Cuarto retiro: diputados anticipan incierta aprobación este viernes en Sala y no descartan que se rechace

Por primera vez desde que se vota un retiro del 10% de las AFP en la Cámara de Diputados, la sensación que predomina entre los parlamentarios y al interior del gobierno es que el cuarto giro podría no lograr los votos requeridos en Sala. O, al menos, que esta es la votación más difícil por la que ha atravesado un proyecto de este tipo, sobre todo cuando ya no hay elecciones por delante.

La verdad se sabrá este viernes, cuando termine la sesión especial que fue citada en dicha corporación entre las 10:00 y 12:30 horas.

El tema de fondo es que la oposición no esperaba que la votación en Sala fuese esta semana, por lo que varios diputados viajaron a sus distritos, tomándolos por sorpresa la discusión inmediata que ingresó este miércoles el gobierno y que forzó la puesta en tabla del proyecto para este viernes.

Además, hay parlamentarios oficialistas que les incomoda como quedo el texto luego de la comisión mixta, principalmente por los recursos fiscales que involucra el tema de rentas vitalicias y que no han sido estimados.

A esto hay que sumar que hay dos de los 18 diputados oficialistas que habían votado a favor el cuarto retiro el 28 de septiembre, que ahora se encuentran en Londres, en el Chile Day. Se trata de Alejandro Santana (RN) y Pablo Prieto (Ind-RN), con cuyos votos no se cuenta.

Hay que recordar que en esa ocasión el proyecto se aprobó en general con 94 votos a favor, y se necesitaban 93 como mínimo. Además, algunos parlamentarios calculan que podría haber incluso otros cuatro diputados oficialistas que habían votado a favor el retiro en su paso por sala en septiembre, que ahora se podrían abstener, rechazar, o simplemente no llegar a votar.

Pero tampoco son los únicos diputados que votaron a favor la vez anterior y que se podrían ausentar este viernes en la votación en Sala, ya que hay otros parlamentarios de oposición con permiso. Se trata de Gabriel Ascencio (DC) que estaría fuera del país; Andrea Parra (PPD) que está con licencia médica; y Fernando Meza (ex PR) que figura con permiso por “impedimento grave”.

El resto de los diputados que tiene permiso y que votaron en contra en la última ocasión son Ramón Barros (UDI), Pepe Auth (Ind), Sofía Cid (RN), Tomás Fuentes (RN), Carlos Abel Jarpa (Ind), e Ignacio Urrutia (PREP). Asimismo, tiene permiso Sebastián Álvarez (Evópoli), que en la última votación se abstuvo.

También otros tres diputados que estuvieron ausentes en la última votación se encuentran con permiso, que son Andrés Celis (RN), Sergio Gahona (UDI), Sebastián Torrealba (RN).

En todo caso, no se descarta que alguno de los diputados que tiene permiso pueda llegar a votar. Varios de ellos habían votado favorablemente retiros anteriores. De todas formas, por ahora no está contemplado bajar el número de votos requeridos para aprobar el proyecto, ya que ninguno tiene permiso constitucional.

“Mañana será la votación más compleja de los retiros. Hasta el momento estaríamos comenzando la sesión sin los votos para la aprobación del proyecto. Además, el gobierno está apostando a posibles ausencias y al cambio de opinión de algunos colegas que han sido reelectos. Yo mantendré mi votación en apoyo al proyecto, es lo que he comprometido en mi territorio”, comentó el diputado Alejandro Bernales (PL).

“La verdad es que tengo un presentimiento bastante fundado de que esto se va a rechazar, y si no se rechaza, es porque va a estar muy, muy ajustado. Todo indica que este proyecto de cuarto retiro no va a avanzar en la Cámara”, sostuvo el diputado Francisco Eguiguren (RN).

En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) dijo que “claramente el ánimo para enfrentar la votación del día de mañana (hoy) del cuarto retiro no es el mejor. No es el mejor porque hoy día muchos parlamentarios están fuera de Chile y no van a poder asistir a la votación, y eso el gobierno lo sabía y por eso le puso discusión inmediata. Por eso el presidente Paulsen lo puso inmediatamente en tabla, no esperando a la próxima semana, donde sí podíamos tener los votos suficientes como para poder efectivamente aprobar el cuarto retiro”.

Por su parte, el diputado Jorge Durán (RN) señaló que “es lamentable como de forma mañosa, a última hora, se adelanta la votación del cuarto retiro para este día viernes. Muchos parlamentarios estuvimos en Valparaíso el miércoles, hasta la hora de almuerzo más o menos, en la cual muchos colegas ya tenían programado su vuelo, tenían claridad de que esto se iba a votar el día lunes. Y después, en la tarde, cuando van a mitad de vuelo, cuando llegan a sus respectivas regiones, se enteran de que tienen que volver el día viernes. Esto, objetivamente lo que se busca, es entorpecer el avance, buscar que se rechace por falta de quórum, por falta de votos”.

Durán agregó que “si efectivamente se logra dilucidar que hubo una maquinación que buscaba entorpecer el avance a través de adelantar esto a última hora, bueno, les advierto que ingresaré un quinto retiro en los próximos días”.

El diputado Karim Bianchi (Ind) aún cree que se puede aprobar el proyecto en la Cámara, pero ve más complejo el panorama para el Senado. En todo caso, dijo que “hoy los votos no están seguros, como nunca han estado, pero a esto también se suma que, creo yo, la falta de competencia electoral, que en algún momento podía ser un factor determinante, hoy día podría liberar a algunos que eran reticentes a esto y que lo aprobaban por cierto interés. Y no me cabe duda que hoy están haciéndose ofertones laborales por si sale un determinado gobierno, para que estas personas se nieguen a votarlo a favor. Por eso tendría mucho ojo en quienes perdieron elecciones o no siguen en el Congreso”.

Desde hace algunos días el gobierno puso manos a la obra para intentar que se rechace la iniciativa: distintos ministros comenzaron a llamar y enviar mensajes a diputados para asegurar los votos en contra de este cuarto retiro de AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias en la Cámara Baja. Esta última parte, tras el paso por la comisión mixta, se transformó en un préstamo del Estado.

Pero aunque el proyecto logre pasar la Cámara de Diputados, existe mayor incertidumbre aún respecto de lo que podría ocurrir en el Senado, donde se rechazó por un voto la idea de legislar la iniciativa antes de pasar a comisión mixta. En el Senado se requieren 26 votos para su aprobación.

Es más, el senador Carlos Montes (PS) comentó este miércoles: “Es muy difícil votar a favor un proyecto que está en tan malas condiciones (...) Yo no entiendo cómo esa comisión mixta no buscó alternativas para encontrar una real solución que concitara mayorías en ambas cámaras”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo este miércoles en radio Futuro que “nosotros como gobierno hemos estado conversando con muchos parlamentarios, y nos da la impresión de que cada vez están permeando más nuestros argumentos, y esperamos que eso nos permita, ojalá, en los próximos trámites, de que esto efectivamente no avance”.