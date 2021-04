El funeral del príncipe Felipe recortado por las preocupaciones del Covid-19

El Palacio de Buckingham reveló más detalles del funeral del príncipe Felipe el sábado, un evento que se planificó durante mucho tiempo y que tuvo que ser seriamente restringido debido a la pandemia de Covid-19.

No habrá procesión militar a través de Windsor y el público verá las ceremonias solo por televisión. La congregación, incluida la reina Isabel II, usará mascarilla y las únicas personas cantando será un coro de cuatro personas. Mientras tanto, el príncipe Harry y el príncipe Guillermo no caminarán uno al lado del otro durante la procesión fúnebre tras las tensiones entre los dos hermanos.

La celebración había sido planeada durante tanto tiempo que se comentó que el príncipe Felipe, el esposo de la reina, bromeó diciendo que había sobrevivido a muchos de los involucrados en su preparación. El ataúd del duque de Edimburgo se midió y fabricó hace décadas. El consorte de la reina, que murió a los 99 años, incluso participó en el diseño del Land Rover modificado que llevará su cuerpo a la capilla del Castillo de Windsor.

Cojines con medallas y condecoraciones conferidas al duque de Edimburgo se colocarán en el altar de la Capilla de San Jorge, en Windsor, antes de su funeral. Foto: Reuters

Pero algunas cosas no se pudieron prever. La pandemia mundial redujo de cientos de invitados previstos a solo 30 para cumplir con las directrices Covid-19 de Reino Unido. Y una incómoda división dentro de las filas de la Casa de Windsor hizo que el nieto de la reina, el príncipe Harry, se fuera como un miembro activo de la familia.

Aún así, el funeral del sábado por la tarde contendrá muchos de los toques originales que solicitó el príncipe Felipe, dijeron el jueves funcionarios de palacio. Por un lado, habrá una fuerte influencia militar, hablando de su propio servicio en la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial.

Disparar armas marcará el inicio de un minuto de silencio a nivel nacional a las 15.00 para recordar su vida. A petición suya, una corneta tocará “Action Stations” al final del servicio fúnebre, una llamada naval utilizada tradicionalmente para convocar a una tripulación a la batalla, pero que también se toca en los funerales de los marineros de la Royal Navy. El “servicio fúnebre está muy en línea con los deseos del duque”, dijo un portavoz del Palacio de Buckingham.

Faltarán los miles de dolientes que en tiempos normales se hubiera esperado que se congregaran fuera del Castillo de Windsor, así como los cientos que iban a asistir al funeral.

El príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornualles, visitan los jardines de Marlborough House para ver las flores y los mensajes dejados por el público fuera del Palacio de Buckingham tras la muerte del príncipe Felipe. Foto: Reuters

En los últimos días, la reina ha tenido que reducir una gran lista de invitados a 30. La lista reducida incluye a los hijos del príncipe Felipe, sus nietos y un puñado de primos invitados a la capilla de San Jorge.

“Su majestad quería asegurarse de que todas las ramas de la familia del duque estuvieran allí y tenía que tomar algunas decisiones, para ser justos, muy difíciles”, dijo el portavoz del Palacio de Buckingham.

No pueden asistir varios primos más lejanos, los bisnietos del príncipe Felipe y Sarah Ferguson, duquesa de York, quien es exesposa del príncipe Andrés. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que no iría para liberar un espacio para un miembro de la familia real. Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, no viajó desde California, porque está con un embarazo avanzado.

El jueves, el Palacio de Buckingham aclaró algunos otros problemas de protocolo pendientes. Después de renunciar a la familia real, al príncipe Harry le quitaron sus títulos militares ceremoniales, lo que significa que no se le permite asistir al funeral vestido con uniforme militar. Para evitar controversias, la reina decidió que ninguno de los miembros de la familia usará uniformes militares. En cambio, todos los miembros de la familia usarán abrigos de mañana con medallas o vestidos de día.

El dueño de una tienda de souvenirs coloca un cartel con imágenes del duque de Edimburgo, en Windsor. Foto: AP

Los observadores reales también notaron que el plan para la procesión fúnebre no tiene al príncipe Harry caminando junto a su hermano, el príncipe Guillermo. Los lazos entre los dos se tensaron cuando el príncipe Harry y su esposa alegaron racismo en las filas reales durante una entrevista televisada con Oprah Winfrey. Los funcionarios del palacio se apresuraron a sofocar la idea de que la procesión intentaba enviar una señal sobre la relación de los dos príncipes.

El Palacio de Buckingham aún no ha anunciado la disposición de los asientos ni ha dicho quién pronunciará el elogio. El palacio tampoco ha dado a conocer la orden del servicio. Por lo tanto, no está claro si se hará referencia al príncipe Harry como Su Alteza Real, un estilo que abandonó como parte de su separación con la familia.

El funeral es el paso final de un elaborado plan para marcar el fallecimiento del príncipe Felipe.

Todos los planes funerarios de la realeza británica tienen nombres en clave vinculados a puentes. El del príncipe Felipe se conoce como la operación Forth Bridge, en referencia a un puente en Escocia, ya que es el duque de Edimburgo. El plan del funeral de la reina se llama operación London Bridge.

Una mujer pasa junto a una tienda que exhibe imágenes del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en Windsor. Foto: AFP

Cuando se anunció la muerte del príncipe Felipe el 9 de abril, una coreografía bien ensayada entró en acción.

El canal de noticias de la BBC se apagó brevemente cuando el presentador se puso ropa negra de luto para anunciar la noticia. La BBC detuvo la programación infantil. Las banderas nacionales se rebajaron a media asta. El Parlamento hizo una pausa y dejó de aprobar leyes hasta que finalice el período de duelo oficial después del funeral.

Se anima a la gente a no viajar a Windsor para el funeral.

El día en sí se ha preparado minuciosamente. El sábado, el ataúd será trasladado por soldados de la Compañía de la Reina, Primer Batallón de Granaderos de la Guardia, en una procesión ceremonial desde la entrada estatal del Castillo de Windsor hasta la capilla de San Jorge, que se encuentra dentro de los muros del castillo.

Colocadas sobre el césped en el cuadrilátero junto a la puerta habrá unidades militares representativas conectadas con el príncipe Felipe. Los portadores colocarán el ataúd en el Land Rover. Durante una procesión de exactamente ocho minutos hasta la capilla, se dispararán cañones de artillería a intervalos de un minuto desde el césped este del Castillo de Windsor.

El príncipe Harry llega con su padrino, el príncipe Guillermo, para la ceremonia de su boda con Meghan Markle en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el 19 de mayo de 2018. Foto: AP

Al llegar a la capilla, una banda militar tocará una interpretación de “God Save the Queen” y terminará exactamente cuando el vehículo se detenga. Royal Marines sacará el ataúd del automóvil y luego a las 15.00 habrá un minuto de silencio en todo Reino Unido.

Solo se permitirá la entrada a los 30 invitados y los que estén de servicio en la capilla. Dentro de la iglesia, sobre cojines en el altar, estarán las medallas del duque de Edimburgo y su batuta de mariscal de campo junto a las insignias de los dos países de los que nació como príncipe, Dinamarca y Grecia, su lugar de nacimiento.

Al final del servicio, el ataúd del príncipe Felipe será bajado directamente desde el frente del altar a la bóveda real, acompañado por el coro que canta el himno nacional.