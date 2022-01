Las claves para entender la crisis en Kazajistán: renuncia del gabinete no aplaca ira de manifestantes por alto precio del gas

El Presidente de Kazajistán, Kassym Jomart Tokayev, prometió ayer una “respuesta firme” ante las protestas sin precedentes en este país de Asia Central por el aumento del precio del gas.

Internet y los teléfonos móviles quedaron bloqueados en esta antigua república soviética, después de que manifestantes irrumpieran en edificios gubernamentales.

Las protestas comenzaron el domingo, tras el aumento de los precios del gas, y se extendieron el martes por la noche a Almaty, capital económica del país, cuando cerca de 5.000 personas se congregaron y fueron dispersadas por la policía.

“Como presidente, estoy obligado a proteger la seguridad y la paz de nuestros ciudadanos, a preocuparme por la integridad de Kazajistán”, dijo Tokayev en ruso en la televisión kazaja, prometiendo que actuaría de forma “tan firme como fuera posible”.

En ese sentido, el gobernante pidió ayuda militar a Rusia y sus aliados ante las protestas, según informó la cadena Deutsche Welle.

Ayer por la tarde, un grupo de varios miles de manifestantes irrumpió en el edificio de la administración de Almaty, consiguiendo entrar a pesar de los disparos de granadas y de gas lacrimógeno por parte de la policía.

Un auto de policía en llamas durante una protesta contra el aumento del costo del gas en Almaty, Kazajistán, el 5 de enero de 2022. Foto: Reuters

En un intento de calmar la situación, Tokayev dijo que había reemplazado al expresidente Nursultan Nazarbayev como jefe del poderoso Consejo de Seguridad Nacional del país. Anteriormente, Tokayev destituyó a su gabinete ministerial y declaró un estado de emergencia de dos semanas para todo el país.

Un bloguero kazajo transmitió en directo a través de Instagram un incendio en la oficina del alcalde de Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán, mientras se oía lo que parecían disparos en las inmediaciones, indicó la agencia Reuters. Videos publicados en internet también mostraban un incendio en la cercana oficina del fiscal.

Más temprano en el día, periodistas de Reuters vieron a miles de manifestantes avanzando hacia el centro de Almaty, algunos de ellos sobre un gran camión. Fuerzas de seguridad pertrechadas con cascos y escudos antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

El jefe policial de la ciudad dijo que Almaty estaba bajo un ataque de “extremistas y radicales”, que habían golpeado a 500 civiles y saqueado cientos de negocios.

Periodistas de Reuters reportaron la interrupción de internet ante la propagación de los disturbios. Netblocks, un sitio que supervisa la conectividad mundial a internet, dijo que Kazajistán estaba “en medio de un apagón de internet a escala nacional”.

¿Qué gatilló las protestas?

Fue justamente el día de Año Nuevo que los conductores en el oeste de Kazajistán se enteraron de que el costo de llenar su estanque de combustible se había duplicado, por lo que decidieron salir de sus autos y comenzar a protestar.

Manifestantes cantan el himno nacional de Kazajistán frente a la línea policial durante una protesta en Almaty. Foto: AP

Los manifestantes que se manifestaron el día de Año Nuevo dijeron que el precio de un litro de gas licuado del petróleo (GLP) en Zhanaozen fue de 50 tenge (US$ 0,11) durante gran parte de 2021, pero comenzó a subir hacia finales de año a entre 79 y 80 tenge (alrededor de US$ 0,19), luego saltó a 120 tenge (alrededor de US$ 0,27) el 1 de enero de 2022.

Este drástico aumento de precios en Zhanaozen por el GLP, que muchos utilizan como alternativa barata al gas, provocó un movimiento que consiguió el respaldo de varias ciudades del país.

Personas de otras ciudades de la región de Mangystau (Akshukyr, Shetpe, Kyzyl Tobe, Fort Shevchenko y Tyshchybek) publicaron videos de apoyo a los manifestantes. La gente de las ciudades de Kuryk y Zhetybay también se manifestaron en apoyo de los de Zhanaozen.

¿Por qué se iniciaron en Zhanaozen las protestas?

Zhanaozen es una ciudad de trabajadores petroleros que ha crecido en los últimos años a unos 160.000 habitantes como parte del boom energético en Kazajistán.

Fue en esa ciudad donde al menos 16 manifestantes fueron asesinados a tiros por la policía el 16 de diciembre de 2011, luego de meses de huelgas y protestas de empleados del sector petrolero de Kazajistán, recordó el portal Radio Free Europe. Este continúa siendo uno de los peores incidentes de violencia en los 30 años de historia de Kazajistán y las autoridades kazajas han tenido cuidado al tratar con los trabajadores en el oeste de Kazajistán desde los asesinatos.

