Decenas de miles de personas en Afganistán están atrapadas mientras los vecinos cierran sus fronteras

Los vecinos de Afganistán han cerrado sus fronteras terrestres a las personas que intentan huir de sus nuevos gobernantes talibanes, atrapando a decenas de miles de personas que son elegibles para reasentarse en EE.UU. y otros países, pero que no pudieron ingresar al aeropuerto de Kabul antes de que terminara el puente aéreo internacional.

Ninguno de los aeropuertos del Afganistán está abierto actualmente, aunque Qatar ha comenzado a realizar esfuerzos para restablecer las operaciones de vuelo en Kabul. Esto significa que los pocos afganos en riesgo que lograron salir por tierra fueron víctimas de trata o utilizaron documentos falsos.

Estados Unidos estima que la mayoría de los intérpretes afganos y otras personas que habían solicitado visas para huir del país se quedaron atrás después de que el esfuerzo de evacuación internacional de agosto transportara a más de 120.000 personas desde Kabul, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.

Un helicóptero con una bandera talibán sobrevuela una celebración en Kandahar, por la retirada estadounidense de todas sus tropas de Afganistán, el 1 de septiembre de 2021. Foto: AFP

En Kabul, el jueves, los talibanes comenzaron a prepararse para la inauguración oficial de su gobierno, que se espera para los próximos días. Se están fabricando miles de banderas blancas del Emirato Islámico de los talibanes, según imágenes en las redes sociales. En el valle de Panjshir al norte de Kabul, la única parte del país que no está bajo el control de los talibanes, prosiguieron los combates entre los talibanes y las milicias de la resistencia.

En etapas anteriores de las más de cuatro décadas de guerras de Afganistán, comenzando con la invasión soviética de 1979, Pakistán acogió a millones de refugiados, muchos de los cuales nunca se fueron. Ahora, no está dispuesto a aceptar más. El otro santuario importante, Irán, tampoco los deja entrar, ni tampoco los Estados de Asia Central.

Más de medio millón de afganos fueron desplazados de sus hogares este año en los enfrentamientos entre los talibanes y el antiguo gobierno afgano, según Naciones Unidas. Los talibanes completaron su toma militar entrando en Kabul el 15 de agosto, después de una conquista relámpago del resto del país.

La ONU pidió esta semana que los estados vecinos abran sus fronteras y que los países fuera de la región proporcionen más lugares de reasentamiento para los afganos. Esa es una venta difícil, particularmente en Europa, donde el sentimiento antiinmigrante se ha convertido en un tema político importante a raíz de la afluencia de refugiados sirios de 2015.

Refugiados afganos en un campo de la Cruz Roja Italiana, en Avezzano, Italia, el 31 de agosto de 2021. Foto: AP

Los ministros del Interior europeos que se reunieron esta semana dijeron que no querían ver una migración ilegal a gran escala y que reforzarían el apoyo a los vecinos de Afganistán “para garantizar que los necesitados reciban la protección adecuada principalmente en la región”. Sin embargo, la Unión Europea y algunos estados miembros dijeron que estaban abiertos a recibir a algunos afganos en riesgo como parte de un programa internacional de reasentamiento.

El Departamento de Estado norteamericano dijo que quienes deseen solicitar el estatus de refugiado deben salir primero de Afganistán y agregó: “Reconocemos que puede ser difícil para los afganos obtener una visa para un tercer país o encontrar la manera de ingresar a un tercer país”. Las “visas especiales de inmigrante” para intérpretes y otras personas que trabajaron en estrecha colaboración con EE.UU. son un programa separado, y sus procesos de solicitud aún se están elaborando tras el cierre de la embajada en Kabul.

Reino Unido ha dicho que ofrecerá asilo a hasta 20.000 afganos durante los próximos cinco años, además de los transportados por aire el mes pasado.

“Tuve mi vida legal en Kabul durante los últimos 20 años. Luego me vi obligado a cruzar la frontera ilegalmente”, dijo un hombre que trabajaba para contratistas del gobierno de Estados Unidos, la ONU y directamente para el gobierno afgano, lo que lo convierte en un objetivo probable para los talibanes. “No sé qué vendrá después para mí”.

Conductores se sientan cerca de sus camiones mientras esperan entrar a Afganistán en la ciudad fronteriza de Chaman, en Pakistán, el 30 de agosto de 2021. Foto: AFP

El hombre, que pertenece a la minoría étnica y religiosa hazara que fue perseguida en el último período en el poder de los talibanes en la década de 1990, se escondió en Kabul durante una semana después de que el grupo llegara a la capital. Al considerar que el caos en el aeropuerto de Kabul era demasiado peligroso y no obtener respuesta de las embajadas occidentales, incluidas las misiones de Estados Unidos y Canadá, tomó un bus hacia el sur a Kandahar con su esposa y tres hijos, donde encontró a un traficante de personas que ingresó a la familia en Pakistán.

