades y los teatros comienzan a cerrar cuando llama por Skype a su abuela Mary, de 86 años, pero ella parece mucho menos preocupada por la pandemia. Hace años vive con un aneurisma cerca del corazón, y esa, dice, su su “bomba de relojería”. Jonathan Coe, gran observador de la identidad británica, traza una historia en siete hitos, desde 1945 a 2021, que sigue la vida de Mary desde los 11 años: el Día de la Victoria en Europa, la coronación de Isabel II, el Mundial de 1966, la investidura de Carlos como Príncipe de Gales, la boda de Carlos y Diana, el funeral de la princesa, y el 75 aniversario del Día D. La novela narra la historia de Mary, su familia y Bournville, la ciudad que huele a chocolate y que vive en torno a la fábrica de Cadbury. Hilando con destreza las escenas cotidianas con los momentos históricos, el autor dibuja también una historia contemporánea de su país. En el curso del relato aparece un joven y atolondrado periodista llamado Boris que, insospechadamente, logrará llegar a conducir el gobierno. Una de las preguntas que sobrevuela la novela la hace un personaje en Alemania: “¿Votar por el Brexit y por Boris Johnson? ¿Pero qué les ha pasado?“.

Retratos de Jazz, de Haruki Murakami y Makoto Wada (Tusquets)

El primer encuentro del escritor Haruki Murakami con el jazz moderno ocurrió en 1963, en Kobe. Fue un concierto de Art Blakey y The Jazz Messengers, que entonces tenía una formación de lujo con Wayne Shorter, Freddie Hubbard y Curtis Fuller. Fue una experiencia extraordinaria, recuerda, y el inicio de su pasión por el género: más tarde instalaría su propio club de jazz, Peter Cat. Ahora, por invitación del ilustrador Makoto Wada, ofrece una amplio, rico y variado catálogo de retratos de músicos de jazz. Más de medio centenar de artistas integran el libro, donde Murakami perfila a cada uno a partir de uno de sus discos. Lo hizo buscando en su propia colección de vinilos: escogió un álbum, se sentó a escucharlo y luego anotó sus impresiones, saboreando aún el sonido de la música. Desde luego, cada perfil se convierte en una historia personal, donde se cruzan la memoria y la cultura popular. El conjunto es una magnífica lista de reproducción o banda sonora, que viene detallada al final del libro. La selección abarca desde el genio de Duke Ellington, el talento gigante de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, a las sutilezas del piano de Bill Evans, la alegría misteriosa de Thelonious Monk, la elegante melancolía de Miles Davis, la sofisticación de Herbie Hancock, el refinamiento de Sonny Rollins y el magnetismo de la voz de Frank Sinatra.

La Preocupación de Pola, de Tom Percival (Zig-Zag)

Pola es una niña alegre. Le gusta columpiarse y jugar en el jardín. Pero un día encontró algo extraño: una manchita amarilla, una preocupación. Era tan pequeña que al principio casi no la notaba. Pero comenzó a crecer y estaba siempre allí: a la hora del desayuno, en la escuela y al lavarse los dientes por la noche. Fingió no verla, pero la mancha no se iba. Y Pola ya no se sentía feliz. Hasta que un día encontró a un niño que también tenía una preocupación, y hablando con él comprendió que esa era la forma de hacerla desaparecer. Un amable álbum ilustrado, lleno de color, que invita a los niños a hablar de sus emociones y angustias.