Un manifestante lleva un escudo policial durante una protesta en Almaty, Kazajistán, el 5 de enero de 2022. Foto: AP

¿Cómo reaccionaron las autoridades?

En la noche del 3 de enero, la oficina del primer ministro Askar Mamin emitió un comunicado que decía que se había ordenado a todas las estaciones de servicio en la provincia de Mangystau bajar el precio del GLP de 120 tenge a 85-90 tenge por litro y que se había formado una comisión gubernamental para analizar la situación socioeconómica de la región.

Las autoridades han estado usando esas estrategias durante muchos meses y, por lo tanto, no fue sorprendente que cientos de manifestantes en Aktau continuaran su manifestación en una plaza principal de la ciudad hasta bien entrada la noche del 3 de enero, incluso instalando una gran yurta (vivienda utilizada por los nómades en las estepas de Asia Central) para enfatizar que no tenían la intención de hacerlo.

Nurlan Nogaev, quien fue nombrado gobernador de Mangystau en septiembre de 2021, después de servir como ministro de Energía durante dos años, fue a la plaza y repitió a la multitud las órdenes de Mamin sobre la reducción del costo del GLP.

Pero la multitud echó a Nogaev de la plaza gritando: “No necesitamos un gobernador que no pueda resolver los problemas. ¡Sal! Estamos cansados de los cuentos de hadas”.

¿Cuál es el rol de Nazarbayev?

Nursultan Nazarbayev, de 81 años, asumió el cargo como presidente de la exrepública soviética en 1990 y no lo abandonó hasta 2019, aunque retuvo su autoridad como jefe del partido gobernante y de un poderoso consejo de seguridad.

Además, construyó un amplio estado de seguridad que aplastó a cualquier oposición y utilizó los recursos naturales del país, incluido el petróleo, como fondo personal para su régimen.

El expresidente kazajo Nursultan Nazarbayev asiste a la toma de posesión del nuevo presidente, Kassym Jomart Tokayev, el 12 de junio de 2019. Foto: Reuters

Ha mantenido estrechos vínculos con Moscú y en el país se encuentra el cosmódromo de Baikonur, el complejo de lanzamiento de cohetes arrendado a Rusia. Pero Nazarbayev también se ha mostrado receptivo a la inversión china y otros contactos con Occidente para lograr mayores lazos económicos. En una medida de 2017 que enfureció a algunos funcionarios rusos, Nazarbayev ordenó que se cambiara la escritura oficial del idioma kazajo del alfabeto cirílico al latino.

¿Se han producido otras protestas en el país?

El año pasado se registraron varias huelgas laborales en Kazajistán, como se señala en un artículo de la revista The Diplomat y en el rastreador de protestas de Asia Central de la Oxus Society. La mayoría de las huelgas en 2021 ocurrieron en la provincia de Mangystau y muchas de ellas tuvieron lugar en Zhanaozen.

La mayoría de las veces eran los trabajadores petroleros o los empleados de industrias asociadas los que se declaraban en huelga, pero los trabajadores de la salud y el transporte público también dejaron de trabajar temporalmente hasta que se cumplieron sus demandas.

Las demandas de los manifestantes siempre fueron mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo y, aunque nunca recibieron todo lo que querían, por lo general obtuvieron algunas concesiones de la administración o las autoridades estatales.

Según Radio Free Europe, durante las huelgas laborales de 2021 en Mangystau, los trabajadores afirmaban que ganaban mucho menos de 505.000 tenge por mes (US$ 1.160), en algunos casos menos de 100.000 tenge (US$ 230), y muchos de ellos se encuentran en sitios donde hay sustancias químicas tóxicas y querían un pago adicional por las condiciones peligrosas en sus lugares de trabajo.

Algunos manifestantes han estado pidiendo que el precio del GLP sea de alrededor de 50 tenge (US$ 0,11) por litro, pero las autoridades inicialmente no parecían estar dispuestas a bajar tanto el precio.

El Ministerio de Energía de Kazajistán ya ha dicho que el precio del GLP se basa en la bolsa de productos básicos.

¿Por qué los disturbios en Kazajistán son importantes para la región?

La confusión podría extenderse por toda la región, dice el diario The Washington Post. Moscú considera a Kazajistán como parte de su esfera de influencia. El Kremlin ha reaccionado previamente de manera negativa a los disturbios políticos en las exrepúblicas soviéticas, particularmente en Ucrania y Bielorrusia, por temor a un debilitamiento del poder en Rusia y a una posible oposición interna al Presidente Vladimir Putin.

China también ha estado expandiendo su influencia política y económica en Asia Central, y considera que Kazajistán es fundamental para su enorme programa de infraestructura global.