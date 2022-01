PGU: senadores de la Comisión de Hacienda descartan impuesto a los “súper ricos” y tributación de excedentes de libre disposición

Quedó ad portas de su despacho el proyecto que busca financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) mediante recaudación de impuestos en la Comisión de Hacienda del Senado, votación que la instancia finalizará el lunes, para que ese mismo día pueda pasar a la sala del Senado.

De hecho, la senadora Ximena Rincón (DC), presidenta de la Comisión, dijo que “este proyecto queda prácticamente despachado”, ya que quedó solo un tema por votar, que es la tributación de vehículos de lujo que propuso el gobierno esta semana.

Con el proyecto de PGU sucedió lo mismo, pues solo quedaron pendientes dos precisiones que se verán el mismo lunes. “Estamos cada día más cerca del despacho y de que esto sea ley, estamos muy contentos, agradecemos a los senadores, y esperamos ya que la próxima semana esto pueda ser despachado a ley”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Con todo, del proyecto e indicaciones que ingresó el gobierno, lo único que rechazaron los senadores es que tributen los excedentes de libre disposición, con cuatro votos en contra y uno a favor.

La senadora Ximena Rincón (DC) argumentó que “si las personas saben que no van a tener este beneficio, no van a meter plata al APV, y el monto de recaudación no va a existir, porque la gente no va a poner plata aquí, entonces creo que es engañarnos o derechamente llevarnos a un sistema que lo que hace es decirle al trabajador no ahorre o si ahorra va a tener que pagar (...) Estamos castigando a la gente que apostó, de buena fe, a un ahorro para tener una mejor pensión”.

El oficialismo también votó en contra de esta iniciativa. El único que votó a favor fue el senador Carlos Montes (PS), y para ello argumentó: “Voy a votar a favor porque creo que estos mecanismos de incentivo del ahorro y de reforzar por el lado el sistema previsional, no son los mejores; para el ahorro hay otros mecanismos, y para un sistema previsional que sea más adecuado y más justo también hay otros mecanismos”.

Asimismo, los parlamentarios revirtieron el impuesto al patrimonio -llamado impuesto a los súper ricos- que había aprobado la Cámara de Diputados, tema donde el gobierno había hecho reserva de constitucionalidad. En esa línea, el Ejecutivo ingresó una indicación para eliminar esta idea, y la apoyaron los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD), y Rincón. En tanto, el senador Carlos Montes (PS) se abstuvo.

Los senadores opositores que respaldaron la indicación argumentaron que había un acuerdo en este punto entre oposición y gobierno, considerando que además el Ejecutivo agregó esta semana un tributo a vehículos de lujo y bienes raíces de alto valor. Además, dijeron que en caso de que siguiera adelante este impuesto a los súper ricos, podría terminar en el Tribunal Constitucional y retrasar la entrega de la PGU.

En tanto, Montes argumentó su abstención porque “este tema del impuesto a los más ricos es un tema que creo que hay que discutirlo como sociedad, entonces le pediría a los sectores que normalmente están en contra de esto, que busquemos una manera de conversar este tema, que busquemos una manera de resolverlo”

Lo que se aprobó

Los parlamentarios aprobaron que se aplique una tasa de impuesto único de 10% a las ganancias de capital para operaciones bursátiles, según el artículo 107 de la LIR, excluyendo inversionistas institucionales. Eso sí, los senadores opositores y del oficialismo no se mostraron muy entusiastas aprobando esta idea.

Adicionalmente, le dieron el visto bueno al aumento de sobretasa del impuesto territorial, donde el objetivo es elevar la tasa marginal que aplica para el tramo superior de avalúos fiscales, de donde proviene la mayor recaudación. Esto aplicaría para el tramo 3, de más de $900 millones, donde se aumentaría de 0,275% a 0,425%.

También se aprobó de manera unánime la indicación que ingresó el gobierno esta semana que moderniza el sistema de concesiones mineras (patentes de exploración y explotación), lo que recaudaría 0,11% del PIB. Unánime también fue el visto bueno que le dieron a la homologación del tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros a su tratamiento financiero contable, reconociendo su realidad económica de financiamiento.

Asimismo, los parlamentarios aprobaron, con la abstención de Rincón, la afectación con IVA a la prestación de servicios. También aprobaron, con la abstención del senador Coloma, la reducción transitoria por dos años y posterior eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras en el IVA (CEEC).

Los senadores aprobaron terminar con beneficios tributarios del DFL 2 a partir de la tercera vivienda para quienes hayan adquirido propiedades antes de 2011. Además, le dieron el visto bueno a gravar con impuesto a la herencia los seguros de vida, aunque tanto parlamentarios de oposición como de oficialismo se mostraron dudosos sobre esta idea.

Por otro lado, de manera unánime le dieron el visto bueno a la eliminación del crédito por inversiones en activo fijo del artículo 33 bis LIR respecto de las grandes empresas.

Por último, los senadores aprobaron subir el techo máximo de subsidio que entrega el Estado mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) desde US$500 millones a US$750 millones.