Los talibanes dicen que permitirán a los afganos con pasaportes y visados válidos viajar fuera del país. Hasta el momento, las oficinas de pasaportes del país permanecen cerradas. Las embajadas de todas las naciones occidentales e India han cerrado y sus diplomáticos han abandonado el país.

El colapso económico del país tras la toma de posesión de los talibanes, con comida, combustible y dinero en efectivo agotándose, pronto podría empujar a un número aún mayor de afganos a tratar de escapar, dicen los trabajadores humanitarios.

“Cuando el puente aéreo y el frenesí mediático terminen, la abrumadora mayoría de afganos, unos 39 millones, permanecerá dentro de Afganistán. Nos necesitan”, dijo esta semana Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Deben poder ejercer su derecho a buscar protección internacional, y las fronteras deben mantenerse abiertas para ello”.

Una mujer afgana vestida con burka pasa junto a un soldado paramilitar de Pakistán, en la ciudad fronteriza de Chaman, el 17 de agosto de 2021. Foto: Reuters

La Acnur dice que no ha habido un aumento significativo en el número de personas que cruzan las fronteras de Pakistán o Irán desde Afganistán durante las últimas dos semanas. Advierte que Irán y Pakistán, hogar de casi el 90% de los refugiados afganos registrados en el pasado, tendrán dificultades financieras para hacer frente a más.

Pakistán ya alberga a 1,4 millones de refugiados afganos registrados, aunque cree que el número real ronda los tres millones.

El país ayudó a evacuar a más de 9.000 afganos y extranjeros de más de 20 naciones en la segunda quincena de agosto, principalmente por aire, pero casi todos simplemente transitaron. Pakistán dice que está trabajando para ayudar a traer estabilidad a Afganistán, de modo que se pueda prevenir un éxodo de refugiados.

“Somos el país que tiene el mayor número de refugiados afganos en este momento. Está muy claro que no nos gustaría tener más”, dijo Asim Ahmad, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán.

El punto de cruce más cercano a Pakistán desde la capital afgana, en dirección este a Torkham, está cerrado a los afganos, salvo en casos excepcionales como emergencias médicas. El otro cruce principal, al sur de Kabul en Chaman, está abierto, pero solo para aquellos que tienen documentos que demuestren que viven cerca de la frontera y, por lo tanto, pueden beneficiarse de arreglos especiales de larga data para las zonas fronterizas.

Una familia de Afganistán llega con sus pertenencias a la ciudad fronteriza de Chaman, en Pakistán, el 27 de agosto de 2021. Foto: Reuters

Los lugareños estiman que varios miles de afganos han sido contrabandeados a través de Chaman durante las últimas dos semanas, pagando hasta US$ 90 por persona. Los afganos también están pagando cientos de dólares por viajes en taxi dentro de Afganistán para llegar al cruce fronterizo y desde la frontera hasta la principal ciudad paquistaní más cercana, Quetta, con tarifas hasta 10 veces superiores a lo normal.

Los afganos que hicieron el viaje dijeron que entrar a Pakistán a través de Chaman era una opción más fácil que ir a otros países. Sin embargo, algunos hicieron fila durante dos días en la frontera en medio de una aglomeración de personas y aún fueron rechazados, incluso después de pagar a los traficantes.

Pakistán dice que no han llegado nuevos refugiados en las últimas semanas. La Acnur dice que algunos afganos en Pakistán se han acercado para solicitar asilo, pero no pudo dar cifras. Quienes se encuentran extraoficialmente en Pakistán dicen que quieren ayuda de Estados Unidos y otras naciones para seguir adelante.

Afganos caminan por el cruce fronterizo de Dowqarun, entre Irán y Afganistán, el 29 de agosto de 2021. Foto: Reuters

Entrar a Irán es una opción aún más difícil, a pesar de un anuncio de Teherán de que establecería campamentos en su lado de la frontera. Solo aquellos con visas u otros documentos de viaje pueden cruzar, según la Acnur.

Un estudiante de ingeniería de 23 años de la Universidad de Kabul dijo que él y sus amigos pagaron a un contrabandista US$ 200 cada uno para cruzar a Irán desde la provincia afgana adyacente de Nimroz. Fueron llevados a la frontera, donde cruzaban cientos. Corrieron con guardias iraníes disparando al aire y exigiendo que se detuvieran, pero siguieron adelante y se encontraron con el contrabandista nuevamente en el otro lado. Durante las siguientes 24 horas, no comieron ni bebieron. Se necesitaron seis días para llegar a Teherán, donde tienen que estar constantemente atentos a las autoridades en busca de llegadas ilegales.

“Era un buen estudiante con buenos sueños en la Universidad de Kabul. Ahora soy un trabajador afgano en Teherán y no puedo salir, no puedo estudiar, no se me puede contar como un ser humano real”, dijo. “Estoy desconsolado”.