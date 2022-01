Boric invita a los empresarios a ser “parte activa” de los cambios y señala que las transformaciones se tienen que hacer con responsabilidad fiscal

Era su primer encuentro con el gran empresariado como Presidente electo. Y por ello había expectativas entre los asistentes al Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2022) PROSPERUM IMPOSTA ITER. Que su viaje sea exitoso”.

Gabriel Boric expuso por casi 30 minutos los ejes de su plan de gobierno poniendo énfasis en el primer año de gestión que comenzará el 11 de marzo. Pero también hizo un llamado al diálogo y a que los empresarios se sumen a los cambios que quiere realizar en su gobierno, porque, según expresó Boric, todas las modificaciones se tienen que ser de manera consensuada.

“Tengo la convicción que hoy todos los aquí presentes somos demócratas y no queremos repetir la historia. Nuestro actual status quo frena el desarrollo económico y profundiza el malestar social. Ya lo vimos el 2019, y si no avanzamos en soluciones materiales de la mano de las institucionales, que se discuten hoy en el proceso constituyente en el cual guardo profundas y sinceras esperanzas, no habremos solucionado las causas que nos llevaron al estallido social. Por supuesto tengan claro que las soluciones estructurales no se solucionan de la noche a la mañana”, indicó.

En ese contexto, dijo que, si bien el resultado del 19 de diciembre tiene un mandato claro, “en ningún caso puede ser un resultado que nos pueda llevar avanzar en los cambios sin conversar, sin dialogar, y hoy quiero que conversemos de cómo salir de esta dinámica, cómo iniciamos un ciclo de colaboración ascendente”.

Y por ello invitó a ser “parte activa” y constructiva de estos desafíos que se enfrentan como sociedad para construir los cambios entre todos: “Los privados, como particularmente las empresas, existen en una sociedad que construimos entre todos. Nadie se va a salvar solo. Nuestro plan de gobierno propone iniciar un camino de cambios profundos que buscan fortalecer nuestra red de protección social, sacar a nuestra economía del estancamiento productivo, que lleva casi 10 años, y enfrentar decididamente la crisis climática. El objetivo es generar condiciones sostenibles de estabilidad para todos los miembros de nuestra sociedad, y por cierto para las empresas también”.

Enfatizó que allá “Afuera hay un país, hay millones de personas que no lo están pasando bien, que tienen mucha incertidumbre, que sienten frustración, quieren y se merecen estar mejor”.

Cambios con responsabilidad

Entre sus mensajes principales dijo que los cambios y las transformaciones tienen que tener como eje “la gradualidad y responsabilidad fiscal”. Y criticó a quienes hacen una distinción entre el Boric de primera vuelta con el de segunda vuelta: “Soy el mismo”, dijo. Y añadió: “Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no era un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias”, y complementó esa idea señalando que “he ido aprendiendo que todo cambio, toda transformación se sostiene en base a lo que se hizo antes”.

En ese contexto, entregó algunas señales de cómo será la gestión fiscal del presente año. Primero mencionó que se cumplirá la meta de déficit fiscal estructural de 3,9% del PIB proyectada en el Presupuesto 2022, que se utilizarán para los nuevos gastos el fondo de libre disposición, (US$750 millones) y se hará uso de manera transparente de las reasignaciones que permite el erario fiscal. Todo esto con el objetivo de no estresar aún más la situación fiscal por la que atraviesa el país.

“La mantención de la meta de déficit es deseable y contribuiremos a la contención de las presiones inflacionarias”, comentó.

En este punto puso como ejemplo la tramitación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y dijo que los cuestionamientos a las fuentes de financiamiento “no es un capricho”, por lo que le interesa, más allá de quien firme la ley es que “suban las pensiones de manera sostenida en el tiempo”, y por ello, “le presentamos al gobierno un pool de alternativas pensando principalmente en las exenciones”.

