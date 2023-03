Marcel dice que “no hay líneas rojas” en la recaudación que se buscará en proyecto tributario y anuncia nuevas indicaciones para el royalty

Poco más de una hora se extendió la reunión del gobierno con los representantes del empresariado este martes. Y si bien fueron nueve los temas que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) tenía en su agenda, lo cierto es que la reforma tributaria y lo que vendrá en la nueva discusión fue el tema que estuvo con mayor énfasis presente en el encuentro donde participó el Presidente Gabriel Boric y los ministros de Hacienda y Economía, Mario Marcel y Nicolás Grau, respectivamente.

Al comienzo de la reunión el Presidente abrió la jornada señalando su esperanza de “mejorar trabajando juntos” las propuestas que permitan abordar las modificaciones a los tributos, con el objetivo de elevar la recaudación y financiar las prestaciones y derechos sociales. “Como gobierno estamos preocupados de asegurar un desarrollo que sea integral, justo, equitativo, que implique crecimiento por supuesto, sabemos que hay algunas trabas todavía, ciertos cuellos de botella en materia de permisos, de productividad, que es posible mejorar trabajando juntos”, sostuvo el primer Mandatario.

En su alocución continuó: “Nos interesa conocer sus propuestas, y, por cierto, plantearles cuál es nuestra visión, no solamente técnica, sino que también política del momento que estamos viviendo como país y cómo podemos trabajar en conjunto por el bienestar de Chile”.

Uno de los conceptos que reforzó, en su esfuerzo por convocar la voluntad de los empresarios, fue el de la colaboración público privada. En esa línea, el Presidente Boric dijo valorar “la disposición a presentar propuestas, independiente a que no siempre estemos de acuerdo en todo, pero eso permita abrir un diálogo que es constructivo”.

Al término del encuentro, el titular de las finanzas públicas fue quien tomó la vocería. Entre sus primeras palabras Mario Marcel dijo que “fue una reunión pedida hace un tiempo y por ello, se trataron varios temas, entre ellos, la reforma tributaria, de pensiones, hidrógeno verde, transformación digital y otros”.

Durante el encuentro, los empresarios le presentaron una agenda de nueve puntos, pero el debate se centró en el nuevo proceso de reforma tributaria (ver nota relacionada).

El ministro clarificó que el tema de la reforma tributaria fue “importante dado el rechazo que tuvo ese proyecto”. Y sostuvo que le explicaron al empresariado “cómo iba a funcionar este proceso de consulta”.

De hecho, especificó que los diálogos sociales propiamente tal, en su trabajo más técnico, comenzarán la próxima semana. Y los primeros en participar serán la propia CPC, los representantes de las pequeñas y medianas empresas y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Además, detalló que el secretario técnico será el embajador de Chile en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Francisco Saffie.

Con respecto a los plazos y el mejor momento para reactivar la discusión legislativa, el ministro comentó que eso es algo “que no lo hemos definido. Es nuestra prioridad, pero primero veremos cuáles serán los ajustes que le vamos a hacer al proyecto, y luego ver el mecanismo más idóneo para reactivar el proyecto”. No obstante, el diálogo social no se extenderá más allá de fines de abril, precisó.

14/03/2023 MINISTRO DE ECONOMIA NICOLAS GRAU JUNTO AL MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Recaudación

Debido a que este es un proceso que recién comienza, Marcel no comentó el hecho que los empresarios no hayan perseverado con su propuesta de subir el impuesto a las empresas. “Estamos abiertos para que ellos (CPC) hagan las propuestas que estimen convenientes. Vamos a tener un punto de contacto técnico, pero no estamos por imponer nada a nuestras contrapartes, sino que estamos por escuchar”, planteó.

Asimismo, consultado sobre si el nuevo proyecto mantendrá la recaudación que tenía prevista la iniciativa rechazada, que eran unos 3,6% del PIB, el ministro aclaró que “este proyecto después de las indicaciones que introdujo el Ejecutivo llegó a la sala con una recaudación que involucraba 2,7% del PIB. Se había reducido respecto a los cálculos iniciales”.

En ese contexto, el secretario de Estado acotó que “entendemos que parte de la flexibilidad que hay que tener no es solo respecto del contenido, sino que respecto a la magnitud de recaudación del proyecto. Hay ciertos límites que son posibles de absorber y, por lo tanto, con las sugerencias que nos lleguen buscaremos articular modificaciones a ese proyecto, pero que mantengan el objetivo de aumentar la recaudación, hacer más progresivo el sistema tributario, pero entendemos que hay que tener flexibilidad, por lo tanto, no es un tema que pongamos una línea roja”.

Nuevos ajustes al royalty

Uno de los proyecto que sigue su curso es el del royalty minero, el cual se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado y se tiene previsto que sea discutido la próxima semana.

Si bien el Ejecutivo ya le ha hecho varias modificaciones, Marcel sostuvo que el gobierno ha estado evaluando algunos ajustes que se relacionan con la carga tributaria total. “Vamos a generar algunas novedades adicionales en la comisión de Hacienda, pero lo importante es ir dando seguridad donde hay espacio para hacerlo y en el caso de royalty es un caso claro”.

El ministro precisó que “hay varios temas (que se analizando), pero lo principal es establecer un límite a la combinación del impuesto de primera categoría, el impuesto adicional y el royalty, dado que la discusión se ha concentrado en la carga tributaria. Esta es una forma bastante clara de medir carga tributaria potencial”.

Desde el sector privado, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, dijo que si bien “es algo que ellos habían solicitado, se tiene que ver todavía el detalle de cuál será esa carga tributaria”. Por ello, indicó que era preferible “esperar hasta que se materialicen esas indicaciones en el proyecto de ley”. Además, enfatizó que el “gran problema” sigue siendo el impuesto ad valorem.

Entre las indicaciones que ya se han ingresado está el establecer un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas, excluyendo de esta forma a la mediana minería. Y en caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen.