Las dudas que aún envuelven el asesinato de Jovenel Moïse en Haití

El asesinato del Presidente haitiano, Jovenel Moïse, la madrugada del miércoles en su casa de Puerto Príncipe, a manos de lo que las autoridades del país han descrito como un comando conformado por 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses, ha sumido al país en una gran confusión.

Las autoridades siguen sin aclarar los hechos ocurridos la noche del asesinato y tampoco han dilucidado los supuestos motivos del crimen. Hasta el momento, han detenido a 21 de los supuestos implicados en el asalto, mientras que tres sospechosos murieron en tiroteos con la policía y cinco permanecen fugados.

La policía haitiana reveló el domingo que detuvo a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato. Se trata de Christian Emmanuel Sanon, de 63 años, un médico haitiano al que las autoridades acusan de contratar mercenarios para derrocar y sustituir a Moïse.

Personas hacen fila fuera de la embajada de EE.UU. en Puerto Príncipe. Foto: AP

El jefe de la policía nacional de Haití, Léon Charles, dijo que Sanon jugó un papel vital en la trama, pero no ofreció ninguna explicación de cómo el médico podría haber tomado el control del gobierno. El arresto de Sanon agregó otro elemento de intriga en una investigación que se extiende de Miami a Colombia

“Llegó en avión privado en junio con objetivos políticos y se contactó con una empresa de seguridad privada para reclutar a las personas que cometieron este hecho”, dijo Charles. La firma, añadió, era una empresa de seguridad venezolana con sede en Estados Unidos llamada CTU.

Durante una redada en su casa, dijeron las autoridades, la policía encontró una gorra de la Administración de Control de Drogas (DEA), seis pistoleras, unas 20 cajas de balas, 24 objetivos de tiro sin usar y cuatro placas de la República Dominicana. El equipo de sicarios que atacó la casa de Moïse parece haberse identificado falsamente como agentes de la DEA.

“La misión inicial que se les dio a estos asaltantes fue proteger al individuo llamado Emmanuel Sanon, pero luego la misión cambió”, dijo Charles, lo que implica que Sanon había tenido la intención de instalarse como presidente.

Un video de YouTube grabado en 2011, titulado “Dr. Christian Sanon-Liderazgo para Haití”, indicó el diario The New York Times, parece presentar a Sanon como líder potencial del país. En el video se denuncia a los líderes de Haití como corruptores saqueadores de sus recursos.

La policía haitiana monta guardia en medio de protestas tras el asesinato del Presidente Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe. Foto: Reuters

Fueron a proteger al Presidente

Por otro lado, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro reveló este fin de semana que la compañía CTU es propiedad de Antonio Intriago, un venezolano al que vinculan con la oposición.

La mayoría de los hombres del comando fueron detenidos después de un tiroteo el miércoles en Pétion-Ville, un suburbio de la ladera de Puerto Príncipe, y tres murieron. Los pasajes aéreos con los que viajaron 19 de los exmilitares colombianos a Haití a través de República Dominicana fueron comprados con una tarjeta de crédito de CTU, dijo en una conferencia de prensa el director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas.

Las familias de algunos de los colombianos, la mayoría exmilitares, aseguraron que sus seres queridos fueron contratados como guardaespaldas, no como mercenarios, y que son inocentes del asesinato de Moïse.

The New York Times explica que Colombia, que ha sufrido décadas de conflicto interno, tiene uno de los ejércitos mejor entrenados y mejor financiados de América Latina, con la ayuda por muchos años de Estados Unidos. Debido a esto, los veteranos colombianos son muy buscados por las compañías de seguridad global, que los han desplegado en lugares tan lejanos como Yemen e Irak, a veces recibiendo un sueldo mensual de hasta US$ 3.000, una suma sustancial en comparación con los salarios de solo cientos de dólares por mes que podrían recibir en Colombia.

A nivel político, la tensión ha escalado en el país. Los haitianos de algunas zonas de Puerto Príncipe planean protestas esta semana contra el primer ministro interino y jefe de Estado en funciones, Claude Joseph, según publicaciones en las redes sociales. El derecho de Joseph a dirigir el país ha sido cuestionado por otros políticos de alto nivel.