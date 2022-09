Finalizan campañas con actos en la Región Metropolitana redoblando llamado a votar este domingo

“¡Vino todo Chile para acá!”, partió diciendo el humorista Bombo Fica y uno de los animadores del “apruebazo” de final de campaña. Hasta el cierre de esta edición, el masivo evento en la intersección de Alameda con Santa Rosa continuaba y los organizadores si bien señalaban que era complicado dar una cifra de asistentes, comentaban que era “más o similar a la cantidad de gente que asistió a la celebración del triunfo de Gabriel Boric”.

Hacia las 20 horas, Fica desde el escenario entregó un cómputo: cifraban la asistencia en 250 mil personas. En contraste, estimaciones preliminares de Carabineros hablaban (hasta las 19.30 horas) de 12 mil personas. Media hora después, los organizadores aseguraron que se congregaron 500 mil.

Como sea, desde temprano comenzaron a llegar los asistentes a la actividad, que en su cartel contó con artistas como Ana Tijoux, Francisca Valenzuela, Los Vásquez, Illapu, Inti Illimani, Quilapayún, Ceaese, entre otros. Antes de los shows musicales, la actividad estuvo marcada por un discurso inicial de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y minutos más tarde, los exconvencionales Jorge Baradit, Constanza Schönhaut, Jaime Bassa y César Valenzuela subieron al escenario. Posteriormente, diversos actores leyeron pasajes de la propuesta constitucional.

En la instancia estuvo presente el timonel PC, Guillermo Teillier, quien precisó sus dichos sobre su llamado a “salir a la calle a defender” el triunfo del Apruebo si el resultado es estrecho este domingo. “Hay sectores del Rechazo que han dicho que van a cuestionar el triunfo si es por un margen pequeño. Ante eso tenemos derecho a defender el resultado”, reiteró.

Sin embargo, agregó que ante la gran convocatoria del acto final antes del silencio electoral, “a lo mejor no va a a ser necesario defenderlo, porque el triunfo va a ser más grande de lo que yo estaba pensando”.

La humorista Natalia Valdebenito -que condujo el acto junto a Fica- hizo reiterados llamados a ir a votar y a “no confiarse” en la masividad del evento para un resultado favorable el domingo.

Acto final del Rechazo

Hasta el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano de Santiago llegaron ayer los adherentes del Rechazo para participar del cierre de campaña, cuya convocatoria no fue masiva en su origen, como lo fue el de la opción contraria. Alrededor de las 18 horas comenzaron a viralizarse en redes sociales las imágenes contrastadas de ambos actos. En algunas se veía el escenario del Rechazo vacío, mientras que las calles del Apruebo aparecían repletas de gente. No obstante, la actividad en el cerro San Cristóbal estaba programada para las 19.30.

Debido a la capacidad del lugar escogido por el Rechazo, sus organizadores hablaron de cerca de 300 a 400 asistentes. A eso se sumaron algunos otros problemas de la organización que provocaron molestia entre los asistentes: la lejanía del lugar, inconvenientes con los buses de acercamiento y mala señal que complicó las transmisiones de los medios de comunicación en el lugar.

En los días previos ya los organizadores preveían que habría dificultades para el evento, pues denunciaron un trato “discriminatorio”, acusando que habían solicitado realizar el cierre de campaña cerca del Palacio de La Moneda, en Santiago Centro, pero que la alcaldesa de esa comuna, Irací Hassler (PC), se los impidió.

En el cierre de campaña del Rechazo -detallan los mismos organizadores- la idea fue resaltar los símbolos patrios, con presencia de banderas chilenas. Hasta el lugar, además, acudieron las distintas organizaciones de la sociedad civil que participaron de la campaña territorial y de la franja televisiva. Ahí, por ejemplo, se hicieron presentes organismos como la Coordinadora No más Víctimas, entre otros. El mensaje que transmitieron sus voceros -entre ellos, Claudio Salinas de La Coordinadora; Francisco Orrego de Con mi Plata No, y Carlo Siri, de No Más Víctimas- fue el de unidad, de hacer una Constitución con “amor” y de darle continuidad al proceso constituyente si es que ganaba el Rechazo, junto con reiterar un llamado a votar el domingo.

Los dirigentes políticos de los partidos y sectores que apoyan al Rechazo, en tanto, no acudieron a la cita y privilegiaron en su mayoría actividades en regiones.