El camino trazado que tienen los hijos de Horst Paulmann en el futuro de Cencosud

Esta semana se conoció que Horst Paulmann, el controlador y presidente del directorio de Cencosud, uno de los grupos supermercadistas más grandes de la región, con presencia en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil, se encuentra internado y con licencia médica por un mes, mientras se realiza diversos exámenes.

Ante la eventualidad de que la enfermedad que lo aqueja derive en su retiro o alejamiento parcial de la primera línea, considerando que Paulmann está cerca de cumplir los 86 años, entre los accionistas minoritarios se ha cuestionado que la empresa no cuente con un plan de sucesión establecido, como ocurrió, por ejemplo, en el grupo Luksic -donde a la muerte de Andrónico Luksic Abaroa el rol recayó en sus hijos Guillermo, Andrónico y Jean-Paul- o en la familia Angelini, en la cual Roberto Angelini, sobrino de Anacleto Angelini, asumió a la cabeza del holding.

No obstante, la familia Cencosud sí considera que los hijos de Horst Paulmann asuman un rol una vez que el fundador del grupo pierda protagonismo o se aleje, dentro de la sociedad Inversiones Quinchamalí, que es el vehículo a través del cual la familia Paulmann controla Cencosud.

Dos de ellos ya están dentro del directorio, aunque no han asumido roles ejecutivos en Cencosud. Se trata de Heike Paulmann Koepfer (próxima a cumplir 51 años), quien ha sido miembro de la mesa desde abril de 1999 y que se tituló como ingeniero comercial de la Universidad de Chile -y que cuenta además con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez; y de Peter Paulmann Koepfer (52 años), quien integra el directorio de Cencosud desde septiembre de 1996. Actualmente es dueño y gerente general de las tiendas de regalo Genial, y fue director de la división de Centros Comerciales del grupo en Chile desde 2002. Peter Paulmann es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Aunque maneja un perfil bajo, lo cierto es que Peter Paulmann asumió un rol como una de las caras visibles de la nueva normalidad de Cencosud tras la crisis que se inició con el estallido social de 2019. No solo monitoreó in situ la situación de los Jumbo, cuestión que suele hacer también su padre, sino que también sostuvo reuniones diarias para evaluar la operación de los malls. Tímido e introvertido, Peter es hoy el heredero que más se ha involucrado en el holding que controla su padre.

Según publicó PULSO Domingo en 2019, diversos conocedores de la interna de Cencosud lo describen como dueño de una personalidad que dista bastante de la de su padre. “Escucha más que habla. Delega bastante, y genera espacios de confianza que permiten lealtades. Varias personas que han trabajado con él, no obstante, aunque reafirman sus capacidades humanas, subrayan que carece aún de la habilidad de Horst para manejar el negocio en su conjunto. Ser el sucesor, sin embargo, no está dentro de sus metas; ni de lejos”, señala dicho artículo, que agrega que si su padre se lo pidiera, él aceptaría por el peso familiar, pero sus ambiciones no pasan por ahí.

Otro de los cuatro hijos de Paulmann que activo en el mundo de los negocios es Manfred Paulmann. Sin embargo, él se retiró en 2010 de la compañía y ha emprendido un camino propio. Ha consolidado sus negocios en Alpa, un grupo de empresas donde también se encuentran los quioscos MaxiK, la cadena de restaurantes Caprioli, la Inmobiliaria Suecia y Neuralis, una firma que brinda servicios para eventos de otras compañías y emprendedores, y cuyo crecimiento fue, precisamente, lo que los llevó a considerar la idea de levantar un hotel.

El cuarto hijo de Paulmann es Hans Dieter, quien solo tiene dos años y que es fruto de la relación con Katherine Bischof.

Algunas fuentes allegadas a Cencosud afirman que entre los tres hijos mayores de edad de Paulmann decidirán cómo relevarán a su padre al mando de la empresa y que la vuelta de Manfred a algún cargo —tras estar distanciado profesionalmente con su padre— sería inminente. “Manfred está alejado en temas de trabajo de su padre porque ambos tienen personalidades fuertes, pero en lo personal tienen buena relación y no tienen problemas”, indica un cercano a ellos.

El estado de salud de Paulmann

El estado de salud de Paulmann es una incógnita. Fuentes cercanas a la compañía señalan que, en el actual contexto, el directorio está abocado a velar porque el gobierno corporativo marche normalmente. Y en lo humano, indican, la mesa ha estado apoyando a la familia.

Lo que se sabe es que el empresario ha estado internado en la Clínica Las Condes y realizándose diversos exámenes para determinar su estado de salud. Qué enfermedad lo aqueja es un secreto que se guarda bajo siete llaves.

Otras fuentes allegadas al empresario sostienen que su internación en CLC no obedece a exámenes de rutina, pero que tampoco es algo que ponga en riesgo su vida. ¿Entonces qué será? Ha trascendido que podría ser un problema asociado a la memoria. La clínica, ubicada en el sector de Estoril, tiene un Centro de la Memoria. De todos modos, PULSO no ha podido confirmar con la familia esta información.

“Que lo hayan sacado del día a día y que le hayan quitado el celular es muy decidor respecto a estos problemas que venía arrastrando hace un tiempo”, estima alguien de confianza del empresario alemán naturalizado chileno, quien agrega que “en la empresa prácticamente nadie sabe de este tema, quizás el CEO y algún director”.

Las campanadas de alerta llegaron a todos los trabajadores de Cencosud la mañana del lunes, luego de una publicación hecha por El Mostrador la noche del domingo. La compañía le envió un correo al personal indicando que Paulmann ha estado haciéndose diversos exámenes médicos en los recientes días, lo que lo mantendrá alejado de sus actividades laborales en febrero.

Entonces, el CEO de la empresa, Matías Videla, y la familia Paulmann, aseveraron a sus colaboradores que “esperamos que don Horst esté pronto de vuelta con toda la energía de siempre”.

Lo claro es que esto es algo sorpresivo, porque el viernes 29 de enero el empresario fue visto por sus trabajadores en el Portal La Dehesa haciendo sus habituales rondas a los locales.