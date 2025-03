The Damned, históricos pioneros del punk: “Si tuviéramos que volver atrás, haríamos todo exactamente igual”

The Damned, la banda británica adscrita al punk y las guitarras afiladas, precursores precisamente de ese movimiento -donde también participaron The Clash y Sex Pistols-, arribará a Chile por primera vez. Con su formación más emblemática con Dave Vanian (voz), Rat Scabies (batería), Captain Sensible (guitarra) y Paul Gray (bajo). En una potente velada, tocarán en Blondie este jueves 13 de marzo. En Culto conversamos con el icónico Rat Scabies, uno de los fundadores de la agrupación.

Con una propuesta punk un tanto gótica y teatral, The Damned debutó en julio de 1976 en 100 Club -como teloneros de los Sex Pistols-, una sala de conciertos legendaria para el rock británico. Lo hicieron sin ninguna pretensión más que hacer música y divertirse. “Cuando empezamos no teníamos idea de lo que sería The Damned. Siempre pensé que sería algo bastante corto. Así que es bastante sorprendente seguir en la banda después de todos estos años y seguir tocando las mismas canciones“, comenta Scabies a Culto a través de Zoom.

Esto tiene que ver derechamente con cómo se proyectaban con su música, porque el género al que estaban vinculados -el punk- era mirado de otra forma. “Por esos años se suponía que el punk rock era algo desechable, algo que no estaba destinado a preservarse, estaba destinado a ser solo para el momento”.

La banda publicó su destacado single New Rose el 22 de octubre del mismo año bajo el sello Stiff Records; que es nada menos que el primer single de punk británico que salió a luz, un mes antes que Anarchy in The UK de Sex Pistols, que fue lanzado el 26 de noviembre del mismo año.

“Fue el primer sencillo punk británico”, rememora Scabies. Pero cuando habla de esto, reconoce que había otras bandas que ya hacían punk y menciona a una estadounidense. “Hubo muchas otras bandas antes que eran un poco punk, pero en los años 70; MC5 tenía más carrera. Se podría decir que eran punks porque eran muy influyentes. Tenían una actitud muy punk hacia la música y la forma en que hacían las cosas“.

El 18 de febrero de 1977, publicaron su primer álbum de estudio, Damned, Damned, Damned. El baterista de la banda comenta que nunca imaginó la notoriedad que alcanzarían. De hecho, “sólo nos estábamos divirtiendo. En realidad solo nos estábamos entreteniendo. Era la música que queríamos hacer y siempre esperábamos que otras personas entendieran lo que estábamos haciendo. Y había un par de bandas más, como los Sex Pistols. Así que sabíamos que no estábamos solos en lo que hacíamos. Eso nos dio un poco más de fe en ello”.

Durante las giras todo era caos. Rat Scabies las rememora con nostalgia y comenta: “Fueron todas inolvidables, había tantas cosas que pasaban, porque era un fenómeno tan nuevo que no había reglas, no había mosh... Cada día era diferente, así que había muchas peleas en los conciertos, con gente que no era punk". Era tanto el desorden que “se hacía presente la policía y bomberos, era increíblemente caótico”, comentó el baterista.

Pero luego la cultura del punk se comenzó a fortalecer, y junto a ello lo hizo su propuesta. “Después de un tiempo la gente empezó a entender lo que estábamos haciendo y de dónde provenía. Entonces se convirtió en algo más, en los conciertos el público estaba allí para vernos y ya no éramos simplemente algo por lo que la gente sentía curiosidad", recuerda el baterista.

En 1995, después del lanzamiento del octavo álbum de estudio de la banda, Not of This Earth, el baterista tuvo varios desacuerdos con los miembros del grupo, especialmente con Vanian, por lo que decidió tomar otro rumbo y abandonar sus filas. Fue recién en 2023 que volvió oficialmente a tocar en ella.

—¿Qué te hizo volver a The Damned?

—Hicimos los conciertos de reunión con Brian James, para una especie de aniversario de la banda y todo salió increíblemente bien. Todos nos llevamos bien, tocamos muy bien y lo disfrutamos. Entonces cuando surgió la oportunidad de hacer algo más -volver a la banda-, parecía una tontería no hacerlo.

“Soy demasiado viejo para hacer algo que no disfruto; es mucho más gratificante tocar la música de la banda, porque no toqué durante mucho tiempo, así que volver a hacerlo ahora se siente bien, se siente correcto”.

—¿De dónde sacaron esa puesta en escena un tanto gótica?

—No somos gente aburrida, nos gusta divertirnos. Y a todo el mundo le gusta estar asustado. Y creo que los cómics de terror y el lado oscuro de las cosas es otra emoción que mucha de nuestra audiencia también parece disfrutar.

—¿Qué es lo más divertido que has hecho recientemente?

—Déjame ver... Hago mucha investigación histórica y cosas así y creo que buscar tesoros perdidos es bastante divertido. Así que probablemente sea lo más divertido que he hecho hasta ahora. Bueno, este año, quiero decir.

—Mirando hacia atrás, ¿qué harías diferente o exactamente igual?

Curiosamente, ayer estuve hablando con Captain Sensible sobre exactamente esto y me di cuenta de que, en realidad, probablemente haríamos todo exactamente igual porque la forma en que éramos entonces. Éramos muy naturales, realmente no intentábamos hacer mucho, simplemente nos complacíamos, así que no creo que hubiera mucha diferencia. A veces miro algunas fotografías antiguas y pienso ‘¿por qué usé esa chaqueta?’ Pero aparte de eso, creo que todo habría sido bastante similar.

“Creo que a veces también pienso, hay algunas cosas en las que podríamos habernos tomado más tiempo, como el segundo álbum, para el que deberíamos habernos preparado mucho más de lo que lo hicimos, pero creo que, con toda honestidad, no sería muy diferente de lo que fue en realidad“.

—Esta será la primera vez que la banda se presentará en Chile. ¿Cómo te sientes por tocar aquí?

—No he estado en la banda durante un tiempo, no sé si habrán tocado antes en Chile. No creo que hayan tocado nunca en Chile, pero definitivamente es mi primera vez.

—Es primera vez que vendrán

—Sí y es mi primera vez. Tengo muchas ganas de ir, estoy seguro de que me divertiré.

—¿Sabes algo sobre Chile?

—No, muy, muy poco. No se habla mucho sobre el país en Inglaterra. No recibimos muchas noticias de lo que está pasando en Chile. Es un lugar que está lejos. Me siento muy, muy afortunado y privilegiado de poder salir y tocar allí.

“Debería ser genial porque nunca hemos estado allí antes. Así que espero que haya muchas personas que vengan a bailar y lo hagan genial, para que podamos hacer shows increíbles”.

—¿Qué esperas de la gira?

—Quiero probar diferentes comidas, conocer gente diferente, ver diferentes lugares, ser consciente de cómo vive la gente al otro lado del mundo. Creo que es muy diferente. Es difícil decirlo porque todavía no lo he visto, así que no sé realmente qué me espera. Pero creo que en realidad la diversión llega cuando conoces al público y te das cuenta de que los discos que has hecho están muy bien considerados, por así decirlo. Creo que eso va a ser una de las cosas que más disfrutaré de esta gira porque hay que viajar mucho, recorrer muchos kilómetros, y es algo que quieres recuperar y la mejor manera de recuperar es ser parte de ello. Eso es lo que me gustaría hacer, me gusta conocer gente, ver cosas que nunca he visto antes.

***

La banda se presentará este jueves 13 de marzo en Blondie. Entradas disponibles en Passline.