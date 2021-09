Guillier y su ruptura con ME-O: “La unidad te da fuerza y la división te debilita, él tomó un camino que yo no compartí”

“Todas las cosas pasan por algo”. Eso dice el senador Alejandro Guillier al revisar su frustrado intento de reelegirse luego de que Marco Enríquez-Ominami (ME-O) insistiera con una cuarta aventura presidencial. No le quedó alternativa: renunció a volver a ir en la papeleta luego de que el exdiputado -en cuyo partido, el PRO, había firmado militancia- se inscribiera como presidenciable un día después de que Nuevo Pacto Social tuviera como ganadora a la DC Yasna Provoste en su consulta ciudadana.

Con esa filosofía a cuestas, dio rápidamente vuelta la página y, un mes después, ya está embarcado en el comando de Provoste, como coordinador de los consejos ciudadanos. Ayer partió su tarea en el Teatro Huemul, el mismo donde se firmó el acuerdo por el No hace 32 años. “Estaré efectivamente recorriendo el país e iré donde Yasna me pida estar. Queremos darle mucha ciudadanía, recorrer y recorrer, vamos a gastar mucha suela, tanto que me voy a comprar unas zapatillas. Mi tarea será articular una alianza con las organizaciones de la sociedad civil a lo largo del país para que sean parte de la campaña y del próximo gobierno”.

¿Con qué sensación quedó tras el episodio con ME-O que lo dejó fuera de las elecciones?

Las cosas por algo pasan, y ahora con más tiempo libre desde el punto de vista político, me puedo dedicar de mejor forma a la campaña presidencial. El próximo Presidente no va a marcar los próximos cuatro años, sino que va a marcar décadas, porque tendrá que conversar con el proceso constituyente, y con un Congreso que deberá hacerse cargo de la profunda crisis que está viviendo el país.

¿Qué lección extrae? ¿Se arrepiente de haber firmado por el PRO?

No. En ese momento se veía como un paso razonable, porque cuando se es independiente uno navega un poco solo, pero después de todo lo que pasó, mi independencia también me da una ventaja y es que a mi alrededor junto gente de todos los sectores. He vuelto a mi columna vertebral, y esa es mi lección que como independiente lo hago mejor, me es más cómodo.

¿Era necesario que ME-O se inscribiera como candidato presidencial cuando no tiene oportunidad de elegirse y terminó liquidando unas 27 candidaturas parlamentarias?

La unidad te da fuerza y la división te debilita. Hoy había que trabajar por la unidad y él tomó un camino que yo no compartí, pero no descalifico. Espero que él haga una buena campaña, le deseo suerte, y bueno, en segunda vuelta espero que apoye a Yasna como lo hizo conmigo en 2017.

¿Se habría sentido cómodo apoyando a ME-O?

Ese fue un problema, porque con ME-O estábamos trabajando por la unidad de toda la oposición, y al ser candidato debilita las posibilidades presidenciales, y en la parlamentaria termina dividiendo en vez de sumando. Ya no tenía sentido que yo fuera candidato de una sola parte y con pocas posibilidades electorales. Es mejor estar aquí, trabajando por la unidad de toda la centroizquierda.

¿Cree que ME-O prenderá?

No lo sé, eso lo decide la ciudadanía y después se cuentan los votos. Para ser sincero, cuando retiré mi candidatura, le avisé a Marco que iba a apoyar a Yasna, porque ella tiene un liderazgo formidable para los tiempos que vivimos…

¿Y cómo ve estas primeras semanas de campaña de Provoste que ha estado alejada de los medios de comunicación tradicionales?

Yasna no estaba buscando ser candidata presidencial, asumió la responsabilidad cuando la centroizquierda la necesitó. Hemos estado estas semanas con un muy intenso trabajo interno, hay que formar los equipos, armar los programas. Estamos atrasados en relación a las otras candidaturas y tenemos que recuperar ese par de meses que los otros ya están corriendo, pero vamos a ganar, estoy absolutamente convencido de que la oportunidad depende de nosotros.

Pero la encuesta del CEP la coloca en el tercer lugar, ¿cómo va a subir?

Bill Clinton aparecía primero con el 2% y después fue presidente de Estados Unidos. Todo depende de la calidad de las campañas. Lo otro que dice la encuesta es que más de la mitad de los chilenos con derecho a voto no tiene candidato definido, por tanto, hay un enorme espacio para crecer, sobre todo entre aquellos que miran la política con cierto escepticismo y quieren gobernabilidad. Con ella se puede tener certeza de un cambio tranquilo.

En esto de armar equipos, ¿cómo ha visto la incorporación de los partidos, sobre todo del PS, donde ha habido huidas hacia el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric?

Eso finalmente es un tema ético, cada uno sabe dónde están sus compromisos y principios. Los partidos están en una crisis institucional, y eso produce cierto desmadre. Pero yo creo que vamos a recuperar muy rápido el terreno, y llamo a aquellos que andan detrás del olor a asado, que sean consecuentes: aquí se está jugando el futuro de Chile por muchas décadas, no hay tiempo para andarse acomodando y arreglando cada uno por su cuenta, esto es colectivo y debe haber lealtad y coherencia.

¿Hacia dónde ve espacio a crecer para su candidata?

Tiene un enorme espacio, porque los otros candidatos están muy marcados, tienen su nido amarrado. Ella tiene que transformarse en la candidata de toda la centroizquierda y de la ciudadanía, y en segunda vuelta, tiene que ser la candidata del progresismo. Esta vez espero que en segunda vuelta Gabriel Boric no le diga a Yasna lo que a mí: de que no votaba por mí porque era lo mismo que Piñera. Creo que hoy día cualquiera entiende que Yasna no es lo mismo que el protegido de Piñera.

¿Y al revés, usted apoyaría a Boric en segunda vuelta?

Podría darse el caso que la segunda vuelta fuera entre Yasna y Boric, no lo descarto, porque la derecha está muy mal. Dicho eso, lo importante es derrotar a la derecha, y no me pondré en situaciones hipotéticas.

¿Usted apoyará el proyecto de un cuarto retiro? ¿Qué le parece que Provoste no haya fijado una postura al respecto?

Soy partidario de apoyarlo. Acá se requieren grandes acuerdos, estamos trabajando en esa dirección y la decisión que tomemos va a ser conversada entre todos, y lo que la senadora está haciendo es actuar con prudencia, mantener unida a su gente y conversar con todos antes de tomar la decisión.