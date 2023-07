Críticas a la “justicia social”, al socialismo y a los impuestos marcaron primera charla de Javier Milei en Chile

Con un recinto casi lleno, cerca de 100 personas escucharon al diputado, economista y candidato presidencial libertario Javier Milei, quien se encuentra en Chile para presentar charlas este jueves y viernes. Durante la tarde de ayer, el líder de La Libertad Avanza se reunió con el excandidato presidencial chileno, José Antonio Kast, para luego dirigirse a Lo Barnechea a hablar sobre su visión de Argentina en un evento organizado por la Red Cultural, bajo el nombre de La lucha por la libertad, Latinoamérica y el mundo.

“Nosotros defendemos las ideas de la libertad, y somos absolutamente intransigentes a cualquier desvío. Por eso, lo que voy a intentar hacer hoy es contarles una triste historia, que es la historia de Argentina, pero también contarles que hay solución”, inició el candidato presidencial, bajo una retórica de ellos contra nosotros que se mantuvo durante la hora de discurso.

Milei durante el evento organizado por la Red Cultural, bajo el nombre de "La lucha por la libertad, Latinoamérica y el mundo".

“Si Argentina puede volver a abrazar las ideas de la libertad y se despierta, veremos que seremos otra vez el orgullo del continente para salir de una vez por todas de esta trampa inmunda que es el socialismo”, continuó.

Su cruzada declarada, la disminución del Estado y el intento por disminuir los impuestos, marcó el relato del economista, quien no hizo el quite a sus aspiraciones presidenciales, pese a que constantemente criticó a “los políticos”.

“La solución del problema, está en manos del problema”, señaló en referencia al Estado. “Es por eso que se necesita una solución de los outsider. Se necesita una solución sin grises, sin tibios, se necesita una solución que venga a romper el statu quo, que no es lo mismo que romper las instituciones”.

Javier Milei y Victoria Villarruel, la fórmula presidencial y vicepresidencial con la que el libertario buscará llegar a la Casa Rosada. Foto: Twitter

Para Milei, el uso de la deuda como medida contra el déficit fiscal “es verdaderamente aberrante, es inmoral, es repugnante, pero al político no le interesa. Lo que le interesa son los votos y permanecer en el poder”, aseguró el diputado. Según el candidato libertario, “en Argentina gran parte de los políticos son ricos. A veces resulta gracioso cuando hablan de justicia social y de quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Tendrán claro que en ese modelo ellos son los ricos?”.

“Es muy importante que ustedes estén alerta y que sepan por dónde viene la discusión. El posmarxismo trata de trasladar la lucha de clases a otras partes de la vida social”, dijo a modo de advertencia, iniciando una serie de críticas a lo que tituló como la Agenda 2030, en referencia a los objetivos globales impulsados por la ONU. Criticó lo que considera como el “hembrismo” y las luchas de la comunidad LGBTIQ+, las que calificó como “discriminación positiva” al romper la igualdad ante la ley, mismo grupo en el que metió la discusión sobre el cambio climático, los derechos raciales en el contexto estadounidense y el aborto.

Y cerró en modo presidenciable: “Tomamos el centro del ring de la discusión política argentina, no lo dejamos en ningún momento, no lo dejamos ahora, aunque nos estén operando 24/7 y no lo vamos a dejar”.