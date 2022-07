El historial de John Bolton, el exasesor de Trump que admitió haber ayudado a planificar golpes de Estado en otros países

El exasesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, admitió el martes que ha ayudado a organizar golpes de Estado en otros países, como el fallido de Venezuela. El también exembajador ante las Naciones Unidas hizo estos comentarios en una entrevista con la cadena CNN después de la audiencia en el Congreso sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Los legisladores del panel acusaron el martes al expresidente Donald Trump de incitar a la violencia en un último intento por permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2020. Bolton negó las afirmaciones de que los disturbios del 6 de enero fueron un intento de golpe de Estado.

“No es un ataque a nuestra democracia”, dijo sobre los disturbios en el Capitolio. “Es Donald Trump cuidando a Donald Trump. Es algo que ocurre una vez en la vida”, añadió.

Pero el periodista de CNN Jake Tapper respondió a sus afirmaciones y señaló: “Uno no tiene que ser brillante para planear un golpe”.

“No estoy de acuerdo con eso, como alguien que ayudó a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo”, respondió Bolton en el programa de The Lead, que conduce Tapper. “Y eso no es lo que él (Trump) hizo”.

John Bolton observa al entonces Presidente Donald Trump.

Ante esto, Tapper le preguntó a Bolton a qué intentos se refería. “No voy a entrar en detalles”, respondió el exasesor del republicano, antes de mencionar a Venezuela.

En 2019, Bolton, como asesor de Seguridad Nacional, apoyó públicamente el llamado del líder opositor venezolano Juan Guaidó para que los militares respaldaran su esfuerzo por sacar del poder al Presidente Nicolás Maduro, argumentando que su reelección en 2018 había sido ilegítima. Al final, Maduro se mantuvo en el poder. Guaidó invocó artículos de la Constitución para crear una presidencia interina.

“Siento que hay otras cosas que no me estás diciendo (más allá de Venezuela)”, dijo el presentador de CNN, lo que provocó una respuesta de Bolton: “Estoy seguro de que las hay”.

Tapper presiónó a Bolton sobre sus afirmaciones, pidiéndole que diera más detalles sobre su “experiencia en haber planeado golpes de Estado” y cuestionando si fueron “exitosos”.

Ante esto, Bolton respondió que en sus memorias de 2020 escribió sobre el apoyo de Estados Unidos al intento fallido de derrocar a Maduro en 2019. “No es que tuviéramos mucho que ver con eso”, dijo, “pero vi lo que se necesita para que una oposición intente derrocar a un presidente elegido ilegalmente y fracasó”.

En ese momento, indicó el diario The Washington Post, Bolton declaró: “Esto claramente no es un golpe”.

Pero en la entrevista del martes, Bolton pareció insinuar que se trataba de un golpe de Estado y señaló: “La idea de que Donald Trump era la mitad de competente que la oposición venezolana era irrisorio”.

Bolton ha estado involucrado en conflictos internacionales durante décadas, desempeñando un papel importante en el control de armas durante la administración de George W. Bush y sirviendo como embajador ante las Naciones Unidas entre 2005 y 2006.

La prensa recordó que a menudo ha considerado la intervención extranjera, ya que apoyó la invasión de Irak en 2003 y abogó por un cambio de régimen en Irán antes de unirse a la administración de Trump.

Sobre la situación de Trump, Bolton dijo que el expresidente “simplemente estaba dando tumbos de una idea a otra, y finalmente desató a los alborotadores en el Capitolio. No hay duda en cuanto a eso, pero eso no significa que haya sido para derrocar la Constitución, para ganar más tiempo y que el asunto (la votación) volviera a los estados y tratar de rehacer el problema”.

John Bolton sirvió como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas entre 2005 y 2006.

“Y si no cree eso, va a reaccionar de forma exagerada, y creo que es un riesgo real para (el Comité de la Cámara que investiga los disturbios del 6 de enero), que ha hecho un gran trabajo, principalmente cuando los testigos testifican, no cuando los miembros están opinando”, añadió

El halcón de la Casa Blanca

Bolton nació el 20 de noviembre de 1948, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su madre era dueña de casa, mientras que su padre era bombero y un comprometido republicano, por lo que desde temprano adoptó esos valores. Su buen rendimiento académico le hizo ganar una beca en un internado. También gracias a una beca estudió en Yale.

Fue en su época universitaria cuando estalló la guerra de Vietnam. Si bien respaldó el conflicto, no se enlistó en el Ejército. En sus memorias de 2007, Surrender is not an option (Rendirse no es una opción) explicó que no participó en el conflicto vietnamita, porque este “ya se había perdido, por culpa de los liberales que habían evitado que Estados Unidos hiciera lo que tenía que hacer para ganar”. “No iba a perder mi tiempo en una pelea inútil”, sostuvo.

Tras graduarse de abogado en Yale, Bolton se instaló en Washington y comenzó a trabajar por la causa conservadora. En 1985 ingresó al Departamento de Justicia en pleno gobierno de Ronald Reagan. Desde entonces pasó décadas ejerciendo en agencias federales, aunque odiando cada minuto de su trabajo, señaló la revista The New Yorker.

En 2000 viajó a Miami para ayudar a que el entonces candidato de su partido, George W. Bush, ganara la Presidencia. Y su esfuerzo rindió frutos. En mayo de 2001 fue nombrado subsecretario para el Control de Armas y Asuntos de Seguridad Internacional. Apenas cuatro meses después ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas. El entonces vicepresidente Dick Cheney abogaba por el uso del poder militar en el extranjero y esa idea Bolton la respaldó con entusiasmo. De hecho, fue uno de los promotores del falso argumento de que Irak tenía armas de destrucción masiva. “Aún creo que la decisión de derrocar a Saddam (Hussein) era la correcta”, dijo en 2015 en una entrevista con el Washington Examiner.

En marzo de 2005, Bush lo nombró como embajador ante Naciones Unidas, lo que fue interpretado como un desafío, considerando que Bolton siempre ha menospreciado al organismo. “No existe Naciones Unidas, hay una comunidad internacional que ocasionalmente puede ser liderada por el único poder real que queda en el mundo, que es Estados Unidos”, dijo en una de sus primeras alocuciones en el organismo. The New Yorker señala que en ese cargo se construyó la reputación de ser “desagradable, pero culto”. Su cargo solo duró hasta diciembre de 2006, cuando renunció luego de que los demócratas irrumpieran en el Congreso.

En su libro Fuego y furia, Michael Wolff dice que el nombre de Bolton siempre rondó en el equipo de Trump. Incluso el exasesor Steve Bannon instó a Trump para que lo contratara. “Él es un tirador de bombas. Un extraño pequeño cabrón, pero lo necesitas”, le habría dicho Roger Ailes, fallecido ejecutivo de Fox News, a Trump cuando era candidato. Y le hizo caso.