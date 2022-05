Cobre pierde más de 15% desde su peak y queda cerca de caer de los US$4

Fue la contingencia la que elevó los precios del cobre por sobre todas las expectativas del mercado, y es también la coyuntura la que hoy lo tiene con un castigo respecto de los máximos alcanzados. Y es que si bien el conflicto armado en Europa le dio un empujón, la situación de la economía china en medio del rebrote del Covid-19 lo ha mantenido bajo presión en las últimas jornadas.

Este jueves el precio del metal rojo cayó a US$ 4,091 la libra, lo que implica una baja de 3,72% respecto del cierre de la jornada previa en la Bolsa de Metales de Londres.

Daniela Desormeaux, directora de Estudios de Vantaz Group, señala que “la estrategia de Covid 0 en China tiene muy nerviosos a los mercados y la caída puede explicarse por eso. Otra fuente de nerviosismo es la inflación en Estados Unidos y los consecuentes efectos en la política de la Reserva Federal, que ha tenido impactos en la fluctuación del dólar, afectando de pasada al cobre”.

El valor actual del metal rojo está muy lejos de su máximo. El peak del año lo tocó el pasado 7 de marzo cuando llegó a los US$4,867 por libra, luego de que se desatara la guerra entre Ucrania y Rusia, y las materias primas a nivel global se dispararan. Sin embargo, desde entonces todo ha ido a la baja, y la merma ya es de 15% respecto del punto más alto.

Y hacia adelante, el escenario podría no ser muy alentador. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, advierte que “la guerra es un factor bastante influyente en las cotizaciones, por lo que es difícil predecir. Sin embargo, creo que hay elementos bastante importantes que están afectando los precios del cobre, especialmente las preocupaciones por la economía china y las alzas de tasas de la Fed en EE.UU., por lo que la presión a la baja creo que se mantendrá por un tiempo”.

En ese sentido, “la baja de US$4 es una posibilidad real”, agrega Guajardo.

Por su parte, Gustavo Lagos, profesor de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica (UC), explica que “los motivos por los cuales ha bajado del cobre tienen que ver con el momento que está viviendo China, que es algo más bien temporal, y que pienso que va a ser superado los próximos meses o semanas incluso, de tal forma que creo que el precio del cobre va a repuntar nuevamente”.

No obstante, precisa que “por otra parte hay menor demanda europea debido a todos los problemas que tienen en la actualidad con la invasión rusa a Ucrania, y finalmente un factor que juega a favor de que el precio suba en el futuro es que la producción mundial se ve estrecha este año, por lo cual desde la perspectiva de los fundamentos no deberíamos tener precios finales inferiores a cuatro dólares”.

En esa línea, Desormeaux dice que “los fundamentos se mantienen sólidos, con una alta demanda de cobre y precios en niveles similares a los actuales”.

A mediados de abril, Cochilco dio a conocer el Informe de Tendencias del Mercado del Cobre correspondiente al primer trimestre de 2022, donde informó un alza de la proyección del precio del metal para este año respecto a su previsión anterior, pasando de US$ 3,95 la libra a US$ 4,40 la libra de cobre. Mientras que para 2023 elevó la estimación de US$ 3,80 a US$3,95.

La última vez que el precio del cobre estuvo bajo los US$4 por libra fue el 1 de abril de 2021.

A su vez, la caída del metal rojo llevó al dólar a cerrar en $864,90 este jueves, con un alza de poco más de $2 con respecto al miércoles, si bien al comienzo de la mañana estuvo a un paso de los $870.