Desde 2023 en adelante, Boric dijo que se comenzará una reducción gradual de déficit, pero que para lograrlo “es fundamental llevar a cabo una reforma tributaria. “La reforma tiene que ser conversada, llegar a un acuerdo que sea bueno para el país, que proteja la inversión, pero que avance a una sociedad más justa. No debe ser vista como una reforma de nuestro gobierno, sino que un nuevo pacto fiscal, que sea duradera en el tiempo”.

Puntualizó que más que bajar las expectativas sobre su agenda, es mejor hablar de ponderar las expectativas y por ello es “importante que todos ponderemos las expectativas. Hay una sabiduría del pueblo chileno que es mucho más profunda de lo que la gente cree. La gente sabe que las cosas no se hacen con magia”.

Gabriel Boric y senadora Ximena Rincón (DC) en Enade 2022. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Agenda económica

En su discurso también delineó tres ejes de su plan económico para hacer frente al complejo escenario que se avecina para este año: bajo crecimiento y alta inflación.

Como primer eje mencionó que “se fomentará el crecimiento económico basado en impulsar la inversión: reglas claras, certidumbre. En esta tarea la alianza publico privada será fundamental desde ya lo queremos invitar. Estamos y estaremos siempre abiertos al dialogo”.

El segundo eje será la recuperación de empleos formales: “El segundo objetivo de nuestro plan económico para este año es la recuperación de empleos formales que han quedado rezagados por la pandemia. El empleo joven, y especialmente el empleo femenino, aún no recuperan sus niveles previos a la pandemia”. Por ello anticipó que se crearan subsidios especiales para las mujeres. En este punto profundizó en el hecho de que en la sociedad actual el cuidado de los niños, enfermos o adultos mayores recae en las mujeres, lo que debe comenzar a cambiar. Una forma de hacer es reorientar los subsidios laborales.

“Estamos en un alza de los casos por la variable omicrom. Hay mucha incertidumbre a lo que viene, por diferentes motivos uno de los principales desafíos que enfrentaremos es la brecha educativa que se ha producido, por lo tanto, los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir, por lo niños, niñas, pero también pensando en las mujeres que se les atribuye de manera equivocada el rol de cuidado”. Por ello, Boric enfatizó que se avanzará en la implementación del Sistema Nacional de Cuidados para avanzar en la corresponsabilidad estatal y liberar la carga que recae mayormente en las mujeres.

El tercer eje es el crecimiento sustentable: “Seremos un gobierno ecologista”, acotó. Y añadió que “para que la recuperación económica y la creación de empleos sean sostenibles en el tiempo, debemos hacernos cargo del insoslayable desafío que implica la crisis climática. Lo hemos dicho, y ahora lo reitero, seremos un gobierno ecologista. Es por esto que el tercer objetivo de la recuperación económica es que ésta sea respetuosa con el medio ambiente”.

Licitación del litio

Ya hacia el final de su presentación abordó algunas materias de contingencia: “Pareciera haberse hecho costumbre en Chile que cuando hay alternancia de coaliciones políticas, el gobierno saliente aprovecha las últimas semanas post elección para realizar diversas modificaciones que comprometen no solo al gobierno entrante, sino que al estado de Chile”.

Y especificó que “ese es el caso de la reciente licitación del litio, pero también la designación de cargos de larga duración como en instituciones como el Servel o el caso de modificaciones de los contratos en las reparticiones públicas”. Para Boric, si bien no todos los detalles de este tipo de prácticas están en conocimiento del Presidente o de las autoridades políticas, “si pueden evitar que continúen. Quiero invitar a este gobierno y a toda la autoridad política a que convengamos que no es deseable tomar decisiones de última hora mas allá de su legalidad”.

Retiró sus mensajes llamando al diálogo y a avanzar juntos como sociedad en los cambios que el país necesita. “Como dijimos el 19 de diciembre en la noche: seré el Presidente de todos los chilenos y chilenas y de quienes habitan nuestro territorio: defenderé con pasión nuestras ideas y a la vez escuchare siempre la crítica constructiva para mejorar. Velaré por la defensa de los intereses nacionales y abierto la colaboración más ala de los límites de la militancia. Daremos lo mejor para constructor un Chile más justo para todos y todas. Que nuestro viaje sea exitoso”.