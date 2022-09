Agresiones a carabineros, a civiles y a una unidad militar marcan cuarta jornada de protestas de secundarios

Por cuarto día consecutivo el centro de Santiago se transformó en un verdadero caos y, nuevamente, un grupo de cientos de estudiantes fueron actores principales y no secundarios en una serie de hechos de violencia que mantienen en alerta al gobierno. Las movilizaciones son protagonizadas, mayoritariamente, por alumnos del Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo Lastarria, las que han derivado en una serie de actos vandálicos, como enfrentamientos con Carabineros, destrozo del inmobiliario público y la quema de buses.

Desde el lunes 5 que la Alameda, calle Santo Domingo, Amunátegui, Bustamante, Manuel Rodríguez, entre otras calles, vienen siendo un escenario constante de desórdenes, incluso, desde el domingo en la tarde-noche, cuando se conocieron los resultados del plebiscito, en que se rechazó por amplia votación la nueva propuesta de texto constitucional.

La jornada de este jueves 8 no fue distinta a las anteriores, pues se repitieron los cortes de tránsito, el cierre de 11 estaciones de Metro y también la quema de buses. Este último hecho se registró cerca de las 10.30 horas, en las cercanías del INBA, en la intersección de Patricio Lynch con San Pablo, donde cerca de 30 encapuchados interceptaron dos micros que transitaban hacia el oriente y obligaron a los conductores y pasajeros a descender.

El bus quemado en las cercanías del INBA.

A esa hora los desmanes ya se extendían por gran parte del centro de Santiago, donde un grupo de estudiantes mantuvo por varios minutos el tránsito cortado frente al Palacio de La Moneda, lanzando incluso fuegos artificiales contra Carabineros. Eran recién las 10.50 cuando el descontrol parecía adueñarse de la Alameda.

A esa misma hora, pero en el frontis del INBA, un hombre vestido con overol blanco y encapuchado intentó lanzar una bomba molotov a personal policial. Sin embargo, su intento se vio frustrado, debido a que el artefacto incendiario encendió su ropa, quemándole gran parte de su tronco. Esto obligó a que el joven ingresara rápidamente al establecimiento, donde fue socorrido por sus compañeros.

La tónica de la jornada es que pese a la gran cantidad de eventos violentos, al menos hasta bien entrada la tarde, no se registraban detenidos por ninguno de estos episodios. Sólo se informó, por parte de Carabineros, de dos adolescentes que fueron aprehendidos mientras realizaban saqueos.

Ataque con mototov y fuegos artificiales a unidad del Ejército

La situación en el INBA es tensa, al menos, desde abril de este año, cuando con el retorno de la presencialidad se quemaron dos buses en las afueras del colegio. El 22 de ese mes, incluso, el rector Gonzalo Saavedra terminó constatando lesiones tras ser víctima de una violenta agresión por parte de encapuchados, cuando intentó repeler los desmanes.

Este jueves, el INBA no sólo terminó con un estudiante quemado o enfrentamientos con Carabineros, sino que también, por vigésima vez en el año, un grupo lanzó objetos contundentes y artefactos incendiarios hacia el interior de la División de Ingenieros del Ejército que se encuentra apostada en esa misma cuadra.

Como esta situación se ha ido repitiendo con el tiempo, el Ejército evitó repeler el ataque y se coordinó directamente con Carabineros, quienes dispersaron a los antisociales. El general de la institución militar, Jean Pierre Irribarra, indicó que “esta semana ha sido muy intensa, ha habido desde el lunes ataques permanentes con piedras y hoy, a partir de las 10, se registró un ataque persistente con bombas molotov y fuegos artificiales”.

El alto oficial advirtió que “como institución estamos preocupados por esta situación, por el riesgo al cual están expuestos por la acción indiscriminada de estos ataques que no cesan”.

Gobierno pide reunión con el Ministerio Público

Ya cerca de las 15.00 horas los desórdenes se concentraron más en las afueras del Metro, lo que obligó a cerrar tres estaciones en Providencia y dos veces Los Héroes. En total, durante la jornada los servicios de 11 estaciones se vieron interrumpidos por las protestas en el exterior.

Y fue en las inmediaciones de la Estación Universidad de Chile donde se registró una de las situaciones más violentas de la jornada. Una mujer enfrentó a un grupo de 15 jóvenes que estaban protagonizando desmanes. Al intentar quitarle la capucha a uno de estos, recibió una serie de golpes de puño de una persona que se tapaba su rostro. Fue sacada a empujones por los encapuchados, quienes continuaron arrojando piedras y elementos incendiarios contra Carabineros. La policía tampoco pudo hacer mucho ante el desborde de los desmanes y saqueos que afectaron a una serie de locales comerciales.

En la intersección de Nueva Providencia con Carlos Antúnez, un vehículo policial fue atacado por un grupo de jóvenes que portaban palos y fierros. En el video, viralizado en redes sociales, se podía ver que una vez superado en número, la patrulla decidió retroceder y escapar de la turba, emprendiendo su huida en contra del tránsito. Según informó la institución uniformada, los funcionarios no resultaron heridos.

La escalada de violencia preocupa en el gobierno, por lo mismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que “hemos acordado pedir una reunión con el Ministerio Público. Es muy determinante que las personas que incentivan estos hechos, que no son estudiantes, sean identificados, porque no puede ser finalmente que los estudiantes sirvan de primera línea, de grupo de choque, para intereses que no son intereses educacionales. Y esas personas están escondidas, no dan sus caras, y nos parece muy importante que las instituciones que les corresponde, que es el Ministerio Público, las pueda identificar”.

El gobierno ya ha presentado seis querellas por desórdenes públicos para que se investigue a las más de 40 personas detenidas por hechos de violencia en una semana. Se espera que se intensifiquen estas acciones judiciales a modo de dar una señal de que estos actos protagonizados por menores de edad serán perseguidos con todo el rigor de la ley.