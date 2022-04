AMLO califica de éxito resultado en referéndum y arremete contra “las trampas” del órgano electoral

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el lunes los resultados de la consulta sobre la revocación de mandato donde logró un respaldo de sus partidarios -con un 91,1% de los sufragios, aunque con 17,5% de participación- y arremetió nuevamente contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ha sido muy buena lección de democracia”, dijo el Mandatario durante su conferencia matutina diaria, “pese a todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados y hubo municipios en donde no hubo casillas”, añadió.

Los recortes presupuestarios provocaron fuertes choques entre el partido oficialista Morena y el órgano electoral, ya que el despliegue logístico de la consulta fue tres veces menos que en la elección del año pasado, por ejemplo. En esos comicios, se pusieron a disposición 160.000 casillas y ahora 57.000. AMLO hizo notar la diferencia como respuesta a los dichos de la oposición que indican que el resultado del domingo corresponde a la mitad de los 30 millones de votos que llevaron a López Obrador a la presidencia en 2018.

El referéndum despertó especulaciones entre los opositores de que podría ser utilizado para abrir la puerta a extender el mandato presidencial, actualmente de seis años y un punto extremadamente sensible en México, aunque López Obrador ha asegurado muchas veces que no busca extender su gestión. “No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Vamos a terminar la obra de transformación”, dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Una mujer indígena tsotsil emite su voto durante el referéndum en San Juan Chamula, estado de Chiapas, el 10 de abril de 2022. Foto: AFP

La consulta, inédita en México, no alcanzó el umbral para ser vinculante, debido a que se requería que votara el 40% de las personas habilitadas para el sufragio (37 millones). “Esta es una muy buena experiencia para la aplicación de la democracia participativa con la reforma que vamos a presentar, la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Pensamos que puede ser muy alto lo del 40% de participación, ahora participó mucha gente”, comentó el Mandatario.

Las regiones del sureste mexicano fueron las que más participaron en la consulta de revocación del domingo. De acuerdo con el Informe de la Jornada de Revocación de Mandato, los habitantes de Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Tlaxcala fueron los que en más porcentaje salieron a votar.

En Ciudad de México participaron en la consulta 1,5 millones de capitalinos y en el estado de México salieron a las urnas cerca de dos millones de mexiquenses. Sin embargo, la participación en estas entidades solo fue del 19,7% y 16,10%, respectivamente.

Los analistas han dicho que es probable que López Obrador aproveche el resultado del referéndum como un triunfo personal en su intento de impulsar una reforma constitucional en el sector eléctrico que se espera se defina en el Congreso esta semana, aunque no contaría con los votos suficientes para sacarla adelante.

Para el analista político Hernán Gómez Bruera, el plebiscito demostró que la capacidad de movilización de López Obrador “está fuerte y tiene músculo”, pese a la alta abstención. “La verdadera prueba de fuego va a ser en 2024 cuando se vaya, porque nadie pareciera capaz de ocupar su lugar de liderazgo”, comentó Gómez a la agencia France Presse.

Andrés Manuel López Obrador muestra los resultados de la votación en una pantalla durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 11 de abril de 2022. Foto: Reuters

“La revocación fue una derrota para López Obrador y su grupo. A pesar del derroche de recursos y el exceso de marrullería, no lograron llevar a las urnas al número de ciudadanos que aprueban su gobierno. Ocho de cada 10 ciudadanos decidieron no votar. Llegaron a las urnas entre 13 y 17 millones de personas. La derrota de AMLO, sin embargo, será cantada como victoria. Una victoria en la que nadie cree”, escribió el columnista Héctor de Mauleón en el diario El Universal.

Campaña polémica

La pregunta a la que se enfrentaban los ciudadanos fue: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?”.

El proceso estuvo rodeado de polémica, puesto que fue el propio López Obrador uno de sus principales impulsores, en una campaña en la que promovía la votación como un referéndum de “ratificación”, en vez de nombrarlo como “revocatorio”, tal y como lo marca la ley.

El proceso fue muy cuestionado en sectores de la oposición, que criticaron que se trataba de un ejercicio costoso e innecesario.

“Incurrir en un gasto de esta naturaleza parece completamente inoficioso, porque entonces no tiene otro propósito que tener algún índice de popularidad del presidente”, dijo, previo a la jornada, Gustavo de Hoyos, opositor de la consulta y líder de Sí por México, en declaraciones al portal France 24.

El Mandatario todavía concentra amplias tasas de popularidad con cerca de un 60% de aprobación, a pesar de que su figura es altamente polarizadora y que el descontento en su contra se concentra entre quienes no avalan su gestión de la pandemia, su reforma energética y su manejo de la inflación, entre otros temas.