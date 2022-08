Ministra Yarza sobre denuncia contra Hospital Psiquiátrico de Valparaíso: “La falta de recursos no puede ser la justificación para violar los derechos humanos”

Alrededor de las 16:00 horas de ayer se dio curso a la interpelación a la ministra de Salud (Minsal), Begoña Yarza, instancia que tuvo lugar en la Cámara de Diputados.

La jornada se dio luego de que el pasado 11 de julio el órgano aprobara la solicitud ingresada por parlamentarios de Chile Vamos a raíz de la determinación del gobierno de adelantar y extender las vacaciones de invierno a nivel nacional, así como también con el objetivo de interrogar sobre su gestión en estos meses y cómo va a desarrollar la estrategia a futuro por la pandemia de Covid-19.

Así, durante casi dos horas, la jefa de la cartera sanitaria fue interpelada por la diputada Ximena Ossandón (RN) sobre temáticas ligadas al programa de inmunización, el frustrado retiro del Body Scan de recintos penitenciarios, la eventual aplicación de una quinta dosis y los traspiés que han marcado los primeros meses de instalación del Minsal. La parlamentaria llamó la atención de la secretaria de Estado en varias ocasiones, pues no contestaba con claridad lo requerido.

En la sala, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, estuvieron presentes respaldando a la titular de Salud.

Una de la primeras preguntas tuvo relación con la denuncia de torturas que la ministra realizó ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, donde acusó que en el Hospital Psiquiátrico de la región se estaban realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva (TEC) sin anestesia y sin ajustarse debidamente a la norma técnica pertinente. Ello causó la molestia de los gremios de la salud y, en la práctica, una dura pelea con el Colegio Médico, aliado hasta entonces del gobierno.

Al respecto, la secretaria de Estado afirmó que “el 20 de abril un grupo de profesionales decidió salir del Minsal e ir a mirar los hospitales psiquiátricos, ir a caminar por ellos. Van al Hospital Salvador y encuentran que se hace TEC sin anestesia y sin relajantes musculares (...) El 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que solo se podía hacer terapia electroconvulsiva bajo esas condiciones (usando anestesia y relajantes musculares) y que no se podía realizar ni a embarazadas ni a niños ni adolescentes . Por lo tanto, a esta ministra la notifican a través de un informe dirigido a ella que dice que en Chile en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso se hacía TEC bajo condiciones que no son permitidas ni por Chile ni por el mundo. Eso te pone en una situación que solo se puede resolver desde una perspectiva ética y como deber de ministra de Estado”.

Yarza fue tajante y detalló que hay informes previos que respaldan su acusación: “Encontramos un reporte del director de Servicio de Salud de Valparaíso enviado el 7 marzo de este año en el que le señalaba a la dirección del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso que no podían realizar más de estas terapias. Si dudarlo no solo recurrimos al Ministerio Público, sino que también existían normativas y protocolos. Déjenme decir que la falta de recursos no puede ser la justificación para violar los derechos humanos, eso me parece que no es admisible ni en este gobierno ni en ninguno”.

La diputada Ossandón también le consultó por la salida de la doctora Cecilia González, quien estuvo a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) desde 2017 y se perfilaba como una de las funcionarias técnicas del ministerio que permanecería en sus labores bajo la nueva administración del Presidente Boric. Sin embargo, el pasado 30 de junio oficializó su salida de la cartera. Aunque la doctora planeaba permanecer en el Minsal, el arribo de una figura de enlace entre su departamento y el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, selló su salida definitiva.

En ese contexto, la secretaria de Estado discrepó con la versión de la doctora González y afirmó que ella había decidido dejar la cartera sanitaria antes de la llegada de la nueva administración: “En febrero, antes de que nosotros llegáramos, ella puso fecha al compromiso de jubilarse el 1 de julio. Todo esto no tiene que ver con nuestro ministerio que llegamos el 11 de marzo y que, por cierto, yo siempre he pensado que la doctora González, así como el doctor Muñoz Porras, cumplieron una etapa luminosa del programa de vacunación en Chile”.

Cuando la diputada Ossandón le preguntó si estaba de acuerdo con las palabras del subsecretario Cuadrado, quien dijo que Cecilia González no dio el ancho, la ministra evadió la interrogante: “Me gustaría señalar algo que tiene que ver con hacerse cargo de elementos más bien emocionales y personales, y a mí me gustaría que habláramos de las políticas públicas en los temas de vacunación y también el valor de las personas. Quiero insistir en que las personas son valiosas”.

¿Quinta dosis?

La definición respecto de una quinta dosis de vacuna contra el Covid-19 también fue parte del interrogatorio.

Durante la reunión que en junio sostuvo el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei), llegó a la misma conclusión que en abril: es necesario un refuerzo más, pero sólo para algunos sectores de la población debido a la pérdida de inmunidad. Sin embargo, las autoridades sanitarias no se habían pronunciado hasta ahora.

Este sábado, la ministra Yarza afirmó al respecto que “la respuesta inmunológica es buena, pero por supuesto que habrá una dosis más de refuerzo, no solo una, sino que lo más probable es que todos los años de nuestras vidas estemos reforzándonos para el coronavirus, eso llegó para quedarse, la pregunta es cuándo y a quiénes”.

En ese sentido, Ossandón le preguntó con qué laboratorios se encuentran negociando una eventual nueva dosis, sobre lo cual la titular de Salud dijo que “quisiera darle la tranquilidad y las personas que nos están escuchando, cuando tengamos que tomar la decisión de qué vacuna vamos a reforzar, uno de los elementos que tenemos a la vista es la posibilidad de una vacuna bivalente, que incorpora la variante clásica y la ómicron, es así como está incorporada en la discusión no solo en el plan nacional y el consejo, con las principales empresas farmacéuticas que tenemos contrato vigente. No hay duda de que proveeremos de las vacunas necesarias, ojalá lo más pronto posible, la industria nos señala en octubre o noviembre”.