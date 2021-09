Hitos en Valparaíso y nuevos jingles de campaña: así comienza la carrera de la primera vuelta presidencial

57 días. Ese es el total de tiempo que a partir de este miércoles tendrán los candidatos presidenciales para desplegar sus campañas de cara a la primera vuelta del 21 de noviembre.

Banderazos, lanzamientos de sus equipos y jingles de campañas son algunas de las actividades que los abanderados Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), José Antonio Kast (Partido Republicano), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Franco Parisi (Partido de la Gente) sostendrán durante esta crucial jornada, la que, además, culminará con el primer enfrentamiento televisivo de la carrera a La Moneda.

Uno de los primeros será el candidato de Apruebo Dignidad. Mientras en algunas comunas los comandos que apoyan su opción sostendrán banderazos, el diputado por Magallanes se reunirá a las 15 horas en Valparaíso con algunos de los principales liderazgos de su coalición y organizaciones sociales para hacer el lanzamiento de una “mesa de participación ciudadana”. Esa instancia, dicen en ese comando, se enmarca en el proceso programático participativo que lanzó el candidato el lunes en Arica y con el que esperan sintetizar su propuesta de gobierno.

Luego, el abanderado se dirigirá a Santiago para participar en el debate de CNN y Chilevisión, y el jueves, dicen en su equipo, el parlamentario llegará hasta Punta Arenas. En esa ciudad replicará el formato de mesas ciudadanas.

En tanto, Sebastián Sichel tiene programados dos hitos para dar el vamos a esta “nueva etapa”. Lo primero, este miércoles un banderazo en más de 100 comunas del país, en el que se resaltará la “ola amarilla” del equipo de Sichel. Para el jueves está estipulado un acto de campaña masivo en el Estadio Municipal Patricia, en la comuna de Las Condes, cerca de las 18.30. Un lugar que, según afirman en el oficialismo, es emblemático, porque corresponde a una zona en donde vivió Sichel durante un periodo.

El tema se conversó el lunes en una reunión que encabezó Sichel con dirigentes del bloque, instancia en la que abordaron el encuentro, el que, si bien contará con participación de dirigentes de las colectividades, se buscará resaltar que haya un sello ciudadano e independiente. De igual manera, se comenzarán a lanzar extractos del contenido de la franja que está siendo elaborada, entre otras personas, por Andrés Chadwick Costa.

Una situación similar tendrá la candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste. Según afirman en su equipo, la senadora tendrá su “plato fuerte” el día jueves, mientras que el miércoles concentrará sus esfuerzos en el debate televisivo.

Para esa jornada, la abanderada del Nuevo Pacto Social anunciará desde Valparaíso nuevas piezas gráficas y un eslogan para su segunda etapa: “Ahora Chile vota Yasna”. Además, junto con un lanzamiento de su campaña en la Plaza Victoria de Valparaíso, a las 11 de la mañana, la abanderada presentará la casona en la que funcionará su comando, la que, dicen en su equipo, de forma inédita para un candidato presidencial tendrá su sede central fuera de Santiago.

En el caso de José Antonio Kast, no tiene pensado hacer actividades en terreno ni montar escenarios de lanzamiento; lo suyo serán 57 segundos de una balada con mezcla de pop urbano que lanzará como jingle de campaña.

Compuesta por el cineasta, guionista, dramaturgo y otrora socio de Stefan Kramer en su incursión en la pantalla grande, Leonardo “Lalo” Prieto, la letra destaca -principalmente- el concepto de libertad y el sueño “que mi pueblo vuelva a despertar seguro”. “¡Libre, libre, libre voy a ser! No les tengo miedo a las bengalas del poder, mi espíritu está fuerte, mi familia frente en alto, mi patria me ilumina, la libertad es mi canto”, versa el audio que será difundido en distintas plataformas y que concluye con el eslogan de campaña: “¡Atrévete, atrévete, a decir nunca más! El voto es mi poder para luchar por libertad. Yo me atrevo por ti, atrévete por más. Atrévete a marcar José Antonio Kast”.

En el caso de Eduardo Artés, dicen en su equipo, el también candidato presidencial en 2017 convocará a una manifestación a las 18 horas en las cercanías del monumento de Salvador Allende, en San Joaquín, obra que fue vandalizada durante las Fiestas Patrias.

Por su parte, desde el equipo de ME-O aseguraron que no tendrán un hito de campaña durante la jornada de este miércoles debido a que el candidato aún se encuentra en cuarentena por haber salido del país. Aunque sostienen que estarían definiendo alguna actividad. En tanto, los dirigentes del Partido de la Gente no pudieron ser contactados por este medio.